„Biļešu serviss” attīstās un paplašina savu darbības lauku

ILONA NORIETE

SIA „Biļešu serviss” ir viens no vadošajiem biļešu tirdzniecības uzņēmumiem Latvijā un līderis Baltijā. Vairāk nekā 20 gadus tas strādā pie tā, lai nodrošinātu plašāko izklaides piedāvājumu klientiem – sākot ar koncertiem un teātra izrādēm līdz plaša spektra sporta sacensībām, semināriem un konferencēm. Taču uzņēmums apzinās, ka mūsdienu dinamiskajā pasaulē stāvēt uz vietas un stagnēt nedrīkst. Pastāvīgi jāvirzās uz priekšu, jo apkārt viss plūst un mainās, parādās arī jaunas tehnoloģiju iespējas. Šajā ziņā „Biļešu servisam” ir daudz plānu un ieceru.

Nepārtraukti notiek sistēmas pilnveidošana

„Biļešu serviss” ir daļa no „Piletilevi Group”, Baltijā lielākā biļešu izplatītāja, kas darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Uzņēmuma pārdoto biļešu un apkalpoto pasākumu skaits pastāvīgi pieaug. Vairāk stāsta „Biļešu servisa” valdes locekle Līga Rubine: „Mums ir 26 gadu darbības pieredze Baltijas tirgū. Kopumā grupa realizē apmēram 7,5 miljonus biļešu un apkalpo aptuveni 30 tūkstošus pasākumu gadā. Esam pazīstami kā lielākais sadarbības partneris tādiem mūzikas grandiem kā “Metallica”, Eds Šīrans, Robijs Viljamss, “Depeche Mode”, “Imagine Dragons”, “50Cent”. To pašu var teikt par ievērojamiem sporta notikumiem, piemēram, basketbola Eirolīgas turnīra spēlēm Kauņā un Pasaules kausa posma sacensībām biatlonā Igaunijas ziemas sporta centrā Otepē.

Tas nozīmē, ka biļetes uz šiem pasākumiem caur “Piletilevi Group” biļešu tirdzniecības platformu varēja iegādāties visās Baltijas valstīs, bet tieši Latvijā ērtā veidā to nodrošināja „Biļešu servisa” pārdošanas tīkls. Atskatoties pagātnē, redzam, ka biļešu tirdzniecības sistēmas attīstība ir notikusi nepārtraukti, jo īpaši pēdējos gados. Šobrīd mums ir vairākas lielāka mēroga ieceres, kas ļaus piedāvāt klientiem jaunus produktus.

Viens no tiem būs pašapkalpošanās serviss, kas pat bez „Biļešu servisa” līdzdalības ļaus pasākumu organizatoriem savus plānotos pasākumus ievietot pārdošanā un patstāvīgi veikt mārketinga kampaņas un citas aktivitātes. Tas principā ļautu pasākumu organizatoram daudz brīvāk un patstāvīgāk darboties ne tikai ar administrēšanas jautājumiem, bet arī ar datu analītiku. Tā vairs nebūtu tikai, piemēram, ielūgumu sagatavošana vai rezervāciju veikšana, bet iespēja pilnībā veidot pasākumu no nulles, plānot zāles izcenojumus, biļešu pārdošanas stratēģijas utt. Tāpat drīzumā notiks pāreja uz pilnībā jaunu biļešu tirdzniecības un arī kontroles sistēmu, kas dos iespēju saglabāt jau esošo sistēmu priekšrocības un papildināt tās ar jaunām iespējām pasākumu organizatoriem.”

Lielākās pozitīvās pārmaiņas izjutīs organizatori

Droši vien regulāri „Biļešu servisa” pakalpojumu patērētāji ir ievērojuši, ka uzņēmuma tēls ir vizuāli mainījies un pirkšanas process ir kļuvis raitāks. Taču Līga Rubine akcentē, ka lielākās izmaiņas jutīs pasākumu organizētāji: „Pasākumi nonāks pārdošanā ātrāk, proti, tiklīdz par to organizators būs pieņēmis lēmumu. Mūsu lielais plāns paredz uzlabot pasākumu organizatoru ērtību, piemēram, piedāvāt daudz vairāk analītisko datu un nodrošināt tādas tehniskās iespējas, lai rīkotājs var patstāvīgi plānot savu biļešu tirdzniecības stratēģiju un tehniski arī pats to veikt. Ja iepriekšējos gados uzlabojumi tika veikti, lai atvieglotu biļešu iegādes procesu pircējiem, tad šobrīd sistēma tiek būvēta, lai ieguvumu redzētu tieši pasākumu organizatori. Īstenībā būs abpusējs ieguvums gan organizatoriem, gan pircējiem – “Piletilevi Group” ir notikusi paplašināšanās, pievienojot lielākos biļešu tirdzniecības operatorus Čehijā un Rumānijā. Tas dod iespēju klientam arī „Biļešu servisa” lapā atrast pasākumus, kas notiek šajās valstīs, un komfortabli veikt biļešu iegādi jau sev zināmā tirdzniecības kanālā. Tā būtu viena no ērtībām, ko šīs uzņēmuma ģeogrāfiskās paplašināšanās rezultātā varētu iegūt biļešu pircējs. Runājot par pasākumu organizatoriem, ar vienu sadarbības līgumu būs iespēja veikt biļešu tirdzniecību arī Čehijā un Rumānijā un piesaistīt papildu apmeklētājus Latvijā notiekošajiem pasākumiem.”

Garantē ērtu, drošu un izdevīgu biļešu iegādi

Līga Rubine vērš mūsu uzmanību uz to, ka „Biļešu serviss” lielas pūles velta arī drošības jautājumiem: „Šobrīd tirgū novērojam, ka pēc Covid-19 laika ierobežojumu atcelšanas, lielākiem pasākumiem atgriežoties pārdošanā, atkal ir aktivizējušies dažādi krāpnieki un vieglas iedzīvošanās tīkotāji. Daudz biežāk notiek biļešu tālāka pārdošana ar krāpnieciskiem nolūkiem, izspēlējot shēmas, kuru rezultātā viena un tā pati biļete tiek pārdota vairākiem pasākuma apmeklētājiem. Atsevišķos gadījumos pircēji iegādājušies patiešām arī viltotas .pdf biļetes, kas notiek galvenokārt tādēļ, ka viņi veic pirkumus „no rokas”. Tas ir primārais riska faktors, kura rezultātā nodoms apmeklēt koncertu var beigties ar to, ka pasākumā iekļūt nevar un nākas maksāt atkārtoti par jaunu biļeti. Tādēļ es gribētu akcentēt, ka patērētājam būtu jāpievērš uzmanība kanālam, kurā viņš pērk biļetes. Labāk to darīt ar oficiālā biļešu izplatītāja palīdzību, jo tas ir vienīgais veids, kā pasargāt sevi un būt drošam, ka varēs apmeklēt pasākumu. Papildus arī „Biļešu serviss” plāno jaunu risinājumu, lai mazinātu tālākpārdošanas iespējas. Vēlos uzsvērt, ka biļešu tālākpārdošana nav legāla, tomēr cilvēki joprojām izmanto šo pirkšanas opciju, tāpēc ir jābūt uzmanīgiem.

Vēl nereti sastopama viena neuzmanības izraisīta paviršība, kad apmeklētāji pēc biļetes iegādes jūtas tik priecīgi par gaidāmo došanos uz pasākumu, ka ieliek dokumenta attēlu sociālajos tīklos, lai to parādītu saviem draugiem, sekotājiem. Taču šādā gadījumā var sanākt tā, ka šajā bildē kļūst redzama biļetes unikālā informācija – svītru kods, biļetes ID – un kāds to veiksmīgi izmanto. Tādēļ var gadīties, ka lielais prieks pārvēršas sarūgtinājumā par to, ka nevar tikt iekšā pasākumā. Tāpēc aicinām visus būt uzmanīgiem, izplatot informāciju par savā rīcībā esošajām biļetēm, un labāk to vispār nedarīt.”

Iespēja sasniegt plašāku auditoriju

Mūsdienās progresīvākie biļešu tirgotāji vairs nenodarbojas tikai ar tiešajiem pienākumiem. Runājot par savu pārstāvēto uzņēmumu, Līga Rubine apstiprina, ka „Biļešu serviss” laika gaitā biļešu tirdzniecības pakalpojumu ir paplašinājis un ir kļuvis arī par reklāmas kanālu: „Tā ir iespēja iegūt plašu redzamību, izmantojot tieši biļešu tirgotāja platformu. Konkrēti „Biļešu serviss” piedāvā dažādus risinājumus gan mūsu pašu resursos, gan arī konsultācijas un reklāmas plānošanu plašākā mērogā, arī Baltijas valstīs. Proti, tas ir papildu pakalpojums, ko piedāvā biļešu tirgotājs. Viņa rokās ir arī saziņa ar biļešu pircēju. Viss kopā nodrošina teicamu komunikāciju, kas ļauj koordinēt jebkādus jautājumus, kas attiecas uz iespējamām pasākumu izmaiņām un citām lietām, ko svarīgi zināt apmeklētājam pirms došanās uz izvēlēto notikumu.

Šī ir ļoti svarīga lieta, kam tieši pasākumu organizētājiem būtu jāpievērš uzmanība, jo mūsdienās biļešu tirdzniecības platformu klāsts ir diezgan plašs, un katrs var izvēlēties sev piemērotāko – atbilstoši savām vajadzībām un gatavībai maksāt par konkrēto pakalpojumu. Taču jāatgādina viena lieta, par ko pasākumu rīkotāji diezgan bieži piemirst, proti – biļešu tirdzniecība nav tikai tehnisks risinājums, kas ļauj pārdot biļeti un doties ar to uz pasākumu. Tā ir arī klientu apkalpošana, kas ietver pietiekami lielu pakalpojumu kopumu, ko ikdienā sniedz biļešu tirgotājs. Protams, nereti gadījumos, kad tiek izmantotas tādas platformas, kur nav pat lietotnes latviešu valodā, pircējam var rasties neizpratne par to, kas noticis ar viņa biļeti, ja viņš to nav saņēmis. Tad parādās šaubas, vai darījums ir veikts korekti, turklāt bieži trūkst informācijas, kam piezvanīt vai citādi kontaktēties, lai atrisinātu neskaidrības. „Biļešu serviss” šim aspektam pievērš lielu uzmanību un ikdienā rūpējas par to, lai patērētājs varētu saņemt visu nepieciešamo informāciju, tajā skaitā būt drošs par to, ka ar pirkumu viss ir kārtībā un viņš savus datus ir atstājis uzticamā platformā ar augstiem drošības standartiem.”

Uzņēmums piedāvā plašas sadarbības iespējas arī mazāku pasākumu organizētājiem vai rīkotājiem, kas vēlas veikt biļešu tirdzniecību patstāvīgi bez biļešu tirgotāja iesaistes. Līga Rubine teic: „Tāpat vēlos uzsvērt, ka „Biļešu serviss” nav no tiem uzņēmumiem, kas sadarbojas tikai ar plaša vēriena pasākumu organizētājiem. Mēs ar lielāko prieku piedalāmies arī mazāka mēroga notikumu apkalpošanā. Teiksim, nupat bija brīnišķīgs saulrieta koncerts Talsu novadā Mājas kafejnīcu dienu ietvaros.

„Biļešu servisā” var iegādāties biļetes arī uz dažādām meistarklasēm. Līdz ar to patiesībā nav svarīgi, cik daudz apmeklētāju apmeklēs kādu sarīkojumu, mēs ļoti labprāt sadarbojamies arī ar nelielu pasākumu organizatoriem. Pulcēšanās var noritēt ļoti dažādos formātos, un, vai tas ir neliels koncerts, konference, izstāde vai meistarklase, tam nav nozīmes.”

Runājot par nākotni…

IT izmantošanas paplašināšana un mākslīgā intelekta iesaistīšana varētu būt perspektīva arī biļešu tirdzniecības sfērā. Līga Rubine atzīst, ka arī “Biļešu serviss” domā par to, kāda tad būs jaunā nākotne: „Vārdu salikums „mākslīgais intelekts” ikdienā kļūst arvien modernāks. Protams, arī mēs gaidām, ka pienāks laiks, kad tāda realitāte kā dinamiskais izcenojums vai komunikācija ar biļešu pircēju tieši biļešu tirdzniecības procesā kļūs arī par mūsu ikdienu. Bet pagaidām mēs redzam, ka arī kultūras un izklaides nozarē mākslīgais intelekts būtu noderīgs ikdienas darbā un procesā. Lai labāk saprastu, kā to pielietot, plānojam semināru ciklu tieši par mākslīgā intelekta rīku izmantošanu kultūras un izklaides nozarē.

Nobeigumā vēlos pieminēt pozitīvu niansi – pēdējie biļešu pārdošanas dati rāda, ka pasākumu apmeklējums līdzinās 2019. gada līmenim. Tas liecina, ka cilvēki ir gatavi apmeklēt pasākumus un “Biļešu serviss” ir vieta, kur mākslinieki var satikt savus fanus.”