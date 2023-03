Kā izvēlēties atbilstošas mēbeles skolēniem

Ja skolā mācību vidi vecāki ietekmēt nevar, tad mājās par ergonomisku un ērtu vietu, kur mācīties, parūpēties tie var. Atbilstošas mēbeles ir viens no galvenajiem priekšnosacījumiem, lai iekārtotu veselībai draudzīgu un komfortablu mācību vidi. Kas jāņem vērā, izvēloties skolēnu mēbeles, un kur tādas meklēt, to lasiet tālāk rakstā.

Pievērsiet uzmanību galda augstumam un virsmas lielumam

Mācību procesam piemērots galds ir viens no būtiskākajiem elementiem. Taču kā pārliecināties, ka izvēlētā mēbele tiešām ir labākais risinājums? Izvēloties skolēnam paredzētu galdu, nepieciešams ņemt vērā bērna auguma iezīmes. Galdam ir jābūt tādā augstumā, lai apsēžoties un noliekot elkoņus uz galda, rokas un plecu daļa veidotu leņķi, kas ir nedaudz lielāks par 90 grādiem. Tāpat jāņem vērā galda virsmas lielums. Ieteicams izvēlēties galdu, kura virsmas platība ir pietiekama, lai uz tā novietotu grāmatas un burtnīcas.

Izvēloties krēslu, ņemiet vērā tā augstumu, dziļumu un atzveltnes novietojumu

Ja ir runa par mēbelēm, kas nepieciešamas, lai arī mājās skolēns ērti pievērstos mācību procesam, tad bez ergonomiska krēsla neiztikt. Skolēnu krēsli ir dažādi un to piedāvājums ir plašs, taču pastāv vairāki svarīgi aspekti, kurus noteikti vajadzētu ņemt vērā, izvēloties piemērotāko mēbeli. Iegādājoties skolēnu krēslu, jāvērš uzmanība tā augstumam. Krēsla augstums ir piemērots, ja skolēnam apsēžoties un stabili novietojot kājas uz zemes, to saliekums veido leņķi, kas ir nedaudz lielāks par 90 grādiem. Taču tas nebūt nav vienīgais faktors, kuru būtu jāņem vērā. Arī krēsla dziļumam un atzveltnes novietojumam ir jābūt atbilstošam skolēna augumam. Krēsla dziļums ir atbilstošs, ja skolēnam apsēžoties, mugura pilnībā pieskaras krēsla atzveltnei. Turklāt, atzveltnei ir jābūt pietiekami augstai un stāvai, lai bērns brīvi varētu pret to atspiesties.

Dodiet priekšroku mēbelēm ar regulējamu augstumu

Skolēni aug patiešām ātri, tādēļ, lai katru gadu nenāktos pirkt jaunas mēbeles, lielisks risinājums ir galdi un krēsli ar regulējamu augstumu. Tie ir ilgtermiņa ieguldījums, ko iespējams viegli pielāgot skolēna augumam un vajadzībām, tādā veidā rūpējoties par bērna stāju un muguru. Tāpat mēbeles ar regulējamu augstumu ir teicams risinājums, ja mājās ir vairāki skolas vecuma bērni. Protams, vēlams katram no viņiem nodrošināt savu mācību vidi, taču, ja tādas iespējas nav, mēbeles ar regulējamu augstumu sniedz iespēju nodrošināt piemērotākos apstākļus mācībām mājās arī vairākiem skolēniem.

