Aizbēdz no galvaspilsētas kņadas

Kurzemes rietumu piekraste ir īstā vieta, kur aizbēgt no galvaspilsētas kņadas. Kurzeme ir pilna ar skaistām vietām un atpūtas iespējām. No Kolkas raga līdz Papes dabas parkam, piejūras gaiss un priežu meži ir īstena atpūta dvēselei. Bet kur atpūtināt ķermeni un palutināt garšas kārpiņas?

Neaizmirstama atpūta Ventspilī

Ventspils ir labi atpazīstama Kurzemes pilsēta, kas ir bagāta ar dažādām atpūtas un izklaides vietām. Viena no vietām, kur baudīt laiku ar ģimeni kā lieliem tā maziem ir zinātnes centrs “Vizium”, kura mērķis ir skaidri un saprotami nodot informāciju par fiziku, dabu, materiālu, skaņas un gaismas savstarpējām attiecībām, kā arī veicināt plašas auditorijas izpratni par zinātni un tās visaptverošo būtību. Šajā zinātnes centrā ir izveidotas izglītojošas un interaktīvas izstāžu zāles, kurās ir vairāk nekā 80 interaktīvi eksponāti, zinātnes demonstrācijas, laboratorijas, konferenču telpas, mācību telpas un tehnikas darbnīcas, kas ir pieejamas apmeklētājiem un ļauj iepazīties ar fiziku, ķīmiju un citām dabas zinībām.

Malks svaiga gaisa Pāvilostā

Pāvilostas moli ir populāra pastaigu vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. Jaunā promenāde Pāvilostā savienojas ar Ziemeļu molu, un no šīs 200 metru garās promenādes var turpināt pastaigā pa vairāk nekā 300 metru garo molu. Netālu no galvenās pludmales atrodas Ziemupes stāvkrasts, kura augstums svārstās no 5 līdz 12 metriem augsts. Pludmales kāpās jūs varat sastapt Zilpodzi, kas iekļauta Pāvilostas novada sarkanajā grāmatā un ir novada simbols.

Atpūties no sirds Liepājā

Liepāja bez šaubām ir lieliska vieta, kur noslēgt Kurzemes apceļošanu. Ir daudz un dažādas vietas, kur palikt un kur paēst Liepājā. Viena no šīm vietām ir viesnīca MORE Hotel, kas laipni uzņems ik vienu nogurušo ceļotāju. Tā stilīgie un gaumīgie numuriņi iepriecinās un pabaros katru viesi. Bet kur paēst Liepājā? Īstā izvēle būs MORE Hotel restorāns OXO BRASSERIE. Tā bagātīgā ēdienkarte būs īstā izvēle gardēžiem. Plašais ēdienu, uzkodu un grilla ēdienu piedāvājums, tas viss un vēl vairāk. Un nesteidzīgām sarunām, pie garda kokteiļa vai kafijas dzēriena, OXO BRASSERIE būs īstā vieta. Liepāja pabaros ne tikai tavu vēderu, bet arī dvēseli un dos jaunu enerģijas lādiņu.