10 kopīgas tradīcijas, kas palīdzēs ar prieku atgriezties skolā

Katram skolniekam patīk vasara – jo var taču beidzot atpūsties, kā pašam patīk, un apkārt ir tik daudz interesantas un aizraujošas izklaides bērniem, sākot no atrakciju parkiem līdz pat nakšņošanai teltī. Atpūta ar bērniem vasarā palīdz restartēties un atgūties no skolas rutīnas gan pašiem bērniem, gan arī to vecākiem. Tomēr, beidzoties vasarai, ne kuram katram ir tikpat viegli arī atgriezties skolas solā un mainīt savu ikdienu, vai ne?

Kā būtu, ja sagatavošanos skolai jūsu ģimene papildinātu ar aizraujošām un jautrām tradīcijām, kuras atkārtot katru gadu pirms 1.septembra? Kuras no tām būtu jūsu ģimenesiecienītākās tradīcijas, uzsākot jaunu mācību gadu?

1. Uzsāciet laika atskaiti. Padariet pirmo skolas dienu par ko tādu, ko patīkami gaidīt! Atskaiti var sākt jebkurā laika posmā, mēnesi, nedēļu, 5 dienas vai 24 h pirms 1. Septembra. Katru laika posmu nosvītrojot, palūdziet bērniem nosaukt lietas, ko viņi ļoti gaida, atgriežoties skolā.

2. Pirmo septembri sagaidiet ar svinīgām vakariņām.Ģimenes vakariņas vienmēr ir svarīgas, taču, pārvēršot to par skolas tradīciju, jūs ļausiet bērniem dalīties emocijās un iespaidos, piemēram, pēc tikšanās ar draugiem, kurus viņi nav redzējuši vasarā.

3. Pirmās dienas pārsteigums. Nosviniet pirmo dienu stilīgi, apmeklējot kādu interesantu vietu. Saglabājiet to kā pārsteigumu! Piemēram, lieliska ideja ir ūdens piedzīvojumu parks vai boulings.

4. Radiet paši savu ģimenes moto. Lai palīdzētu saviem skolniekiem uzsākt jauno mācību gadu, izdomājiet īsu savas ģimenes devīzi. Tas ikvienam no jums atgādinās, kas ir svarīgākais grūtākos brīžos, visa gada garumā. Uzlieciet devīzi uz papīra un kopīgi izkrāsojiet vai citādi noformējiet!

5. Personalizējiet kādu lietu. Varat pasūtīt specializētās apģērba uzlīmes, zīmuļus vai pildspalvas, vai arī jauno ūdens pudeli bērna vārdu, kas iedrošinās viņu justies pārliecinātam par atgriešanos skolā.

6. Pagatavojiet lieliskas brokastis. Iespējams, nākotnē jums nebūs vairāk laika kā pasniegt pārslas ar pienu, tad kāpēc gan nepagatavot brīnišķīgas brokastis viņu pirmajā dienā? Tas nodrošinās jūsu bērnu ar sāta sajūtu un labu noskaņojumu pirms satraucošā notikuma.

7. Iepriekšējā vakarā palasiet priekšā kādu īpašu grāmatu. Tā var būt kāda mīļa bērnības grāmatiņa vai komikss ar skolas tematiku, un svarīgākais ir mierīgs kontakts ar vecākiem pirms miega.

8. Izrotājiet bērna rakstāmgaldu. Vai arī ļaujiet saviem bērniem palīdzēt to izrotāt kopā, un tad no rīta aplūkojiet kopīgdarbu (pārsteigums arī ir lieliska ideja). Dzīve ir jāsvin, pat tad, ja tas ir 1. septembris!

9. Sagatavojiet vēlmju/plānu sarakstu. Tādu parasti gatavojam vasarai, tad kāpēc nesagatavot mācību gadam? Tas palīdzēs bērnam iet pretī saviem sapņiem un ātri pārvarēt grūtības.

10. Uzņemiet foršas bildes. Stilīga skolas sākuma fotosesija ļaus ilgāk baudīt šo svinīgo mirkli un justies pārliecinātāk. Papildiniet savu ģimenes foto albumu ar neparsastu fotosesiju!