Ieteikumi, kā sagatavoties ģimenes izbraucienam ar auto

Izbrauciens ar auto ir lielisks veids, kā pavadīt brīvdienas kopā ar ģimeni, tomēr, lai nonāktu galamērķī ērti un droši, jāņem vērā vairākas nianses. Ikviens garāks izbrauciens, arī izbrauciens ar auto, ir jāplāno, savukārt plānošana nenozīmē tikai nolemt, kas jāņem līdzi.

Lai izbrauciens būtu veiksmīgs un nenāktos piedzīvot nepatīkamus pārsteigumus, veltiet nedaudz laika, lai sagatavotos – lūk, ieteikumi, kas noderēs, gatavojoties ģimenes izbraucienam ar auto!

Pārbaudiet auto tehnisko stāvokli

Viens no galvenajiem aspektiem, kas jāapdomā, pirms došanās ceļā – auto tehniskais stāvoklis. Dodoties izbraucienā ar auto, tā tehniskajam stāvoklim jābūt nevainojamam, jo no tā atkarīga Jūsu un ģimenes ērtība un drošība.

Veiciet vizuālu auto apskati, pievēršot uzmanību riepām (protektora dziļums un gaisa daudzums), bremzēm (efektivitāte), akumulatoram (uzlādes līmenis), šķidrumiem (eļļa, bremzēšanas, dzesēšanas, vējstikla).

Ja ievērojat, ka auto ir kādas problēmas, centieties tās novērst pats vai vērsieties pie profesionāļa, kas palīdzēs. Nekādā gadījumā nedodaties ceļā, ja auto nav tehniskā kārtībā!

Ja problēmas pienākušas pēkšņi un Jums nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, var noderēt kredīts auto remontam no https://www.creamcredit.lv/remontejiet-automasinu vai kredītlīnija (skatīt kalkulatoru). Tomēr atcerieties, ka ikviens aizdevums ir jāatmaksā laikus, tādēļ esiet atbildīgs!

Pārtika un ūdens

Ģimenes izbrauciens nav iedomājams bez gardas maltītes – maltīti var ieturēt pa ceļam, apstājoties kādā kafejnīcā, taču tik un tā noderēs kādas uzkodas un ūdens.

Vajadzētu izvēlēties uzkodas, kas ātri nebojājas, tādas kā rieksti, žāvēti augļi, brokastu batoniņi, kā arī ūdeni bez garšas. Tas sniegs enerģiju, turklāt nebūs vajadzības apstāties, tērēt laiku, lai iegādātos pārtiku.

Izklaides

Jāņem vērā, ka ģimenes izbrauciens ar auto var pamatīgi nogurdināt, īpaši kopā ar bērniem var rasties dažādi strīdi un kašķi, kas var traucēt autovadītājam, tādējādi apdraudot visu pasažieru dzīvību. Lai būtu drošs, ka ceļš noritēs raiti un neliks garlaikoties, pirms tam vajadzētu izlemt, kā jūs izklaidēsieties – spēles, grāmatas, mūzika.

Pieturvietas

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām, dodoties ģimenes izbraucienā ar auto, – netiek plānotas pieturvietas, līdz ar to galamērķī tiek nonākts daudz vēlāk nekā paredzēts. Pieturvietām vajadzētu būt salīdzinoši maz (2 h brauciens – 10 min pauze) un ar pievienoto vērtību.

Lai izvairītos no liekām apstāšanās reizēm, pirms tam uzpildiet degvielu un parūpējieties par uzkodu un dzeramā ūdens krājumiem. Pirms došanās ceļā apskatiet karti, iezīmējiet maršrutu, kurā plānots doties, un ieplānojiet aptuvenās pieturvietas – ņemiet vērā tuvumā esošos apskates objektus, kafejnīcas u.tml.

Nakšņošana

Ja izbrauciens plānots garāks, rēķinieties ar nogurumu laicīgi, nevis tad, kad jau esat devušies ceļā. Pirms brauciena vajadzētu kārtīgi izgulēties (vismaz 7-8 stundas), un ceļā vajadzētu doties pēc kvalitatīva miega, nevis, piemēram, pēc darba dienas vai pašā vakarā.

Tāpat jāapdomā nakšņošanas iespējas – neatkarīgi no tā, kur plānots nakšņot, ir svarīgi to zināt vēl pirms došanās ceļā, jo tikai tā varēsiet būt drošs, ka esat paņēmis visu nepieciešamo. Piemēram, ja plānojat nakšņot pie dabas, noteikti noderēs telts vai pat divas teltis (viena vecākiem, otra – bērniem), savukārt, ja plānojat nakšņot kādā viesu namā vai kempingā, noteikti nepieciešams to rezervēt un iegādāties pārtiku vakariņām un brokastīm.

Izvēloties konkrētu naktsmītni, pievērsiet uzmanību, kas tiek iekļauts cenā un kas jāiegādājas pašiem!

Veiksmīgu un drošu ceļu, un lielisku atpūtu!