Ceļvedis jaunas mājaslapas izveidei

Mūsdienu uzņēmējs nevar iztikt bez dažādiem digitālajiem rīkiem, kas palīdz veicināt uzņēmuma atpazīstamību. Viens no svarīgākajiem ir mājaslapa. Mājaslapa ir kā virtuālā vizītkarte, kas palīdz patērētājam nodot informāciju par uzņēmumu, uzņēmuma produktu vai pakalpojumu. Turklāt šobrīd mājaslapas izveide nebūt vairs nav sarežģīta. Kā izveidot mājaslapu un kādas ir aptuvenās izmaksas? Mēģināsim uzzināt tālāk tekstā.

Plānošana un mērķu noteikšana

Pirms sākt darbu pie mājaslapas izveides, svarīgi ir noteikt mērķus. Var uzdot sev jautājumu – kādēļ mājaslapa ir nepieciešama, kāda būs tās galvenā funkcija, kādus apmeklētājus ir vēlme piesaistīt un kādus mērķus vēlos sasniegt.

Ja mājaslapa ir domāts kā palīglīdzeklis, ar kuru pārdot pakalpojumu vai produktu, tad ieteicams apdomāt interneta veikala izveidi, nevis parastas mājaslapas ar vispārēju informāciju par uzņēmumu izstrādi.

Svarīgi atzīmēt, ka mūsdienās interneta veikala izstrāde nav nedz daudz sarežģītāka, nedz dārgāka kā parastas mājaslapas izveide.

Domēna un hostinga pakalpojumu izvēle

Katra tīmekļa vietne sastāv no 2 galvenajām lietām – domēna vārda un vietas uz servera, kur glabājas visi dati jeb hostinga. Citiem vārdiem sakot – uzņēmuma nosaukums būtu domēns, bet tā ofiss vai ražošanas telpas būtu hostings.

Atkarībā no izvēlētā pakalpojuma un resursu daudzuma, domēna gada maksa var svārstīties no 10 līdz 50 eiro, bet hostinga izmaksas ir aptuveni no 10 līdz 30 eiro mēnesī. Hostinga pakalpojums ir jāizvēlas atkarībā no mājaslapas vajadzībām. Katram pirms mājaslapas izveides ir jāizvērtē un jāizvēlas sev piemērotākais hostinga pakalpojums.

Mājaslapas dizains un izstrāde

Dizains ir viens no būtiskākajiem faktoriem, lai mājaslapa būtu veiksmīga un lietotājam ērta, tādēļ tā izstrādei ir vērts pievērst lielu uzmanību un ieguldīt līdzekļus.

Profesionāla mājaslapas izstrādātāja pakalpojumi var maksāt no vidēji 500 līdz 5000 eiro vai vairāk, atkarībā no dizaina sarežģītības un funkcionalitātes.

Mājaslapas optimizācija

Kad mājaslapa ir izstrādāta, tajā ir jāievada nepieciešamais saturs, kā arī jāveic mājas lapas optimizācija. Tas ir nepieciešams, lai mājaslapa būtu ātri, ērti un viegli atrodama meklētājprogrammās.

Veiksmīgas mājaslapas darbības nodrošināšanai ieteicams sadarboties ar SEO speciālistu, kas sniedz vairākus SEO pakalpojumus jeb pilnu SEO pakalpojumu klāstu – atslēgvārdu izpēte, SEO audits, informācijas arhitektūra, tehniskā, iekšējā un ārējā SEO optimizācija, satura izveide, satura veiktspējas audits, konkurentu izpēte, analītika, kā arī tiek izveidota SEO stratēģija.

SEO pakalpojumu cenas var svārstīties, sākot no 300 līdz 2000 eiro mēnesī, atkarībā no mērķiem, konkurences un izmantotajām metodēm.

Sadarbība ar digitālā mārketinga aģentūru

Ja esat gatavs investēt, digitālā mārketinga aģentūra var palīdzēt piesaistīt klientus un veicināt pārdošanas apjomus, papildu popularizējot mājaslapu. Šādi pakalpojumi var ietvert sociālo tīklu pārvaldību, e-pasta mārketingu, pay-per-click (PPC) reklāmas un citus digitālā mārketinga veidus.

Digitālā mārketinga aģentūras maksa var sākties no 1000 līdz 5000 eiro mēnesī vai pat vairāk, atkarībā no apjoma un darbībām.

Mājaslapas analīze un uzturēšana

Pēc mājas lapas publicēšanas svarīgi ir nepārtraukti analizēt tās veiktspēju un veikt nepieciešamos uzlabojumus. Šī pakalpojumu joma var prasīt papildu investīcijas, bet nodrošina mājaslapas efektīvu darbību ilgtermiņā.

Kvalitatīvas mājas lapas un arī interneta veikala izveide ir investīcija, kas uzņēmumam var nest augļus ilgtermiņā. Pirms izvēlaties pakalpojumu sniedzējus, rūpīgi izpētiet tirgu un sazinieties ar dažādām aģentūrām, lai saņemtu labāko iespējamo rezultātu, kas atbilst jūsu budžetam un mērķiem.

SEO aģentūra E-komercija.lv var pielikt savu palīdzīgo roku, lai veiktu mājas lapas optimizāciju un veicinātu uzņēmumu augšupeju!