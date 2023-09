Akcenta atpūtas krēsli – nozīme interjera veidošanā

Iekārtot pārdomātu telpas interjeru, nozīmē savstarpēji līdzsvarot mēbeļu, grīdas un sienas apdares materiālu, aizkaru audumu, apgaismojuma ķermeņu un paklāju krāsas, formas un tekstūras. Telpai ir jābūt ne tikai funkcionāli ērti lietojamai, bet arī vizuāli aicinošai, emociju raisošai un atbilstošai personības iezīmēm, jo tikai šādā istabā ir iespējams labi justies, pilnvērtīgi atpūsties no ikdienas steigas un atgūt tik nepieciešamo enerģiju. Taču tas nenozīmē to, ka telpas interjeram ir jābūt vienmuļam un garlaicīgam. Akcenta sienu un mēbeļu radītais kontrasts palīdz atdzīvināt telpu un līdzsvarot to mūsdienīgā veidā.

Kas ir akcenta atpūtas krēsls?

Atpūtas krēsli visbiežāk tiek lietoti kā akcenta mēbeles viesistabās vai guļamistabās, stratēģiski izveidotās krāsu, rakstu vai faktūru kombinācijās ar citām telpā esošajām mēbelēm un interjera aksesuāriem.

Interjera dizainā vienkāršie atpūtas krēsli telpā pārtop par akcenta krēsliem, ja auduma krāsas un raksta, dizaina formas vai stila dēļ tie telpā kļūst par galveno fokusa punktu, kas piesaista uzmanību.

Kas jāņem vērā izvēloties akcenta krēslu?

Veiksmīgas mēbeļu izvēles pirmais solis, lai akcenta krēsls iederētos telpā, nebūtu pārāk nomācošs vai nepamanāms, ir pārdomāts plānojums un skaidra vīzija par atpūtas krēslu vēlamo funkciju.

Akcenta atpūtas krēsli var būt gan papildus sēdvieta pie dīvāna ar kafijas galdiņu, gan vienīgā mēbele, piemēram, lasīšanas vai citas funkcijas zonā. Atbilstoši funkcijai izvēlēts akcenta atpūtas krēsls būs ne tikai vizuāli pievilcīgs telpas dekors, bet arī nodrošinās nepieciešamo komforta līmeni un telpas izmantošanas ērtības.

Nākošais solis ir atrast ar interjera ieceri saderīgu atpūtas krēsla dizainu un mēbeļu audumu krāsas, kā arī faktūras.

Kā izvēlēties piemērotākā dizaina krēslu?

Akcenta atpūtas krēslus var izmantotas dažāda stila interjeros. Šādu mēbeļu priekšrocība ir iespēja kombinēt savstarpēji atšķirīgu stilu, dizainu un formu mēbeles, jo galvenais ir radītais kontrasts ar telpā esošajām mēbelēm.

Mēbeļu salonā “Kate” vienuviet ir pieejams viss nepieciešamais mūsdienīga un mājīga mājokļa iekārtošanai ar kvalitatīvām, ilgtspējīgām un funkcionālām mēbelēm. Salona plašajā mēbeļu klāstā interneta veikalā www.kate.lv vai klātienē salonā ir iespējams atrast daudzveidīga stila un apdares mīkstās mēbeles mājai un birojam.