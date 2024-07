Reģionu ziņas

Valkas un Valgas kopprojekts – viena no Gada būvēm

Jau kādu laiku Valkas iedzīvotājus un viesus priecē mūsdienīgā un videi draudzīgā atjaunotā Pedeles dabas takas teritorija.

Dvīņu pilsētu Valkas un Valgas kopējā atpūtas zona Pedeles upes krastā ir viens no 41 Latvijas objekta, kas iekļuvis skates “Gada labākā būve Latvijā 2023” finālā, nominācijā “Ainavas būve”.

Valkā šis vides objekta atjaunošanas projekts vairāku miljonu eiro vērtībā īstenots, pateicoties Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstam un novada pašvaldības līdzfinansējumam. Pēdējo divu gadu laikā šis jau ir otrais Valkas pilsētā atjaunotais objekts, kas, pēc žūrijas vērtējuma, iekļuvis Latvijā profesionāļu atzītās skates finālā. Pedeles dabas taka atrodas Valkas un Valgas pilsētā abos Pedeles upes krastos pie Latvijas–Igaunijas robežas.

Valgas pusē takas kopējais garums abos virzienos ir apmēram pieci kilometri. Valkas pusē viena krasta takas garums ir 350 metri. Atjaunojot šo vietējam tūrismam svarīgo objektu, ir izveidoti pastaigu celiņi, soliņi atpūtai un lapene.

No Putraskalna lapenes paveras ainava uz Pedeles upi divās valstīs, kā arī skats uz Valku un Valgu.

Laikraksts“Ziemeļlatvija”

Gulbenē pēc skolēniem brauc arī uz kaimiņu novadiem

Gulbenes novada dome izsludinājusi iepirkumu skolēnu speciālajiem pārvadājumiem divos nākamajos mācību gados, piedāvājot transporta pakalpojumus 18 noteiktos maršrutos, lai bērni varētu nokļūt Gulbenes novada vispārizglītojošajās skolās uz mācību stundām un pēc tam atgriezties mājās.

Lai skolēnus nogādātu skolās, Gulbenes novada pašvaldības norīkotais autotransports jau otro gadu izbrauks arī ārpus savas administratīvās teritorijas. Tā Lejasciema pamatskolai skolēni tiks vesti no Ilzenes pagasta Alūksnes novadā, Rankas pamatskolai – no Variņu pagasta Smiltenes novadā un no Smiltenes, Tirzas pamatskolai – no Cesvaines un Madonas novada.

Skolēnu speciālo autobusu maršrutu pagarināšana ārpus Gulbenes novada ir saistīta ar papildu izmaksām. “Papildu izdevumi tie, protams, ir. Bērnu ir daudz. Vajadzība radusies pēc papildu maršrutiem, lai stiprinātu mūsu skolas,” saka pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts. “Tā ir aizsācies. Daļa bērnu izvēlas mūsu novada skolas, un mēs braucam viņiem pakaļ,” viņš skaidro. Skolēnu nokļūšanai skolā tomēr maksimāli tiek izmantoti sabiedriskie autobusi. “Ja nepieciešams, iespēju robežās veicam arī grozījumus sabiedrisko autobusu maršrutos. Taču tur, kur to nav iespējams izdarīt vai autobuss nekursē vai nevar iekļauties laika ziņā, tur tiek organizēti skolēnu speciālie pārvadājumu maršruti,” konkretizē K. Dauksts. Pagājušajā mācību gadā skolēnu pārvadājumus speciālajos maršrutos veica pašvaldības kapitālsabiedrība “Gulbenes autobuss”. Līgumcena bija 316 000 eiro bez PVN.

Laikraksts“Dzirkstele”

Launkalne kļūst par viedo ciemu

Ar krāšņu apbalvošanas ceremoniju noslēgusies atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2024” pasniegšana. Balvu klātienē saņēma Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Liene Gūtmane (no kreisās) un Launkalnes tautas nama vadītāja Signe Baltere.

FOTO: NO PERSONĪGĀ ALBUMA

Latvijas lauku kopienu un viedo ciemu vasaras foruma “Kopienu Persilāde 2024” laikā notika atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2024” apbalvošanas ceremonija, kurā paziņoja astoņus atpazīstamības zīmes ieguvējus – to vidū arī Smiltenes novada Launkalne.

Smiltenes novada pašvaldībā uzsver, ka šis ir apliecinājums vietējās kopienas spēkam, unikalitātei, viedumam un spējai attīstīties. “Tikām uzaicināti uz forumu. Tas, ka šajā reizē saņēmām arī atpazīstamības zīmi, mums bija ļoti patīkams pārsteigums. Tas ir apliecinājums, ka esam uz pareizā ceļa, ka varam būt kopiena ar ilgtermiņa redzējumu pagasta attīstībai,” atzīst Brantu un Launkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Liene Gūtmane un atklāj, ka, lai saņemtu “Viedā ciema” statusu, izvirzītajiem ciemiem ir jāatbilst virknei kritēriju.

Viedie ciemi ir lauku apvidu kopienas, kas izmanto radošus risinājumus, lai uzlabotu savu noturību, balstoties uz vietējām stiprajām pusēm un iespējām.

Godināšanas pasākums norisinājās Augšdaugavas novada Bebrenē. Atpazīstamības zīmes “Viedais ciems 2024” ieguva Alsunga, Ance, Dekšāres, Jaunlutriņi, Launkalne, Līksna, Meņģele un Pelēči.

Kopumā šobrīd Latvijā ir 32 vietas, kas ir ieguvušas atpazīstamības zīmi “Viedais ciems”.

Laikraksts“Ziemeļlatvija”

Lauksaimnieks investē trīs miljonus

Aizkraukles novada Bebru pagastā atklāts zemnieku saimniecības “Vecsiljāņi” jaunais graudu pirmapstrādes, žāvēšanas un uzglabāšanas komplekss, kā arī liellopu spēkbarības sagatavošanas komplekss. Investīcijas abos projektos kopā ir aptuveni trīs miljoni eiro.

“Vecsiljāņu” īpašnieks Juris Sprukulis stāsta, ka pamazām kļuvuši par pilna cikla saimniecību. Tas nozīmē, ka pašu spēkiem un resursiem veic augsnes mēslošanu, apstrādi, lopbarības, kā arī piena un siera ražošanu, un izmanto ražošanas atkritumus. No tiem biogāzes stacijā iegūst kurināmo — biometānu. Šī dabasgāzes alternatīva šajās dienās pirmo reizi nonākusi gāzes pārvades un uzglabāšanas operatora SIA “Conexus Baltic Grid” tīklā. (Uzņēmums pārvalda Inčukalna pazemes gāzes krātuvi un dabasgāzes pārvades sistēmu — aut.) Lai biogāzi attīrītu līdz dabasgāzes kvalitātei, “Vecsiljāņi” iegādājušies iekārtu, kas veic filtrāciju. Gāzes transportēšanai zemnieku saimniecība izbūvējusi 4,5 km garu cauruļvadu. Lai Bebru pagastā saražoto gāzi ielaistu kopējā tīklā, vajadzēja izpildīt prasības un saņemt Starptautiskās ilgtspējas un oglekļa sertifikātu (ISCC — International Sustainability and Carbon Certification — angl.). Stāstot par “Vecsiljāņiem” kā pilna cikla saimniecību, Juris Sprukulis saka, ka ar gāzes ražošanu cikls nebūt nenoslēdzas. Tās ražošanas procesā rodas atlikums — sausais un šķidrais digestāts. Šķidro izmanto aramzemes mēslošanai. Līdz ar to saimniecībā maksimāli maz iepērk minerālmēslus. Tā kā daļa digestāta paliek pāri, sauso frakciju nākotnē, iespējams, jau nākamajā sezonā varēs piedāvāt iegādāties citiem lauksaimniekiem.

Laikraksts“Staburags”

Iecavā būs munīcijas ražotne

Artilērijas munīcijas rūpnīca Latvijā sāks darboties no 2026. gada. Potenciālā atrašanās vieta ir izvērtēta, un tā ir Iecavas pagastā Bauskas novadā.

“Rūpnīcas potenciālā atrašanās vieta jau ir izvērtēta, un tā ir Iecavas pagastā Bauskas novadā, bet mēs joprojām esam arī sarunās ar pašvaldību, kas vēl ir jānoslēdz. Bet sākotnējā pašvaldības reakcija ir pozitīva. Rūpnīcas izbūve un iekārtu iegādāšanās kopā izmaksās 12 miljonus eiro,” intervijā stāsta aizsardzības ministrs Andris Sprūds un norāda: “Tas ir liels sasniegums, ka pie mums Latvijā būs munīcijas ražotne, un šajā gadījumā specifiski ir modulārie pulvera lādiņi. Mēs esam izcīnījuši, ka šeit ienāks gan zināšanas, gan tehnoloģijas no mūsu partneriem, mēs būsim daļa no drošajām piegādes ķēdēm gan Latvijas, gan Eiropas līmenī. Uz jautājumu, cik tā būs droša tuvējiem iedzīvotājiem, ministrs atbild: “Rūpnīcai ir jābūt drošai, un notiks visi izvērtējumi. Mēs esam sākuši šīs ieceres saskaņošanu ar Bauskas novada pašvaldību, un kopumā tai ir atbalsts. Protams, arī tālāk noteikti ir nepieciešams dialogs ar pašvaldību, lai jebkādi jautājumi, iespējami pārpratumi tiktu atrisināti. Beigu beigās tas ir arī ekonomiskais pienesums pašvaldībai, jo te būs darbavietas, ekonomiskā aprite. Līdz ar to, es domāju, tas ir ieguvums pilnīgi visiem – gan valstij, gan aizsardzības nozarei, gan arī, protams, pašvaldībai.” Bauskas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Mačeks informēja, ka pirmās sarunas ar Aizsardzības ministriju par ražotni Iecavā notiks 12. jūlijā.

Laikraksts“Bauskas Dzīve”