Reģionu ziņas

Vāc ziedojumus Gaujienas draudzes nama uzturēšanai

Lai saglabātu Gaujienas draudzes namu, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Gaujienas draudze uzsākusi ziedojumu vākšanu. Tie nepieciešami, lai ēkā esošo apkures malkas katlu pārveidotu par granulu apkures katlu, tādējādi krietni samazinot tēriņus, kas katru gadu aiziet, pērkot malku.

Kā stāsta Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Gaujienas draudzes priekšniece Klinta Bernarte, šobrīd kopā saziedots ap 400 eiro, taču tas ir krietni par maz. Lai mērķi realizētu, nepieciešami trīs tūkstoši eiro.

Draudzes nams kalpoja vietējai sabiedrībai kā Gaujienas mūzikas un mākslas skolas ēka, un namu apsaimniekoja vietējā pašvaldība. Kopš mūzikas un mākslas skola atstāja draudzes nama telpas, ēka nonāca tiešā Gaujienas draudzes aprūpē, kas notika ļoti strauji un brīdī, kad draudzei nebija pietiekami daudz finansiālo līdzekļu, lai šo namu spētu uzturēt, tāpēc draudzes valde pieņēmusi lēmumu atvienot draudzes namu no pagasta centrālās apkures, uzstādot namā malkas apkures katlu.

K. Bernarte atklāj, ka šobrīd ēkā dzīvo ģimene ar diviem bērniem un viens vīrietis. Ja neizdosies rast risinājumu draudzes nama labiekārtošanai, tad sliktākā scenārija gadījumā viņiem nāksies meklēt jaunas mājas.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Drustu baznīcā atjaunotas ērģeles

Drustu luterāņu baznīcā Smiltenes novadā ar VIII vēsturisko ērģeļu svētku “Latvija – ērģeļu zeme” koncertu atklātas restaurētās ērģeles.

Drustu draudzes priekšniece Ieva Lejmalniece aicina ikvienu interesentu rast iespēju piektdien apmeklēt Drustu baznīcu, lai dzirdētu, kā vēsturiskās ērģeles skan pēc to restaurācijas.

Kā stāsta Drustu draudzes priekšniece Ieva Lejmalniece, pasākuma laikā atklātas 1901. gadā būvētās un nupat atjaunotās ērģeļmeistara Emīla Martina ērģeles. To prospekts ir viens no diviem līdz šim zināmajiem saglabātajiem ērģeļbūvētāja Johana Buherta būvēto ērģeļu prospektiem. Pats instruments – tradicionāli un laikmetam atbilstoši būvētas pneimatiskās traktūras ērģeles ar “Aug. Laukhuff ” fabrikā izgatavotām metāla stabulēm. Tā minēts Latvijas ērģeļu katalogā.

I. Lejmalniece atklāj, ka vēsturisko ērģeļu restaurācijas darbus veica SIA “Ērģeļu darbnīcas” meistars Alvis Melbārdis. Finansiālie līdzekļi ērģeļu atjaunošanai gūti, pateicoties dalībai projektu konkursos, kā arī ziedojumiem baznīcai. “Lai atjaunotu vēsturiskās ērģeles, mums izdevās piesaistīt finansiālos līdzekļus no dažādiem avotiem, tostarp no Nākotnes atbalsta fonda, Smiltenes novada pašvaldības. Bija arī Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas finansiālā palīdzība dievnama atjaunošanai, daļa līdzekļu – arī no Drustu draudzes ziedojumiem,” pamato draudzes priekšniece.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Top dokumentāla filma par Donātu Veikšānu

Žurnāliste Lauma Ozola, kura jau sevi pieteikusi dokumentālajā kino, tagad veido filmu par ilggadēju Gulbenes mūzikas skolas pedagogu, pūtēju orķestra diriģentu Donātu Veikšānu.

“Filma ir mana dāvana. Zvanīju skolotājam dzimšanas dienā, kad viņam palika 75 gadi, un apsveicu, sakot, ka vēlos uzdāvināt dokumentālo filmu. Filmas ideja ir mana, arī orķestra salidojums ir mana iniciatīva, pati arī meklēju sponsorus. Filma būs par Veikšāna mūzikas mūžu, par gadiem, kuri pavadīti diriģējot,” uzsver Lauma.

Viņas kā režisores un filmas autores galvenais uzdevums ir izstāstīt skolotāja vērienīgo mūzikas mūžu, parādot viņa personību un plašo sirdi. “Vēlos, lai šī ir filma, kuru vēlamies noskatīties atkal un atkal, sanākot visiem kopā arī pēc gadiem divdesmit. Diriģents savā karjerā ir paveicis nenovērtējamu darbu, izskolojot pūtēju plejādi un ne tikai. Pa šiem gadiem mūzikas skolas orķestris, ko viņš tolaik vadīja, ierakstīja trīs kompaktdiskus, kas ir atskaite par ieguldīto darbu mēģinājumos. Tie ir bijuši neskaitāmi koncerti mājās, kā arī ārpus Latvijas. Skolotājs mūs veda pasaulē. Nemaz nerunājot par konkursiem, skatēm, no kurām Gulbenes mūzikas skolas pūtēju orķestris vairākas reizes pārbrauca ar augstākajiem punktiem, aiz sevis atstājot mūzikas vidusskolu orķestrus. Turklāt skolotājs daudziem ir bijis arī kā tēvs, kas, manuprāt, komentārus vairs neprasa,” stāsta režisore.

Laikraksts “Dzirkstele”

Kokneses pilsētai savs karogs

Koknese, kas pirms pāris gadiem ieguva pilsētas statusu, nolēmusi izveidot savu karogu. Ģerbonis tai jau ir, bet jau ilgāku laiku gaisā virmoja ideja par to, ka vajadzīgs arī karogs.

“Kokneses tūrisma informācijas centrā koknesieši bija izteikuši vēlmi iegādāties pilsētas karogu. Cilvēki svētku reizēs vēlētos pie mājām to svinīgi pacelt, tā ka doma gaisā virmojusi jau labu laiku. Pagājušajā gadā Valsts heraldikas komisijā tika oficiāli apstiprināts Kokneses pilsētas ģerbonis,” stāsta Aizkraukles novada Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite, un, tuvojoties pilsētas svētkiem, ideja par karogu tika aktualizēta. “Sazinājāmies ar Kokneses ģerboņa izstrādātāju Edgaru Simu. Viņš bija ļoti atsaucīgs un piekrita izstrādāt karoga skiču variantus. Ar apvienības pārvaldi izvēlējāmies piecus variantus, kurus nodevām publiskai balsošanai, un koknesieši izdarīja savu izvēli. Jaunie karogi būs iegādājami Kokneses tūrisma informācijas centrā. Būs pieejami gan masta karogi, gan kātiem paredzēti karogi,” saka Anita Šmite.

Kokneses pilsētas karogu paredzēts izmantot valsts svētkos, pilsētas svētkos, viesu apmeklējuma laikā un citos svarīgos notikumos. “Koknese ir Hanzas pilsēta, un mēs bieži dodamies ārpus Latvijas, kur pārstāvam seno pilsētu. Karogā var redzēt, ka Koknese ir sena pilsēta, tajā attēlota mūsu simbolika, un mēs būsim lepni Koknesi pārstāvēt ārpus Latvijas robežām ar savu karogu,” teic Anita Šmite. Tāpat arī koknesieši karogu var pacelt sev nozīmīgos svētkos.

Laikraksts “Staburags”

Jelgavā caur lupu var aplūkot latviešu tradīcijas

Jelgavas sabiedriskajā centrā apskatāma Latvijas Nacionālā kultūras centra izstāde “Saimes galds”, kurā oriģināli atspoguļotas 38 latviešu dzīvās tautas tradīcijas.

Izstādes idejas autore ir scenogrāfe Patrīcija Baltiņa. Izstādē apmeklētāji aicināti apsēsties pie saklāta “saimes galda”, paņemt rokā lupu un no abām pusēm aplūkot uz šķīvja uzlikto eksponātu. Tas atspoguļo kādu no 38 mūsu tautas tradīcijām, piemēram, informāciju par puzuriem un to darināšanu Jelgavā, sēņu vākšanu un izmantošanu, lībiešu kultūrtelpu un citām.

“Mūsu nemateriālās kultūras vērtības šajā izstādē iespējams iepazīt mierīgā garā – pasēžot, palasot, apskatot attēlus,” atzīst Latvijas Nacionālā kultūras centra eksperte Gita Lancere.

Eksperte stāsta, ka izstādes ideja iegūta radošo ideju konkursā, kurā piedalījās Latvijas Mākslas akadēmijas Scenogrāfijas nodaļas studenti un maģistranti. Uzvarējusī koncepcija izcēlusies ar idejas lakonismu, oriģinalitāti un funkcionalitāti.

Nemateriālais kultūras mantojums tiek nodots no paaudzes paaudzē, ļaujot izjust piederību gan savai dzimtai un kopienai, gan savai tautai. Nemateriālo kultūras mantojuma sarakstu veido paši tradīciju kopēji un Nemateriālā kultūras mantojuma padome, kas vērtē pieteikumus. Sešos gados Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā ir iekļautas 38 vērtības, kuras aplūkojamas izstādē “Saimes galds”.

Ekspozīcija bez maksas apskatāma Jelgavas Sabiedriskajā centrā līdz 31. jūlijam.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”