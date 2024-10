Reģionu ziņas: Smiltenietis izcīna zeltu Latvijai

Dažāda mēroga kokgāzēju sacensībās daudzkārt titulētais Smiltenes novada mežsaimnieks Gatis Brencis, startējot Latvijas izlases sastāvā, izcīnījis savu pirmo zelta medaļu pasaules kokgāzēju čempionātā, kas septembra nogalē norisinājās Austrijā.

Čempionātā piedalījās vairāk nekā 100 pasaulē labākie kokgāzēji no 25 pasaules valstīm, sacenšoties piecās disciplīnās: koka gāšanā, ķēdes maiņā, kombinētajā sagarumošanā, precīzajā sagarumošanā un atzarošanā. Gatis Brencis uzvarēja kombinētās sagarumošanas disciplīnā, kurā sacensību dalībnieku uzdevums bija nozāģēt trīs līdz astoņus centimetrus biezas ripas. Tas ir sarežģīti, – ir jāzāģē līdz stumbra pusei sākumā no apakšas, pēc tam no augšas, precīzi savienojot abas griezuma vietas. Punkti tiek piešķirti, izvērtējot ātrumu, precizitāti, ripas biezumu un darba atbilstību drošības standartiem. Gatis Brencis uzdevumu paveica 24,7 sekundēs.

Šogad Latvijas komandu pasaules kokgāzēju čempionātā profesionāļu klasē pārstāvēja kokgāzēji Gatis Brencis, Anatolijs Seļivanovs un Pēteris Radziņš, junioru U24 klasē – Rūdolfs Mahts, dāmu klasē – Rēzija Bankaus. No viņiem pie medaļas tika Gatis Brencis. Viņš uzrādīja labu sniegumu arī precīzajā sagarumošanā, ierindojoties 7. vietā.

Latvijas komandas treneris bija Armands Lapiņš, tehnisko vadību nodrošināja pieredzes bagātais kokgāzējs, smiltenietis Gvido Ķepītis. Atsevišķās disciplīnās viņš bija arī starptautiskais novērotājs.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Bauskā pieķer nelikumīgus atkritumu apglabātājus

Bauskas novada Bārbeles pagastā Valsts vides dienests (VVD) sadarbībā ar Bauskas novada pašvaldības policiju pieķēra personas, kas nelikumīgi apglabāja atkritumus kāda privātīpašuma teritorijā, ar atkritumiem piesārņojot aptuveni 3000 kvadrātmetru platību, informēja dienesta pārstāve Aija Jalinska.

Notikuma vietā atradās ekskavators un kravas automašīna, kā arī bedre, kurā bija redzami dažādi atkritumi, tostarp sadzīves atkritumi un elektrības vadi.

“Nereti šādi atkritumu norakšanas gadījumi ir grūti atklājami un vēl jo sarežģītāka ir atbildīgo personu noskaidrošana. Šajā gadījumā liela nozīme bija pašvaldības policijas ātrai reakcijai – policija, pamanījusi aizdomīgas darbības ar ekskavatoru kādā privātīpašumā, braucot garām, nekavējoties iejaucās, traktora vadītājs sāka bēgt, taču pārkāpumā iesaistītās personas īslaicīgi aizturētas un, pateicoties policijas darbam, dienestam bija iespēja saņemt iesaistīto personu paskaidrojumus tālākai situācijas izskatīšanai,” par notikušo stāsta VVD Dienvidrietumu reģionālās vides pārvaldes direktors Hardijs Verbelis. Dienests uzsācis trīs administratīvās lietvedības pret atkritumu īpašnieku, zemes īpašnieku un nelikumīgo darbību veicēju.

A. Jalinska informē, ka šogad pirmajos deviņos mēnešos lietotnē “Vides SOS” saņemti 3687 ziņojumi, kas ir par aptuveni 10 % vairāk nekā pērn tādā pašā periodā. No šogad saņemtajiem ziņojumiem ap 61 % ir saistīts ar vides piegružošanu. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu divas reizes ir palielinājies ziņojumu skaits, kas ir saistīts ar būvniecības atkritumu, kā arī elektrisko un elektronisko iekārtu izmešanu vidē. Par nelikumīgu atkritumu apglabāšanu VVD šogad ir saņēmis 14 sūdzības. Visas saņemtās sūdzības apstiprinājās, un, pateicoties sabiedrības iesaistei, vides inspektori varēja saukt pie atbildības vainīgos.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Slimnīcu apvienības un skolas sadarbība turpinās

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” turpina sadarbību ar Gulbenes novada vidusskolu, lai veicinātu skolēnu izpratni un interesi par medicīnu, veselīgu dzīvesveidu, veselības aprūpi un karjeras izvēli medicīnas jomās.

SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” valdes locekle Marika Jermaševiča “Dzirkstelei” stāsta, ka arī šogad tieši tāpat kā pagājušajā mācību gadā skolēni, kas mācās 12. klasē, reizi mēnesī tiekas ar veselības nozares speciālistiem un apgūst konkrētas tēmas. Tikšanās plānotas vienu reizi mēnesī – gan slimnīcā, gan skolā. Kopumā būs deviņas nodarbības.

Pagājušais mācību gads bija pirmais šādas sadarbības gads, un M. Jermaševiča to vērtē atzinīgi. “Ļoti labas atsauksmes gan no skolotājiem, gan pašiem skolēniem. Mediķi profesionāli var pasniegt informāciju no medicīnas viedokļa un tieši eksāmenā noderīgās lietas. Mēs apmācību kursu pielāgojām tā, lai tas tiešām ir tā, ka mediķi paskaidro tēmas, kas skolēniem noder, kārtojot eksāmenu. Kopumā esam saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes. Arī 12. klašu skolēni ir ļoti ieinteresēti,” stāsta M. Jermaševiča.

Šogad ir 15 skolēnu liela grupa, un pirmā nodarbība notika slimnīcā oktobra sākumā, kuras laikā jauniešiem bija iespēja apmeklēt neatliekamās medicīnas uzņemšanas nodaļu, tika nedaudz iepazīta slimnīca, kā arī vairāk uzzināja par veselības aprūpes sistēmu, slimnīcu apvienības darbību un medicīnas studijām.

Laikraksts “Dzirkstele”

Pasniedz balvu “Sēlijas sudrabs”

Sēlijas 11. kongresa izskaņā notika balvas “Sēlijas sudrabs” pasniegšanas ceremonija, kurā sveica Sēlijas vēsturiskajā novadā esošo pašvaldību pārstāvjus. Tika pasniegtas trīs galvenās balvas un vairāk nekā divdesmit nominantu – mazās sudraba balvas.

Balvu “Sēlijas sudrabs” pasniedz jau trešo gadu. Pretendentus balvai var pieteikt jebkurš Sēlijas vēsturiskā novada iedzīvotājs, organizācija, iestāde vai uzņēmums. Par pieteikto kandidātu vajadzēja uzrakstīt literāru jaunrades darbu brīvā formā — eseju, stāstu, dzejoli vai pat lugu. Darbs vietējās kopienas un visas Sēlijas labā ir galvenais kritērijs. Trīs galvenās balvas — piespraudi ar vilka siluetu – saņēma trīs no pieteiktajiem cilvēkiem – Alberts Kreņevskis no Gārsenes pagasta, Ieva Jātniece no Rubenes pagasta Kaldabruņas un Sanita un Aivars Lūši no Saukas pagasta.

Pārējiem balva ir vilka pēdas miniatūrs attēlojums sudrabā. Balvas izgatavoja juveliere Ranta Roga.

Pasākumu atklājot, konkursa patronese, “Sēlijas sudraba” etalons darbos, vārdos un pieredzē — aknīstiete Skaidrīte Medvecka teica: “Šodien sveicam tos, kuri ar savu personību, skatījumu uz dzīvi, ir padarījuši krāšņāku, skaistāku un interesantāku to vietu, kopienu, kurā viņi dzīvo.”

Kopumā šogad konkursā balvas saņēma 25 pieteiktie cilvēki. Viņu vidū arī astoņi no Aizkraukles novada: Guna Gadišķe no Pilskalnes pagasta, Gunta Grauze un Konrādījs Degro, Nauris Beļūns no Neretas, Laima Jaškova un Vineta Lavrenoviča no Sunākstes, Ilga Cera no Zalves un Zeltīte Odiņa no Ērberģes.

Lai arī Sēlijas ģerbonī ir sudraba briedis, tomēr balvā attēlots vilks, jo tieši vilka tēls bija otrs biežāk pieminētais laikā, kad notika diskusijas par ģerboni. Tāpēc pasākumos, reklāmas materiālos izmanto šo dzīvnieku. Savukārt sudrabs, nevis zelts, vai kāds cits materiāls ir saistīts ar folkloru, turklāt tas izceļ rotas valkātāju, nevis iet tam, tā teikt — pa priekšu.

Laikraksts “Staburags”

Valkā un Smiltenē darbu sāk notāre

Darbu Vidzemes apgabaltiesas darbības teritorijā Valkā uzsākusi zvērināta notāre Līga Laiveniece. Konsultācijas būs pieejamas arī Smiltenes novada iedzīvotājiem. Notāre Valkā apmeklētājus pieņems trīs reizes nedēļā, Smiltenē – divas reizes.

Sarunā ar “Ziemeļlatviju” zvērinātā notāre L. Laiveniece secina, ka jau pirmajās darba dienās izjutusi iedzīvotāju interesi, sniegusi vairākas konsultācijas un veikusi notariālās darbības.

“Pagaidām vēl rindā uz konsultāciju nestāv. Patiesībā mani tas priecē, jo rindas man nekad nav patikušas. Darbs labāk vedas, ja apmeklētājs vizīti ir iepriekš pieteicis, piezvanot uz mobilo tālruni vai piesakoties elektroniski. Pirmajā laikā darba mobilais tālrunis darbosies arī pēc darba laika, kamēr iedzīvotāji pieradīs pie domas, ka Valkā un Smiltenē pēc ilgāka pārtraukuma būs pieejams notārs,” sola L. Laiveniece.

Sarunā ar vienu no iepriekšējām zvērinātām notārēm, kas strādājusi Valkā, viņa iedrošinājusi L. Laivenieci Vidzemē uzsākt darbu, sakot: “Vidzemnieki ir kolosāli, atvērti un mīļi.” Pati L. Laiveniece ir no Liepājas, studējusi Rīgā un vairāk nekā 20 gadus, gūstot nepieciešamo pieredzi, strādājusi par notāra palīdzi. Nokārtojot eksāmenus, kļuvusi par zvērinātu notāri.

Notāre pateicas Valkas un Smiltenes novadu pašvaldībām par ieinteresētību un piemērotu telpu piešķiršanu.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”