Radusies iespēja izbūvēt grupu māju dzīvokļus

Alūksnes novada pašvaldība iepriekšējā plānošanas periodā ar ERAF finansējumu izveidojusi Dienas aprūpes centru un specializētās darbnīcas cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, taču vēl joprojām nav nodrošināti grupu dzīvokļi, kas pašvaldībai ir viens no obligāti nodrošināmajiem sociālajiem pakalpojumiem un ir iekļauts minimālo sociālo pakalpojumu grozā. Tagad ar projektam pieejamo finansējumu radusies iespēja izveidot arī šo pakalpojumu.

Efektīvāk vienā teritorijā

Kā labāko šī pakalpojuma izveides vietu pašvaldība saskata sociālās aprūpes centra (SAC) “Pīlādži” teritoriju Mālupes pagastā, kas ir pietiekami plaša, lai pilnvērtīgi varētu nodrošināt abus pakalpojumus un tie varētu līdzvērtīgi funkcionēt. “Jau iepriekšējā plānošanas periodā aprēķinājām, ka pašvaldības kapacitāte nav tik liela, lai grupu dzīvokļu pakalpojuma pieejamību varētu realizēt atrauti no citiem sociālajiem pakalpojumiem. Tas pārsvarā izriet no tā nodrošināšanai nepieciešamā personāla, tādēļ pakalpojuma sniegšanu plānojam tā, lai tas maksimāli atbilstu mērķa grupai un ir ģimeniskai videi pietuvināts, gan arī ir ekonomiski pamatots no pašvaldības puses,” saka pašvaldības projektu vadītāja Kristīne Lāce. Pretējā gadījumā 16 cilvēkiem jānodrošina atsevišķs aprūpes personāls, kur nepieciešams sociālais darbinieks, rehabilitētājs, aprūpētājs, kā arī grupu dzīvokļiem jānodrošina diennakts uzraudzība. “Tādēļ personāla nodrošināšanu var atrisināt efektīvāk, ja sociālās aprūpes centra sniegtie un grupu māju pakalpojumi atrodas līdztekus, vienā teritorijā, jo pašvaldība uzskata, ka atsevišķam personālam nebūs pilna noslodze 16 klientu apkalpošanai,” norāda K. Lāce.

Personām ar garīga rakstura traucējumiem

Grupu māju dzīvokļi kā jauna būve pie SAC “Pīlādži” plānota 16 personām ar garīga rakstura traucējumiem, kas ir maksimālais dzīvokļu skaits grupu mājās atbilstoši noteikumiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem. Pašlaik divas no novadā esošajām 174 personām ar garīga rakstura traucējumiem tos saņem Gulbenes novadā. “Pašvaldībā vērsušās personas, kuras vēl izteikušas vēlmi pēc grupu dzīvokļiem,” atklāj K. Lāce. Ministru kabineta noteikumi nosaka, ka gadījumā, ja šīm personām netiek nodrošināta pilna infrastruktūras noslodze, pašvaldība drīkst sniegt šo pakalpojumu arī pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem piešķirta 3. invaliditātes grupa, un personām, kurām nav noteikta invaliditāte. “Līdz ar to mērķgrupas personu skaits pieaug vēl vairāk,” saka projektu vadītāja.

Pakalpojumam fondu finansējums

Projekta budžetā iekļautas izmaksas par infrastruktūras izveidi, gan par pakalpojuma nodrošināšanu. Infrastruktūras izveidei fonda atbalsta daļa ir 85 % no attiecināmajām izmaksām, bet tā nodrošināšanai būs pieejams simtprocentīgs Eiropas sociāla fonda plusfinansējums, ko nodrošinās divus gadus. Pēc tam sāksies piecus gadus ilgs apmaksāts pēcuzraudzības periods, kuram beidzoties, pakalpojums jānodrošina pašvaldībai no saviem budžeta līdzekļiem. Projekta ietvaros būs nodrošināta arī visa materiāli tehniskā bāze, kas nepieciešama, lai aprīkotu grupu mājas dzīvokli – iekārtot sanitāro mezglu, virtuves zonu, minimālas mēbeles istabās.

2023. gadā Alūksnes novadā bija 174 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem piešķirta 1. vai 2. invaliditātes grupa. Projekta realizācijai nepieciešamās indikatīvās izmaksas ir 1 715 872 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums 1 556 694,40 eiro, bet pašvaldības indikatīvais finansējums 159 177, 60 eiro. (Avots: Alūksnes novada pašvaldība)