Autonoma tagad kļuvusi vēl izdevīgāka

Laikā, kad aizvien rūpīgāk sekojam saviem ikdienas tēriņiem, ir pienācis laiks pārvērtēt arī savus auto lietošanas paradumus. Vai auto iegāde ilgtermiņā ir izdevīgāka nekā autonoma? Aizvien vairāk uzņēmumu un arī privātpersonu Latvijā dod priekšroku pilna servisa auto nomai un iemesli tam nav tālu jāmeklē.

Zemāki ikmēneša maksājumi

Ne visi ir spējīgi vai vēlas sakrāt pilnu summu auto iegādei. Šajos apstākļos auto līzings un auto kredīts daudziem bija praktiski vienīgais veids, kā saprātīgā termiņā iegūt lietošanā jaunu vai mazlietotu transporta līdzekli. Tas viss ir saprotams, taču tikai retais ir pārbaudījis pilna servisa ilgtermiņa auto īres cenas un priekšrocības.

Šobrīd pilnīgi jauna Škoda KamiQ un Toyota Yaris Cross SUV nomas mēneša maksājums ir no 349 EUR/mēn. (PVN iekļauts), bet Hyuandai I20 ikmēneša noma sākas no 369 EUR/mēn (PVN iekļauts). Cenas ir pietiekami pievilcīgas, lai būtu iemesls izpētīt visus autonomas piedāvājumus Mobire mājaslapā tuvāk.

Bez pirmās iemaksas

Praktiski visiem auto, kas tiek pārdoti līzingā vai kredītā tiek prasīta pirmā iemaksa. Nomas auto iespēju robežās cenšas nodrošināt iespēju saņemt auto bez nomas depozīta un pirmās iemaksas. Ja atbilstat visām prasībām, varat saņemt auto lietošanā, maksājot tikai ikmēneša maksājumu.

Rūpes par auto paliek pagātnē

Auto nomas klientiem ir tikai viena rūpe – ieliet degvielu un braukt ar auto tur, kur nepieciešams. Par visu pārējo rūpējas auto īres uzņēmums Mobire.

Auto tehniskās apskates, remonti, riepu maiņa, nodokļi, apdrošināšana, rezerves auto remonta laikā – to visu nodrošina pilna servisa noma. Izklausās pievilcīgi? Šo piedāvājumu primāri izmanto uzņēmumi, kas vēlas koncentrēties uz savu pamatdarbību, nevis auto apkopēm.

Auto amortizācija vairs neuztrauc

Latvijas autoceļi nav ideālā stāvoklī. Nekvalitatīvs ceļa segums, bedres – tas viss paātrina auto amortizāciju, taču ar to stāsts nebeidzas. Arī braucot pa gludiem un kvalitatīviem ceļiem auto nolietojas un remonts ir nenovēršams. Izvēloties nomas auto, par automašīnas amortizāciju nav jādomā. Visi pakalpojumi ir iekļauti vienā rēķinā.

Bez riska

Vai esat kādreiz vēlējušies pamēģināt braukt ar citu auto? Ja auto ir paņemts līzingā, tad līdz brīdim, kamēr līzings ir nomaksāts to izdarīt būs grūti. Auto noma turpretim ļauj atgriezt atpakaļ vai nomainīt pret citu vai atgriezt atpakaļ pirms nomas termiņa beigām.

Vēlaties auto atpirkt nomas termiņa beigās? Paredzot šādu iespēju līgumā, arī tas ir iespējams. Katram klientam tiek piedāvāti individuāli sadarbības nosacījumi. Ja vēlaties uzzināt vairāk, sazinieties ar Mobire klientu apkalpošanas speciālistiem.

Jaunākās tehnoloģijas jūsu komfortam

Visi jaunie auto ir ērti un droši braukšanai, taču ir auto, kas rada emocijas ikvienam, kas par to dzird. Uzņēmuma Tesla elektroauto ir savas jomas līderi un kopā ar Mobire arī jūs varat kļūt par tā lietotāju. Izvēlieties Tesla Model 3 (no 919 EUR/mēn), Model Y (no 999 EUR/mēn), Model S (no 1779 EUR/mēn) vai Model X (no 2269 EUR/mēn) un iegūstiet jaunu auto vadīšanas pieredzi. Ja iepriekš vēl neesat braukuši ar elektro auto, to noteikti ir vērts izdarīt.

Plašāk par visiem piedāvājumiem varat uzzināt mūsu mājaslapā – Mobire.lv vai zvanot pa tālr. 29407722. Ja nezināt, kurš auto būtu jums piemērotākais, palīdzēsim atrast labāko variantu.