Auto rāmji internetā

Arvien vairāk detaļu auto, motocikliem, autobusiem, kravas auto un visiem citiem transportlīdzekļiem tiek iegādātas internetā. Nav būtiski, vai patērētājs vēlas pasūtīt lukturus, akumulatoru, tikai lampiņu vai pat auto rāmja daļu. Pasūtīt detaļas, arī lielās, ir ātri un ērti, kā arī ir interneta veikalos var pasūtīt tādas auto rāmju daļas, kas nav atrodamas uz vietas. Liela daļa interneta veikalu sadarbojas ar ražotājiem pa tiešo, tamdēļ tie var pasūtīt detaļas ļoti ātri un, ja tās ir ražotāja noliktavā, nogādāt Latvijā no jebkuras Eiropas valsts pāris dienu laikā.

Lielākā daļa rāmju detaļas ir saistīta ar bamperiem vai auto priekšgaliem vai pakaļgaliem, jo tās ir pirmās auto daļas, kas lielākās un mazākās sadursmes tiek sabojātas. Lielākā daļa interneta auto detaļu veikalu piedāvā lielās rāmju detaļas tikai populārākajām markām un modeļiem. Uzņēmumiem ir dārgi uzturēt lielu noliktavu ar auto detaļām, kurām pieprasījums nav tik liels. Labs piemērs plašam rāmja detaļu klāstam ir signeda.lv. Caur šo uzņēmumu var iegādāties lielās detaļas pat auto modeļiem, kuri ir mazāk populāri un nāk piemēram no Japānas vai Korejas. Signeda.lv var atrast pat 10 dažādas virsbūves lielās detaļas tādam auto kā Honda, kura modelis Acura MDX no 2017. gada it nemaz nav tik populārs, lai gaidītu, ka noliktavā 1 dienas piegādes attālumā būtu tik specifiskas detaļas.

Lai atrastu vajadzīgo auto rāmja detaļu, jums vajag zināt tikai auto marku, modeli un izlaides gadu. Nākamais solis ir vai nu meklēt visas virsbūves detaļas vai arī iet uz attiecīgo rāmja detaļu sadaļu. Rāmju detaļas parasti tiek iedalītas šādās kategorijās: priekšējais rāmis, apakšējais rāmis, dzinēja gaisa tvērēja rāmja detaļas, lukturu rāmji, aizmugurējā paneļa detaļas un landžeroni. Ir būtiski likt savā auto detaļas, kurām ir garantija un kuru izturībai un kvalitātei var ticēt. Tāpēc arvien vairāk auto servisu izmanto interneta veikalus, jo tajos iegādāto preču drošībai var uzticēties dēļ to sertifikātu uzskaites.