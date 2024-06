Reģionu ziņas

Pirmo reizi rīko adīšanas festivālu

Festivāls bija kupli apmeklēts, tādēļ iecerēts, ka tas varētu kļūt par ikgadēju tradīciju.

FOTO: ILZE FEDOTOVA

Vispasaules publiskās adīšanas dienā Smiltenes novadā pirmo reizi notika adīšanas festivāls. Pulcējot teju 80 dalībniekus no dažādām vietām, rokdarbnieki un citi interesenti aizvadījuši rosīgu dienu jaukā un sirsnīgā kompānijā.

Adīšanas festivāls norisinājās Tautas lietišķās mākslas studijas (TLMS) “Smiltene” ēkas pagalmā, līdz ar to bija pamanāms arī garāmgājējiem.

Uz festivālu interesenti bija mērojuši ceļu ne tikai no Smiltenes novada vairākiem pagastiem, bet arī no Valkas, Valmieras, Cēsu un vēl tālākām vietām, tostarp no Siguldas, Ludzas un Jelgavas puses. Festivālā tika rīkotas divas meistarklases – dziju krāsošana ar dabas materiāliem, kuru vadīja Inga Krūmiņa, Lēdurgas kultūras nama rokdarbu studijas “Aģe” vadītāja, un zeķu adīšanas meistarklase Ilzes Hakas vadībā. Bija aplūkojama arī adījumu izstāde, varēja iegādāties “Evitas darināts” izstrādājumus, kā arī papildināt dzijas krājumus. Tos piedāvāja vairāki tirgotāji, tostarp “Dziju busiņš”, kas šajā reizē bija piestājis Smiltenē.

Šādu pasākumu rīko biedrība “Smiltenes Pūra Lāde”, TLMS “Smiltene” un Smiltenes Kultūras centrs. Ņemot vērā dalībnieku interesi, iecerēts, ka šāds festivāls varētu kļūt par tradīciju, kurā adītājas ikvienam interesentam parādītu to, ko pašas māk un, daloties pieredzē, meistarklasēs iemācīt jaunas prasmes arī citiem.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Saglabā seno amatu prasmi

Sacensības pļaušanā bija pārstāvētas visas vecuma grupas – no jauniešiem līdz pat senioriem.

FOTO: SANDRA PUMPURE

Lai saglabātu seno amata prasmi – pļaušanu ar rokas izkapti – un nodotu to no paaudzes paaudzē, Aizkraukles novada Aiviekstes pagastā jau daudzus gadus notiek sacensības pļaušanā ar rokas izkapti.

To, ka tas ir gaidīts un iecienīts pasākums, ik gadu apliecina kuplais dalībnieku skaits. Tuvojoties vasaras pilnbriedam, “Kalna Īvānos” atkal pulcējās pļāvēji no Pļaviņām, Aiviekstes, Skrīveriem, Jaunjelgavas, arī Jēkabpils. Šoreiz gan dalībnieku vidū iztrūka bērni un pusaudži, bet pārējās vecuma grupas bija pārstāvētas — no jauniešiem līdz pat senioriem, jo, kas reiz apguvis pļaušanas prasmi, liek to lietā šajās sacensībās gadu no gada, kaldinot savu meistarību, un to varēja vērot arī šajā reizē. Daudzi dalībnieki bija jau ar lielu pļaušanas un sacensību stāžu, bet allaž ir arī kāds jaunpienācējs. Pļaušanai tiek sagatavots noteikta izmēra lauciņš, kura lielums atkarīgs no pļāvēja vecuma. Bērniem un jauniešiem tas ir mazāks. Vērtējot pļāvējus, ņēma vērā ne tikai pļaušanas ātrumu, bet arī gludumu un tīrību.

Laikraksts “Staburags”

Pašvaldības izdevumu izdos retāk

Valkas novada pašvaldība lēmusi bezmaksas informatīvo izdevumu “Valkas Novada Vēstis” turpmāk izdot reizi trijos mēnešos jeb četras reizes gadā.

Ņemot vērā sarežģīto novada pašvaldības budžeta situāciju un “Latvijas Pasta” tarifa par piegādi sadārdzināšanos gandrīz trīs reizes, pašvaldības izdevums vairs neiznāks reizi divos mēnešos, kā tas bija līdz šim, Šis izdevums iznācis mūsdienīgākā izskatā un ir arī daļēji krāsains.

“Valkas Novada Vēstis” turpmāk iespiedīs SIA “Poligrāfijas grupa Mūkusala”. Iepriekšējie izdevuma numuri iespiesti tipogrāfijā “Latgales Druka”.

“Novada pašvaldības galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai katram novada iedzīvotājam būtu brīva piekļuve informācijai par pašvaldības lēmumiem, paveikto, iecerēm un notikumiem novadā. Šī iemesla dēļ pašvaldība dara visu iespējamo, lai tomēr šis bezmaksas izdevums iedzīvotājiem būtu pieejams. Jāņem vērā, ka ne visiem novada iedzīvotājiem ir pietiekamas datorprasmes vai pieejams viedtālrunis, lai informāciju izlasītu internetā. Tāpat ir iedzīvotāji, kuru ikmēneša ienākumi vai pensijas nav pietiekami lielas, lai spētu regulāri iegādāties cita veida izdevumus,” skaidro novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Ivo Leitis.

Laikraksts “Ziemeļlatvija”

Lielupē ielaiž 30 000 līdaku mazuļu

Jelgavas novada pašvaldība Lielupē palaidusi 30 000 līdaku mazuļu, informē pašvaldība. Zivju mazuļi iegādāti Rūjas zivju audzētavā. Lielupē tie ielaisti Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenē sadarbībā ar makšķerēšanas sporta klubu “Lielupes brekši”, Pārtikas un veterināro dienestu, Valsts vides dienestu, pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”. Zivju resursi papildināti ar Zivju fonda atbalstu. Kopējās projekta izmaksas ir 11 616 eiro.

Jelgavas novada pašvaldība informē, ka kopš 2017. gada organizē zemūdens medības Lielupes posmos Jelgavas novada administratīvajā teritorijā. 2019. gadā ieviesta arī licencētā makšķerēšana Lielupes posmā no Staļģenes tilta līdz Bauskas novada administratīvās teritorijas robežai. Viens no licencēto zemūdens medību un licencētās makšķerēšanas mērķiem ir organizēt zivju resursu regulāru pavairošanu.

2019. un 2020. gadā ar Zivju fonda atbalstu Jelgavas novada pašvaldība veiksmīgi realizējusi projektus, iegādājoties un Lielupē ielaižot 51 000 zandartu mazuļu. Savukārt 2021. gadā ar fonda atbalstu pašvaldība īstenoja projektu, iegādājoties un Lielupē ielaižot 35 000 līdaku mazuļu.

Laikraksts “Zemgales Ziņas”

Norāda uz nevienlīdzīgu attieksmi

Tiesībsargs norādījis, ka Gulbenes novada pašvaldība ir pieļāvusi nevienlīdzīgu attieksmi pret pirmsskolas un skolas vecuma bērniem. Runa ir par ēdināšanas atšķirīgajiem atvieglojumiem.

Tiesībsargs ir izvērtējis šo situāciju, konstatējis tiesiskās vienlīdzības principa pārkāpumu attiecībā uz bērniem, kuri dzīvo ģimenēs, nevis diennakti uzturas pašvaldības izglītības iestādēs/internātos. Pašvaldībai dotas rekomendācijas, kā labot kļūdas, un uzdots līdz 31. oktobrim informēt tiesībsargu par turpmāko pašvaldības rīcību.

Šobrīd pašvaldībā spēkā vēl esošie saistošie noteikumi paredz, ka trīsreizēju ēdināšanu dienā par brīvu pašvaldība kā ietekmes sviru piemēro tikai tad, ja bērns novadā apmeklēja bērnudārza diennakts grupu, kā arī, ja skolēns izvēlas dzīvot pašvaldības nodrošinātajā internāta.

Tiesībsargs savā atzinumā aicina pašvaldību ar motivējošiem pasākumiem veicināt bērnu uzturēšanos ģimenē. Uz šiem pasākumiem attiecas gan vienlīdzīga attieksme ēdināšanas atvieglojumu piemērošanā, gan atbilstoša transporta un piekļuves izglītības iestādei nodrošināšanā, gan licencētu izglītības programmu piedāvāšanā ikviena bērna dzīvesvietai tuvākajās izglītības iestādēs.

Laikraksts “Dzirkstele”