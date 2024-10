Reģionu ziņas: Mēmeles upes krastā atklāts keramikas ceplis

Skaistkalnes mālotāju pulciņa “Skanda” vadītāja keramiķe Dace Balckare “Bauskas Dzīvei” stāsta, ka ideju par cepļa izveidi Skaistkalnē radījusi aktīvā māla priekšmetu veidošana, bet dedzināšanai tie bija jāved uz Kurmenes cepli, kas bijis apgrūtinoši galvenokārt sliktā ceļa dēļ. Tā izlēmuši, ka ceplis nepieciešams arī Skaistkalnē.

Keramiķe D. Balckare kopā ar mālotājiem Bauskas novada pašvaldības konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” iesniedza projektu “Keramikas mākslas skulptūras izveide Kurmenes muižas skulptūru parkam un melnās keramikas cepļa izveide Skaistkalnē”, kas apstiprināts šī gada maijā. Projekta līdzfinansējumu nodrošināja mālošanas un aušanas pulciņa dalībnieki, pārdodot vietējos tirdziņos gan savus māla, gan austos darbus un ienākumus ziedojot cepļa izveidei Skaistkalnē.

Cepļa atklāšanas uzrunā skaistkalniete Laima Indriķe atklāja, ka pirmā iecere veidot mālotāju pulciņu radusies pēc Lauku atbalsta dienesta projektu kontroles vizītes Skaistkalnē, kad jautājuši, kāpēc neraksta projektus interešu izglītības mācībām. Tā nu L. Indriķe uzrakstījusi pirmo projektu, un saņemts atbalsts gan mezglošanas, gan keramikas pulciņam. Par pasniedzēju ieteikta keramiķe D. Balckare, kura darbojās ar mālotājiem Kurmenē, kā arī organizēja mālošanas plenērus.

Pašlaik dažādi māla darinājumi – trauki, svečturi, rotaslietas, dekori – top gan Skaistkalnes, gan Kurmenes mālotāju pulciņā. Nodarbības notiek katru nedēļu – pirmdienās Kurmenē un trešdienās Skaistkalnē. Reizi divos mēnešos kurina keramikas cepli, lai darbi neiekrātos un visus varētu apdedzināt. Lielāks keramiķu pasākums nedēļas garumā notiek augusta beigās Kurmenē. Šogad plenērs “Samālosim Kurmenē” notika jau piekto gadu. Tajā sabrauc mālot gan vietējie, gan tālāki viesi. Daudzi plenēra dalībnieki padarījuši keramiku ne tikai par hobiju, bet arī par pamatnodarbošanos.

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Darbu sāk jaunais pārvadātājs

No 1. novembra reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” paaugstināsies pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasības, kā arī tiks pārkārtoti un optimizēti atsevišķi reisi.

“Tā kā no 2024. gada 1. novembra Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” pārvadātājam SIA “Talsu Autotransports” spēkā stāsies jaunais ilgtermiņa līgums, kas noslēgts uz 10 gadiem, pieaugs kvalitātes prasības attiecībā uz autobusu vecumu, komfortu un citām pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasībām. Vienlaikus maršruta tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” tiks pārkārtoti un optimizēti atsevišķi reisi,” informē Autotransporta direkcijas Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.

Stājoties spēkā jaunajam līgumam, maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus, kas tiks nodrošināti ar autobusiem, kuru vidējais vecums 10 gadu periodā nepārsniegs četrus gadus; informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio, gan vizuāli; visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (wi-fi), kā arī tajos būs pieejami bezskaidras naudas norēķini; vairāk nekā 30 % no visiem autobusiem būs aprīkoti ar velosipēdu turētājiem; vairāk nekā 50 % no visiem autobusiem būs pielāgoti personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām pārvadāšanai un atvieglotai iekļūšanai autobusā, vismaz 10 % no visiem pakalpojumu nodrošināšanā katru gadu izmantojamajiem autobusiem būs bezizmešu.

Laikraksts “Dzirkstele”

Silvu vārda dienā svin pagalma svētkus

Lielisku, vietējo kopienu saliedējošu tradīciju aizsākusi Smiltenes novada Launkalnes pagasta iedzīvotāju padome, Silvas ciemā sarīkojot Silvas vārda dienu (kalendārā tā atzīmēta 11. oktobrī) un pirmos pagalma svētkus.

Smiltenes pievārtē esošā Silvas ciema daudzdzīvokļu namu iekšpagalms uz trijām stundām kļuva par svinību vietu, kas izrotāta ar karodziņu virtenēm – tur tika “uzburta” skatuve koncertam, iekurts ugunskurs, virs kura sildījās liels katls ar pašu vārītu soļanku, un tika saklāts galds ar silvēniešu sanestiem gardumiem (rolbiskvītiem, kūkām, cepumiem un citiem našķiem un dzērieniem).

Tas viss, – lai visu paaudžu silvēnieši un viņu ciemiņi omulīgi svinētu Silvas ciema vārda dienu un pirmos pagalma svētkus, pavadot laiku gan saviesīgās sarunās un atmiņu stāstos, gan klausoties koncertu, ko sniedza savējie, – ar Silvu un Launkalnes pagastu saistītie mūziķi: jaunie ģitāristi Haralds Kalniņš un Martins Jirgensons, Signe Baltere un Ingus Staško, grupas “Apvedceļš” solists Jānis Krūmiņš un Smiltenes kultūras centra sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” (vairākas ansambļa dziedātājas dzīvo Launkalnes pagastā).

Kaut arī Silva atrodas pavisam tuvu Smiltenei, šo ciemu nevar dēvēt par pilsētas guļamrajonu, – tam ir sava, ar mežsaimniecību un mežrūpniecību saistīta cienījama vēsture jau no aizvadītā gadsimta 30. gadiem, kas savā ziņā veido ciema īpašo gaisotni ar tā sakopto vidi. Mūsdienās Silvā ir mājvieta arī daudziem uzņēmumiem, te ir savs veikals un kafejnīca, te atrodas arī kluba “Silvas Ziķeri” apsaimniekotā BMX trase, kurā notiek Latvijas mēroga sacensības un kurā trenējas arī pasaules un Eiropas BMX čempione Veronika Monika Stūriška.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Skolēni sarūpē produktus zupas virtuvei

Gulbenietes Ilgas Vanuškas privātās zupas virtuves darbība joprojām gūst vietējās sabiedrības atbalstu. Ilga ir priecīga un ar “Dzirksteles” starpniecību saka lielu paldies Gulbenes novada vidusskolas jaunāko klašu skolēniem, kuri kopā ar vecākiem bija sarūpējuši daudzveidīgus produktus Gulbenes zupas virtuvei.

“Kartupeļi, burkāni, kāposti, ķirbji – esmu tik priecīga! Tas ir liels atbalsts. Viss vajadzīgs zupiņai. Bija arī ievārījumi. Tos dodu tālāk tantiņām. Vārīšu arī ķirbjus. Likšu burciņās un arī došu līdzi cilvēkiem. Bērni ieradās pie manis, biju sagatavojusi viņiem cienastu,” stāsta Ilga. Viņa ir pateicīga visiem, kas palīdz. Ir, kas atved malku, kāds cits – produktus. “Varbūt šis ir pēdējais gads, kad darbojas zupas virtuve. Man pašai jau ir diezgan daudz gadu, un zupas virtuve darbojas jau 17. gadu. Vajadzētu atpūsties, bet tajā pašā laikā žēl cilvēku, kuri nāk pēc siltās zupas. Viņi pie tā ir pieraduši. Kopumā zupu vāru aptuveni 60 cilvēkiem. Man tas nav grūti, bet izejvielu gan vajag daudz. Katru dienu vāru citādāku zupu. Uz zupas virtuvi nāk salīdzinoši maz – kādi desmit, vienpadsmit cilvēki. Vairāk ir to, kam pievedam klāt.”

Laikraksts “Dzirkstele”

Uzlabo saziņu ar poliklīnikas reģistratūru

Lai uzlabotu iedzīvotāju saziņu ar Aizkraukles poliklīnikas reģistratūru, Aizkraukles slimnīcas vadība veikusi reģistratūras zvanu analīzi un ieviesusi vairākus jauninājumus.

Secināts, ka visintensīvāk iedzīvotāji zvana nedēļas pirmajās darba dienās — pirmdienās, otrdienās. Savukārt, sākot ar trešdienu, ienākošo zvanu no iedzīvotājiem ir mazāk. Skaitliski liels ienākošo zvanu skaits mēdz būt pēc svētku dienām. Lai saziņa ar medicīnas iestādi būtu pieejamāka, nodalīti tālruņi reģistratūrai, rehabilitācijai (fizioterapeits, audiologopēds, uztura speciālists) un psihiatrijai. Aizkraukles poliklīnikas reģistratūrā strādā četri darbinieki. Ieviešot pārmaiņas, pārdalīti pienākumi. Reģistratūras darbinieki apkalpo pacientus, pieņem zvanus, konsultē, veic apmaksas pieņemšanu un dara visu, kas saistīts ar pacientu plūsmas regulāciju poliklīnikā.

“Daļēji jūtam pozitīvu efektu ieviestajiem jauninājumiem. Taču joprojām saglabājas “pīķa stundas”, kad nedēļas sākumā medicīnas iestādi cenšas sazvanīt ļoti daudz cilvēku, bet sūdzību skaits par sazvanīšanas iespējām ir krities. Tomēr tādas joprojām ir, tādēļ aicinām izmantot elektroniskā pieraksta iespēju. Diemžēl visi pakalpojumi gan tur nav redzami — pie dažiem speciālistiem pieraksts ir pilns līdz gada beigām,” skaidro Rinalds Muciņš, SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes priekšsēdētājs.

Speciālistu nepieejamību vairo neizmantotās ārsta vizītes. Lai paplašinātu iespēju informēt par neierašanos uz pieteikto vizīti, izveidots reģistratūras e-pasts – registratura@amc.lv. Aizkraukles poliklīnikas darbinieki pirms vizītes pacientiem sūta atgādinājumu īsziņas veidā par plānoto pierakstu, tā datumu un laiku — sūtot atbildes īsziņu, pacients var apstiprināt vai noraidīt vizīti. Šo kārtību drīzumā plānots mainīt. “Īsziņu atgādinājumi īsti nedarbojas, cerams, vēl šogad pagūsim ieviest robotzvanus. Cilvēks saņems atgādinājumu par pierakstu pie ārsta zvana veidā, attiecīgi vajadzēs nospiest ciparu 1 vai 2, lai informētu par ierašanos vai pretēji — atceltu to. Pacientu neinformēšana par neierašanos pie medicīnas speciālista ir aktuāla problēma. Nereti cilvēks atrod iespēju medicīnas pakalpojumu ātrāk saņemt citā iestādē, bet pie mums neatsakās. Tādējādi kāds cits zaudē iespēju tikt pie speciālista.

Fragmentāri esam skatījušies neizmantoto pierakstu statistiku, tie ir aptuveni četri līdz pieci procenti pacientu, kas neatsaka un neatnāk,” saka R. Muciņš.

Laikraksts “Staburags”