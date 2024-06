Suņus drīkst peldināt, bet ne visās peldvietās

Karsta vasara daudzus priecē, var peldēties un tā atvēsināties, bet vai Alūksnes ezera peldvietās savam saimniekam var līdzi doties arī suns?

Šīs vasaras sākums lutina karsta laika cienītājus, taču karstums rada arī problēmas. Cilvēks pats tiek galā ar atvēsināšanos, tostarp, izmantojot peldvietas, taču kā ir ar mūsu četrkājainajiem draugiem – kur tos Alūksnē var peldināt?

Šādu jautājumu mums uzdeva suņa saimniece alūksniete Elīna Salaka. “Šobrīd, karstajā laikā, ir aktuāls jautājums kur Alūksnes ezerā var atvēsināt suni? Visās pludmalēs uzliktas zīmes, ka suni peldināt nedrīkst. Saprotu, ka Pilssalā nedrīkst, tur iecienīta peldvieta, bērni peldas, un bērnu drošība, protams, ir pirmajā vietā. Bet vai tiešām nevarētu atvēlēt vienu vietiņu, kur vari pats ieiet ezerā kopā ar savu ķepaini?” jautā alūksniete.

Sazinoties ar Pārtikas un veterinārā dienesta Austrumvidzemes pārvaldes vadītāju Indru Tomiņu, viņa uzsvēra – ir svarīgi parūpēties par sunīša labturību. “No labturības viedokļa tas ir brīnišķīgi, ja rodam iespēju suņiem karstā vasarā izpeldēties. Jautājums, protams, par to, kur tas notiek, un publisko peldvietu noteikšana ir pašvaldības kompetencē,” skaidro I. Tomiņa.

Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis apliecina, ka par sabiedriskās kārtības nodrošināšanu publiskajās pludmalēs atbild pašvaldības policija. G. Teterovskis citē noteikumus: “Saskaņā ar Alūksnes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Alūksnes novadā mājas dzīvnieka īpašnieka vai turētāja pienākums ir nepieļaut dzīvnieka atrašanos publiskās peldēšanās vietās.” Izņēmums ir suņi pavadoņi vai ar dzīvnieku dalība īpaši organizētos publiskos pasākumos. Aizliegums neattiecas uz privātām teritorijām, kur kārtību nosaka teritorijas īpašnieks.

Alūksnes ezera apsaimniekotājs, aģentūras “ALJA” direktors Māris Lietuvietis precizē, ka suņus peldināt Alūksnes ezerā nav aizliegts, bet to nedrīkst darīt publiskajās peldvietās, kur ir atpūtnieki un apmeklētāji, jo tas nav ētiski un higiēniski. “Piemēram, suni var peldināt laivu piestātnē Ozolu ielā, arī pie Alūksnes Mākslas skolas ir ērta pieeja ezeram no laipas, kur to darīt, kā arī pie Tempļa kalna. Tās nav publiskās peldvietas,” viņš iesaka, aicinot atpūtniekus ar un bez suņiem vienam pret otru izturēties ar sapratni.

Beatrise Skulte, Sandra Apine