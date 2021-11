Ārdurvis dzīvokļiem un privātmājām

Ārdurvis ir viens no svarīgākajiem mājokļa elementiem. Labas ārdurvis ne tikai pilda savu pamatfunkciju, bet arī aizsargā mājokli no nevēlamiem ciemiņiem. Komplektā ar labām atslēgām, koka vai metāla ārdurvis var būt labākais mājas sargs. M-Lux piedāvājumā ir kvalitatīvas koka un metāla ārdurvis, kurām ir lieliska skaņas un siltumizolācija un iederas gan dzīvokļos, gan privātmājās. Tās var izvēlēties ar vienu vai divām slēdzenēm un putupolistirola vērtņu pildījums nodrošina hermētiskumu un pasargā no deformācijas. Durvis ir iespējams gan pasūtīt, gan izvēlēties jau gatavas, kas atrodas noliktavā. Ja ir vēlēšanās iegādāties durvis bez gaidīšanas, interneta veikalā vienkārši jāizvēlas durvju meklēšana ar iespēju atlasīt tikai tās, kas atrodas noliktavā un pieejamas uzreiz. Krasas temperatūras svārstības ir nepatīkams apstāklis jebkurām durvīm, tādēļ durvju kvalitātei ir liela nozīme.

Koka ārdurvis privātmājām un dzīvokļiem

Koka ārdurvis tiek ražotas Baltkrievijā. Tās ir pieejamas dažādās krāsās, lai piestāvētu mājokļa eksterjeram. Mūsdienīgie ražošanas materiāli nodrošina stingru konstrukciju, kas nemaina savu formu laikapstākļu iespaidā. Vasaras mēnešos tās nesaraujas un pavasarī/rudenī nepiebriest. Pakalpojums tiek sniegts pilna cikla veidā – tiek veikti mērīšanas darbi, izgatavošana un arī uzstādīšana. Šādā veidā tiek nodrošināta profesionāla pakalpojuma sniegšana. Visām durvīm tiek piemērota divu gadu garantija.

Labākais sargs – dzelzs ārdurvis

Metāla ārdurvis sniedz dažādās priekšrocības. Tās spēj nodrošināt pietiekami augstu drošības līmeni un siltumizolāciju, kas ir viena no galvenajām prasībām, izvēloties jaunas ārdurvis, jo kurš gan vēlas savā mājoklī piedzīvot siltuma zudumus gada drēgnajos mēnešos. Viennozīmīgi nedrīkst nepieminēt ilgo kalpošanas laiku. Runājot par metāla durvīm, cena un kvalitāte ir divi nešķirami rādītāji. Arī metāla ārdurvis tiek ražotas Baltkrievijā. Uzņēmuma ražotās durvis un citi būvkonstrukciju elementi ir pieejami gan esošajos izmēros, gan var tikt izveidoti pēc īpaša pasūtījuma. Metāla ārdurvis spēj pārciest teju jebkādus laikapstākļus un to ietekmi. Ja koka ārdurvīm varētu nepatikt konstanti mitri laikapstākļi, tad metāla ārdurvis ir izturīgākas.

M-Lux savus pakalpojumus nodrošina visā Latvijā.