Reģionu ziņas: Mūzikas skolā “ierodas” pats Pēteris Barisons

Aizkraukles Mūzikas skolā, kurai dots novadnieka, komponista Pētera Barisona vārds, pirmā stāva vestibilā atklāta komponistam veltīta skulptūra. Tas ir Jaņa Rozentāla Mākslas skolas absolventa Jāņa Grāvīša diplomdarbs, beidzot skolu, un reizē arī dāvana mūzikas skolai.

Šogad tiek atzīmēta dižā komponista Pētera Barisona 120. dzimšanas diena. Visa gada garumā aizvadītas šim notikumam veltītas aktivitātes, konkursi un koncerti. Jubilejas gadā mūzikas skolā “ieradies” arī pats Pēteris Barisons, kurš turpmāk skulptūras veidolā būs kopā ar ikvienu mūzikas skolas apmeklētāju un audzēkni.

Skulptūrā atainots komponists, sēžot uz Staburaga klints. “Mana doma bija celt augšup skaisto un seno, nedaudz piemirsto. Vienotība starp Barisonu un Staburagu manā uztverē ir veidojusies caur šaubām un daudz ko citu, kas komponistu ir cēlušas augšā un deva spēku un pamatu radošajam, dažkārt trauslajam garam. Savukārt Staburagam ir vajadzīgs Barisons, lai kāds šo dabu varētu apdzejot un paust Sēlijas un Latvijas skaistumu,” atklāšanā dalījās skulptūras autors Jānis Grāvītis.

Jāņa brālis Mārtiņš savukārt izveidojis īsfilmu, kura ataino skulptūras tapšanas procesu, kas aizņēma aptuveni desmit mēnešus.

Laikraksts “Staburags”

Vietējie kopējiem spēkiem atjauno autobusa pieturu

Gulbenes novada Daukstu pagasta kopienas ļaudis veiksmīgi realizējuši divus projektus – izveidojuši bērnu rotaļlaukumu un labiekārtojuši Daukstu pagasta bibliotēkas teritoriju, un nu atjaunojuši arī autobusa pieturu.

Daukstu pagasta bibliotēkas vadītāja Ingrīda Rubene stāsta, ka atjaunotajai Daukstu autobusa pieturai izveidots funkcionāls un estētiski pievilcīgs dizains, kas iekļaujas kopējā infrastruktūrā. Pieturas atjaunošanā iesaistīti 53 iedzīvotāji, tajā skaitā 11 bērni un jaunieši.

“Pirmajā talkā, kad sanācām kopā, spriedām, kā vizuāli varētu izskatīties pietura. Tā kā Daukstu apkaimē ir ļoti daudz dzērvju, tad bija skaidrs, ka būs dzērve. Dzērve ir viena, lai būtu minimālisms, un zīmējumu papildina Jāņa Plotnieka dzejas rindas par Daukstēm. Dzērvi zīmēja māksliniece Santa Kuprovska. Viņa pa vasaru te dzīvo. Darbi pie pieturas notika jūlijā, augustā. Esam norunājuši, ka bērniem ir dots tāds kā uzdevums vakaros atnākt un paskatīties, vai pie autobusa pieturas viss ir kārtībā, lai nav kaut kas izmētāts. Bet viss ir kārtībā un skaisti!” stāsta I. Rubene.

Kopējiem spēkiem atjaunotā autobusa pietura kļuvusi par pagasta lepnumu un simboliski arī par vietējās kopienas vienotības objektu. Daukstēnieši ar lepnumu rāda ciemiņiem kopīgi paveikto.

“Projekta mērķis – Daukstu ciema centra sakārtošana – ir sasniegts. Ir veicināta piederības sajūta Daukstēm kā vietai, kur dzīvojam, bet bērni un jaunieši, strādājot kopā ar pieaugušajiem, apguva jaunas prasmes un izpratni par cieņu pret citu cilvēku darbu un saudzīgu attieksmi pret apkārtējo vidi. Bērni un jaunieši ar prieku iesaistījās arī autobusa pieturas dizaina izstrādē, piedāvājot savas idejas un diskutējot ar mākslinieci par to, kā būs labāk un skaistāk. Notika divas lielas talkas, kurās tika veikta jumta demontāža un jaunu dēļu uzlikšana, pārējie darbi tika veikti kā komandu darbi, kurus vadīja vietējie speciālisti,” stāsta I. Rubene.

Laikraksts “Dzirkstele”

Veido Latvijas senioru skolu tīklu

Lai smeltos pieredzi un visā Latvijā izveidotu senioru skolu tīklu, 18. septembrī Jelgavas Senioru biedrības mājā Dobeles ielā 62 gaidāmi viesi no deviņām pašvaldībām, kur šādas skolas jau darbojas.

Biedrības vadītāja Ilga Antuža stāsta, ka 15. oktobrī Jelgavas Senioru universitāte uzsāks jau trešo mācību gadu. Pieteikušies 48 dalībnieki, kas vēlas uzlabot savu datorprasmi, mācīties svešvalodas, apgūt medijpratību, dziedāt, dejot vai sportot. I. Antuža paskaidro, ka mācību maksu sev vēlamajā priekšmetā sedz paši pensionāri. Viņasprāt, izveidojot Latvijas senioru skolu tīklu, varētu būt tā, ka vismaz daļēji mācības tiktu apmaksātas no publiskajiem līdzekļiem. “Valstij taču ir izdevīgi, ja seniori satiekas, radoši attīstās, nevis jūtas sabiedrības atstumti un slimo.”

Krāslavā senioru skola darbojas jau devīto gadu, bet vēl ir daudz pašvaldību, kur regulāras senioru apmācības pašlaik nenotiek.

Latvijas senioru skolu tīkla izveidi Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis ar pusmiljonu vērtu projektu.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”

Iecavas māksliniece dāvina gleznu Bauskas pilij

Bauskas pilī nosvinēta Iecavas mākslinieces Tatjanas Paļčukas – Rikānes daiļradei veltītas grāmatas atvēršana.

Latvijas Mākslas akadēmijas pasniedzēja Ingrīda Burāne, kura grāmatai rakstījusi priekšvārdu, sociālajā tīklā uzsver: “Latvijā atkal viena grāmata par nopietnu un labu gleznotāju! Gleznotāja ir viena no savas paaudzes pazīstamākajām Latvijas māksliniecēm starptautiskās mesēs, galerijās un ārvalstu mākslas ziņu lapās.”

Savu jaunāko darbu – uz audekla iemūžinātu Bauskas pils un Mūsas upes ziemas ainavu – T. Paļčuka –

Rikāne uzdāvināja Bauskas pilij, pateicoties par gadiem kopto sadarbību un draudzību.

“Bauskas Dzīve” jau rakstīja, ka grāmatu “Tatyana Palchuk. Gleznotāja Tatjana Paļčuka – Rikāne” latviski un angliski ar mākslinieces darbu reprodukcijām sagatavojis un izdevis viņas dzīvesbiedrs Pēteris Rikāns ar domubiedru, Bauskas novada pašvaldības un uzņēmuma “Hausmeister” atbalstu.

P. Rikāns “Bauskas Dzīvei” iepriekš pauda, ka abi dzīvesdraugi ir ļoti pateicīgi atbalstītājiem un iecerējuši grāmatas eksemplārus dāvināt bibliotēkām.

Jaunais sējums pievienojies citām mākslas grāmatām I. Burānes plauktā, kuru veidošanā viņa piedalījusies. To skaits ir ap 70, pauž mākslas eksperte.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Valkas ģimenes ārstiem jaunas mājas

Pieci Valkas ģimenes ārsti savās prakses iekārtojuši jaunās, skaistās telpās, kuru apkārtne vairāk atgādina piemīlīgu spa ēku, nevis ārstniecības iestādi.

Iepriekš ģimenes ārstu prakses atradās bijušajā Valkas slimnīcas ēkā, taču tai mainījās īpašnieks. Ēkas jaunajai īpašniecei biedrībai “Labāka rītdiena” ir sava attīstības vīzija un ieceres attiecībā par šo telpu izmantošanu. Proti, biedrība plānojusi paplašināt sociālās aprūpes centra “Ziemeļblāzma”, kas paredzēts senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, vietu skaitu. Tāpēc ģimenes ārstiem bija jāatstāj nomātās telpas.

Visās piecās ģimenes ārstu praksēs kopumā reģistrējušies ap sešiem tūkstošiem pacientu ne tikai no Valkas un apkārtējiem pagastiem, bet arī Valmieras novada Strenčiem. Līdz ar to, saņemot uzteikumu par telpu nomāšanu, jautājumu par jaunām, piemērotām telpām ģimenes ārstu praksēm bija jāsāk risināt nekavējoties. Problēmas risināšanā iesaistījās arī Valkas novada pašvaldība. Pateicoties Valkā pazīstamam un cienītam uzņēmējam Imantam Šteinam, ģimenes ārsti nu ir pieejami jaunās telpās. Satiekoties visi ģimenes ārsti velta atzinīgus vārdus jauno telpu īpašniekam I. Šteinam, atklājot, ka pirms pārcelšanās viņš uzklausījis visas dakteru vēlmes. Pats arī uzstādījis visas nepieciešamās norādes, kurās informācija ir lieliem burtiem un labi saskatāma. Tas ļauj apmeklētājiem viegli orientēties, lai aizietu pie sava daktera, kā arī pats no agra rīta pļauj zālienu un rūpējas, lai apkārtne būtu nevainojama.

Apmeklētāji gan sākotnēji bažījušies, ka pēc pārcelšanās dakteri atrodas tālāk no pilsētas centra. Taču tie, kuri izmanto sabiedrisko transportu, kas kursē Valkas pilsētas teritorijā, var ērti aizbraukt līdz jaunajām prakšu vietām.

Laikraksts “Ziemeļlatvija“