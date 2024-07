Reģionu ziņas

Pirmo reizi klātienē tikās siltuma ražotāji no visa Aizkraukles novada.

Iepazīst viens otru un saimniecības

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Lielākais Aizkraukles novada siltuma ražotājs – uzņēmums “Aizkraukles siltums” – uz kopīgu sanākšanu aicināja visus novada siltuma ražotājus. Šīs tikšanās mērķis bija iepazīties, dalīties pieredzē un vairāk uzzināt par jaunumiem savā nozarē.

Krīzes situācijā svarīga sadarbība

“Aizkraukles siltuma” vadītājs Edgars Bricis stāsta, ka līdz šim ar kolēģiem citviet novadā ik pa laikam sazinājies telefoniski, taču klātienē visi kopā nebija tikušies. Tāpēc radusies doma par šādu sanākšanu. “Mums ir līdzīgas siltuma ražošanas sistēmas, līdzīgas problēmas, tāpēc bija ļoti vērtīgi iepazīties savā starpā, iepazīt vienam otra saimniecību, lai, piemēram, avārijas situācijā zinātu, pie kura kolēģa vērsties, kuram zvanīt, kurš varētu izlīdzēt ar kādu detaļu vai ko citu, kas operatīvi nepieciešama. Ziemā siltuma ražošana tomēr ir stratēģiski svarīga nozare un avārijas gadījumā tās novēršanai laika ir ļoti maz, tāpēc ir svarīgi sadarboties,” saka E. Bricis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Šī tikšanās bija arī kā informatīvs seminārs, kurā SIA “Anna Assistance” uzņēmuma vadītājs stāstīja par mazas un vidējas jaudas apkures katliem, SIA “Grundfos Pumps Baltic” iepazīstināja ar jaunāko informāciju par cirkulācijas sūkņiem, vārstiem, regulatoriem, SIA “Termes” pārstāvis pastāstīja par siltumskaitītājiem, ūdensskaitītājiem, to pārbaudēm un uzstādīšanu. Savukārt “Aizkraukles siltuma” vadītājs dalījās redzētajā par Dānijas, kur bijis pieredzes braucienā, siltumražotāju aktualitātēm.

Situācija ļoti atšķirīga

Aizkraukles novadā ar siltuma ražošanu un apkures nodrošināšanu iedzīvotājiem pamatā nodarbojas pašvaldības dibinātas kapitālsabiedrības – Aizkrauklē, Koknesē, Pļaviņās un Skrīveros, vai pagastu apvienību komunālās nodaļas vai pakalpojumu centri. Vien Jaunjelgavā daļā pilsētas siltumu nodrošina privātais uzņēmums. Tāpēc kopā sabrauca uzņēmumu vadītāji, apvienību pārvalžu un pakalpojumu centru vadītāji un speciālisti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Situācija Aizkraukles novadā ir ļoti atšķirīga – gan kurināmā, gan izmaksu ziņā. Tiek izmantota gāze, malka, šķelda, granulas un arī dīzeļdegviela. Vitauts Strakšas, SIA “Anna Assistance” vadītājs, gan iesaka atteikties no malkas apkures, jo tas ievērojami sadārdzina apkures izmaksas. Tās saistītas gan ar kurināmā sagatavošanu, gan pašu kurināšanas procesu. Piemēram, Neretas apvienībā ir seši objekti un katrā vietā pa trijiem kurinātājiem, kas veido lielu daļu izmaksu.

Mantojums, ar kuru jāstrādā

Savstarpēji iepazīstoties, katrs nedaudz pastāstīja par savu saimniecību. Piemēram, Pļaviņās apsaimnieko divas katlu mājas, kuras kurina ar granulām. Karsto ūdeni vasarā nenodrošina. Arī Skrīveros, kur uzbūvēta jaunākā katlu māja novadā, karsto ūdeni vasarā nenodrošina, intensīvi tiek kurināts tikai apkures sezonas laikā. Arī Koknesē apsaimnieko divas katlu mājas, kur vienā kurina ar šķeldu, otrā ar gāzi. “Kokneses komunālo pakalpojumu” vadītājs Ziedonis Vilde piebilda, ka ir iecere ar laiku arī gāzi aizstāt ar šķeldu. Bagātākā ar apkures katliem, izrādās, ir Jaunjelgavas apvienība, kur Daudzeses un Sunākstes pagastā vien ir 11 apkures katli – katrā objektā savs. Tie gan ir ar mazu jaudu, taču tāpat pieskatāmi un aprūpējami, jo tiek kurināti ar dažādu kurināmo – gan malku, gan dīzeļdegvielu. Vasarā gan netiek kurināts, jo karstais ūdens netiek nodrošināts. Daudzeses un Sunākstes pagastu pakalpojumu centra vadītāja Signe Gaigalniece sacīja: “Tā ir saimniecība, ko esam saņēmuši mantojumā. Tāpēc jāstrādā ar to, kas ir. Katrai vietai ir savas īpatnības un savas problēmas.”

Lielākā saimniecība

Taču lielākā saimniecība šobrīd ir tieši “Aizkraukles siltumam”, kur ir 13 darbinieki un tiek apsaimniekotas desmit lielākas un mazākas katlumājas. Viena no tām ir Aizkraukles pilsētā, trīs – Aizkraukles pagastā, divas Koknesē un četras Bebros. Siltuma ražošanā tiek izmantota gāze un šķelda. Izšķirošais bija 2022. gads, kad dabas gāzes cena bija nesamērīgi augsta un no pašvaldības tika dots uzdevums radīt alternatīvu gāzes apkurei. Tas arī diezgan īsā laikā tika paveikts. “Šīs pārmaiņas mums ļāva 2023. gadā radīt divas darba vietas un valstī atstāt 134 tūkstošus eiro. Ja mēs neko nebūtu darījuši, tad šī nauda, ko mēs samaksājām par zaļo enerģiju, būtu aizgājusi par Krievijas gāzi,” saka Edgars Bricis. Operatīvo rīcību krīzes situācijā atzinīgi vērtē arī uzņēmuma “Anna Assistance” vadītājs, sakot: “Tajā brīdī, kad gāzes un granulu cena bija ap 400 eiro par tonnu, varēja arī sēdēt, neko nedarīt un gaidīt labākus laikus, bet varēja piecelties no krēsla un sakārtot lietas tā, lai varētu strādāt ekonomiskāk. Zinot, cik reizēm pašvaldībās lēnu tiek kārtotas lietas, tad šeit patīkami pārsteidz pašvaldības spēja operatīvi reaģēt un rīkoties, būt elastīgiem.”

Jauni uzdevumi

“Aizkraukles siltumam” klāt nācis vēl viens pašvaldības uzdevums pārbūvēt katlumāju Iršos, lai 2025. gada sezonā varētu pārņemt apkures nodrošināšanu. 2024. gada apkures sezonā siltumu vēl nodrošinās uzņēmums “Kokneses komunālie pakalpojumi”, bet paralēli notiks pārbūves darbi. Šim mērķim iegādāti divi lietoti, bet labi katli. Tāpat nākotnes plānā ir arī pārņemt Daudzeses skolas apkures nodrošināšanu, un Aizkraukles novada pašvaldībā notiek pārrunas arī ar privāto siltuma ražotāju Jaunjelgavā. Tā kā aizvadītās sezonas laikā ar to radās nopietnas problēmas, tad tiek meklēts risinājums, kā lauzt līgumu uz šo uzņēmumu un nodot siltuma ražošanu pašvaldības kapitālsabiedrībai.

Laikraksts “Staburags”

Biežākie pārkāpumi — alkohols, smēķēšana, vardarbība

Visizplatītākie pārkāpumi, ko izdarījuši nepilngadīgie Gulbenes novadā, ir smēķēšana, alkohola lietošana, vardarbība starp bērniem un jauniešiem, sīkais huligānisms. Notikumi, kas guvuši plašu rezonansi sabiedrībā, nav bijuši.

Par to “Dzirksteli” informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Vidzemes reģiona pārvaldes jautājumos Zane Vaskāne.

Valsts policijas amatpersonas arī šajā mācību gadā iesaistījušās jauniešu audzināšanā un izglītošanā. Novada izglītības iestādēs bērniem novadītas 28 nodarbības, lekcijas par dažādiem jautājumiem, tajā skaitā par drošību, atbildību, vardarbību, alkohola lietošanu, smēķēšanu un tamlīdzīgi. Veiktas arī individuālas preventīvas pārrunas ar bērniem novada izglītības iestādēs.

“Šajā mācību gadā izglītības iestādēm bija iespēja ciemoties Valsts policijas Ziemeļvidzemes iecirknī Gulbenē, kur bērni tika iepazīstināti ar policista profesiju, ekipējumu, dienesta transportu, kā arī tika pārrunāti dažādi drošības jautājumi,” stāsta Z.Vaskāne.

Valsts policija atgādina jauniešiem un viņu vecākiem, ka līdz 18 gadu vecumam bērns nedrīkst smēķēt, tajā skaitā elektroniskās smēķēšanas ierīces, lietot bezdūmu tabakas izstrādājumus un tamlīdzīgi, bērns nedrīkst lietot alkoholiskos un enerģijas dzērienus. Turklāt bērnam iestājas administratīvā atbildība arī gadījumos, kad bērns glabā tabakas izstrādājumus un tabakas aizstājējproduktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces vai to uzpildes tvertnes, kā arī gadījumos, kad bērns glabā alkoholiskos un enerģijas dzērienus.

“Bērniem līdz 16 gadu vecumam jāatceras, ka nakts laikā, tas ir, no pulksten 22.00 līdz 6.00, aizliegts atrasties publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, klātbūtnes. Jāatceras, ka gadījumos, kad policija konstatē, ka bērns atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī, nesasniedzis 16 gadu vecumu, atrodas nakts laikā publiskā vietā bez pilngadīgas personas, kura atbildīga par bērna uzraudzību, apmaldījies vai pamests, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai, vai patvaļīgi aizgājis no ģimenes, tad policija var arī nogādāt bērnu policijas iecirknī,” uzsver Z.Vaskāne.

Laikraksts “Dzirkstele”