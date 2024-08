Grāvju rakšana – ko ņemt vērā pirms darba veikšanas?

Lai nodrošinātu sakārtotu, estētiski pievilcīgu un drošu vidi, dažkārt var būt aktuāla grāvju rakšana. Tas labi kalpo dažādiem mērķiem – gan, lai novadītu lieko ūdeni no laukiem, mežiem un citām teritorijām, gan arī samazinātu mitruma līmeni augsnē. Grāvju rakšana tiek izmantota arī ceļu būvē – lai novadītu lieko ūdeni no ceļiem, tādā veidā uzlabojot to kvalitāti, drošību un ilgtspējību.

Grāvju rakšana var ietvert arī drenāžas sistēmu ierīkošanu, kas ļauj nodrošināt teicamu rezultātu visa gada garumā.

Lai grāvju rakšana būtu efektīva, iespējami ātra un vienkārša, svarīgi izmantot šim darbam piemērotu tehniku – izvēlieties zinošu profesionāļu pakalpojumus, lai saņemtu ilgtspējīgāko risinājumu.

Pirms grāvju rakšanas svarīgi pārliecināties, ka saņemtas visas vajadzīgās atļaujas. Konsultējieties ar speciālistiem, kuri palīdzēs sakārtot visas nepieciešamās formalitātes.

Kvalitāte un teicams serviss – BROKS

Ja ir nepieciešama grāvju rakšana, uzticiet to profesionālajai BROKS komandai. Uzņēmuma rīcībā ir piemērota tehnika un vairākas brigādes, kas savu darbu paveiks kvalitatīvi un savlaicīgi. BROKS savus pakalpojumus nodrošina Cēsīs, bet strādā arī Rīgas, Siguldas, Limbažu, Valmieras, Smiltenes apkārtnē.

Uzņēmums radies ar rūpēm par mežu – Latvijas bagātību, kas sargājama un lolojama, lai tā priecētu no paaudzes paaudzē. Laika gaitā uzņēmums paplašinājis savu pakalpojumu klāstu, piedāvājot klientiem dažādus ar vides uzlabošanu saistītus pakalpojumus.

BROKS komandas darba pamatā ir tādas vērtības kā uzticamība, kvalitāte, mīlestība pret dabu, atbildība, ilgtspējība un profesionalitāte. Sadarbojoties ar BROKS speciālistiem, saņemsiet profesionālus, pieredzē un zināšanās balstītus risinājumus.

BROKS piedāvā arī grāvju un caurteku attīrīšanu no piesērējuma, krūmu un koku ciršanu meža autoceļu joslās, to sāngrāvjos un meliorācijas sistēmās. Tiek nodrošināta stigu tīrīšana, caurteku vai to posmu nomaiņa un atjaunošana, kā arī rekultivācija – ainavas atjaunošanu pēc zemes nolīdzināšanas, meža stādīšanas un grāvju ierīkošanas, aiz sevis atstājot sakoptu un ainavisku vidi.