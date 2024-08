Reģionu ziņas: Jelgavā uzbūvēta ūdenstūrisma un sporta bāze

Valkā aicina atbalstīt jaunos ukraiņu basketbolistus

Latvijā leģendārais basketbola treneris Pēteris Višņēvičs sociālajos tīklos ievietotā emocionālā videovēstījumā aicina savus bijušos audzēkņus un citus labvēļus interneta lietotnēziedot.lvatbalstīt ukraiņu jauniešus, lai viņi varētu turpināt treniņus Valkā.

“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka trešo gadu par savām jaunajām, pagaidu mājām 26 ukraiņu basketbolisti sauc Valku un Valkas novada bērnu – jaunatnes sporta skolu. Jaunieši Valkā dzīvo kopmītnēs, viņiem ir minimāls pabalsts, bet ar to nepietiek. Jaunieši aktīvi sporto, aug, viņiem nepieciešams papildu ēdiens, apģērbs, sporta apavi, medicīniskā palīdzība, transporta izdevumi, lai nokļūtu uz sacensībām.

Jau rakstījām, ka pašlaik visgrūtāk ir tiem ukraiņu jauniešiem, kuri attālināti studē kādā no Ukrainas augstskolām. Tiesības uz bezmaksas dzīvošanu valsts paredzējusi tiem, kuri studē Latvijas augstskolās, bet Valkā pārsvarā ir puiši, kuri attālināti studē Ukrainas augstākajās izglītības iestādēs. Viņiem pašiem ir jāmaksā par dzīvošanu. Treniņi aizņem daudz laika, un puišiem nav iespēju atrast algotu darbu un strādāt, tāpēc iespējas segt dzīvošanas izdevumus ir niecīgas.

Lai ukraiņu basketbolisti turpinātu dzīvot drošā vidē un varētu nodarboties ar basketbolu un piedalīties dažādās sacensībās, var ziedot labdarības organizācijā “Ziedot.lv”, atrodot projekta ziedošanas vietni “Valkas novads Ukrainas bērniem”.

Laikraksts “Ziemeļlatvija” FOTO: “JELGAVA.LV”

Jelgavā uzbūvēta ūdenstūrisma un sporta bāze

Jelgavā uzbūvēta moderna ūdenstūrisma un sporta bāze, kā arī pabeigta Pilssalas ielas rekonstrukcija ar atpūtas zonu Lielupes krastā, informē Jelgavas valstspilsētas pašvaldības dome.

Septembrī jaunajā sporta bāzē sāks trenēties pilsētas sportisti un varēs rīkot sacensības.

Jaunās sporta bāzes pirmajā stāvā izvietoti laivu elingi, paredzot iespēju tur novietot aptuveni simts laivas sporta skolas vajadzībām, kā arī tūrisma informācijas punkts. Ēkā ir konferenču zāle, trenažieru zāle, administrācijas telpas. Būve projektēta, respektējot Lielupes tuvumu, – otrajā stāvā ir terase, no kuras var vērot dabas liegumu, upi un sacensības. Savukārt ēkas būvniecībā galvenokārt izmantots koks. Tas ir dabīgs materiāls, kas organiski papildina Pilssalas infrastruktūru.

Saistībā ar projektu rekonstruēta arī Pilssalas iela un pār kanālu izbūvēts tilts. Šī ir pirmā iela pilsētā, kur katrā tās brauktuves pusē ir izveidota atsevišķa velojosla, kas paredzēta tikai velobraucējiem Pēc objekta nodošanas ekspluatācijā ielas, sporta un atpūtas laukumu apsaimniekošanu pārņem pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”. Savukārt teritorijā uzbūvēto publisko tualeti ar divām dušas telpām apsaimniekos SIA “Zemgales EKO”.

Pie jaunās ūdenstūrisma un sporta bāzes izbūvēts autostāvlaukums 48 automašīnām.

Teritorijā atrodas bērnu rotaļu laukums ar dažādām rotaļu iekārtām, tostarp batutiem un citiem fizisko aktivitāšu elementiem. Laukumā un līdzās tam izvietoti vairāki šūpuļtīkli, kā arī atpūtas soliņi. Vēl šī zona papildināta ar piknika galdiem. Savukārt ap rotaļu laukumu ierīkots skrituļošanas un veloceliņš. Turpat izveidots vingrošanas laukums ar dažādiem trenažieriem.

Visi darbi īstenoti, realizējot divus projektus, kuru kopējās izmaksas ir vairāk nekā 14 miljoni eiro.

Laikraksts “Zemgales Ziņas” FOTO: ODZIENAS MUIŽA

Soli pa solītim sakārto Odzienas pili

Ar Kultūrkapitāla fonda piešķirto finansējumu Aizkraukles novada Vietalvas pagastā sākti Odzienas pils dienvidu daļas oranžērijas fasādes konservācijas darbi

Odzienas muižas kompleksa saimniece Nora Krasovska atzīst, ka tas ir priecīgs notikums, lai saglabātu oranžērijas skaistās arkas. Šobrīd ir būtiski nodrošināt, lai nokrišņi un citi apstākļi šo ēkas daļu nebojātu vēl vairāk. Kaut arī nozīmīgie darbi šobrīd notiek nelielā pils daļā, ir domas un ieceres par tālākajiem uzlabojumiem.

“Meklējam līdzfinansējuma iespējas dažādos projektos, kā arī ieguldām savus līdzekļus, jo darāmā ir daudz, un katrs paveicamais darbs šādā objektā ir dārgs. Tomēr pa solītim virzāmies uz priekšu. Pils ziemeļaustrumu spārna pārbūves projekts izstrādāts jau pirms vairākiem gadiem, bet to nav mūsu spēkos uzreiz vai ātri īstenot, bet nepadodamies un meklējam iespējas, jo sapnis ir reiz sakārtot visu, lai varam arī uzkāpt pils augstākajā tornī,” saka Nora Krasovska.

Pils atjaunotajās telpās turpina uzņemt viesus pasākumos, un šo iespēju visvairāk iecienījuši kāzinieki. Nora atzīst, ka arī šajā daļā darba netrūkst, regulāri pārbaudot, kur nepieciešams novērst kādu bojājumu, jo ēka ir sena un pirms tam ilgu laiku bijusi ar sliktu jumtu. Ikdienas rūpes prasa arī pārējais muižas komplekss — viesu nams “Krogusmāja”, pils brūzis, kur atkal uzvārīts alus, padomju auto un tehnikas kolekcijas ekspozīcijas ēka un citas vietas, bet ir prieks par katru paveikto darbiņu, apmeklētāju interesi un atsauksmēm.

Laikraksts “Staburags”

Bauskā izmēģina jaunas graudaugu šķirnes

Bauskas novada Dāviņu pagasta zemnieku saimniecībā “Eriņi” šovasar izmēģinātas jaunas graudaugu šķirnes, lai noteiktu piemērotāko klimatiskajiem un laikapstākļiem.

Izmēģinājumus saimniecība uzņēmusies tāpēc, ka lauksaimniecības virzību uz priekšu saskata inovācijās, pauž saimniecības īpašnieks un vadītājs Andris Grantiņš. Sadarbībā ar lauksaimniecības produktu kompānijām Dāviņu pagasta “Spolnieku” laukā šovasar iesētas vairākas kviešu šķirnes, pēc kuru novākšanas izdarīti secinājumi par piemērotākajām. A. Grantiņš stāsta: “Testējām šķirnes, kas ienāks lauksaimniecības uzņēmumos pēc diviem gadiem. Pārbaudījām ziemcietību, veldres noturību, ražību, krišanas skaitli, piemērotību mūsu laikapstākļiem.” Kā labākās pēc ražas novākšanas lauksaimnieks nosauc divas – ‘Yukon’ ar 15 % proteīna rādītāju devusi 9 t/ha, ‘SY Dubaj’ – 8,5 t/ha ar 14,8 % proteīna saturu.

Izmēģinājumi ir daļa no biznesa attīstības, saka zemnieks: “Nevaram visu laiku sēt vienu šķirni, jāmeklē jaunas, modernas šķirnes, kas pie mūsu mainīgajiem laikapstākļiem dod labāku ražu. Saule jūnijā un jūlijā ir arvien aktīvāka, vecās šķirnes ar platākām lapām neiztur radiāciju un dod sliktāku ražu. Jaunajām šķirnēm selekcionētas karogveida lapas, ir citāda pigmentācija un struktūra, tāpēc tās ir izturīgākas un labāk piemērotas sēšanai.”

Laikraksts “Bauskas Dzīve”

Gulbenes novadā labo vissliktāko ceļu

Pirms trijiem gadiem Gulbenes novadā ceļam Ozoli – Liezēre – Tirza – Stāķi posmā no 37,315. līdz 41,671. kilometram tika veikta divkārtu virsmas apstrāde, un šo būvdarbu izmaksas bija 2,1 miljons eiro ar PVN. Finansējums bija no valdības papildus piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”.

Taču jau pirmajā pavasarī pēc remonta parādījās milzīgas bedres un tika konstatēts, ka ceļa segums gandrīz sabrucis un pārvietošanās aptuveni četru kilometru garumā līdz šim laikam ir bijis izaicinājums autovadītājiem. Būvdarbu pasūtītāja “Latvijas Valsts ceļi” Vidzemes reģionālās nodaļas vadītājs Juris Priednieks neslēpa, ka šis ir visā Latvijā visproblemātiskākais ceļš ar dubultās virsmas apstrādi.

Nu beidzot uzsākti ceļa Tirza Galgauska remontdarbi. Rit jau trešais garantijas termiņa gads, un šajā periodā par ceļa stāvokli ir atbildīgs būvuzņēmējs SIA “8 CBR” (kopš 2008. gada ir viens no AS “A.C.B.” uzņēmumu grupas dalībniekiem), kas arī veic ceļa remontu. Tas, cik ilgā laikā remonts tiks paveikts, atkarīgs no uzņēmēja darba organizēšanas, bet tas ir jāizdara līdz 15. augustam. Remontdarbu laikā autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Laikraksts“Dzirkstele”