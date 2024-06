Priecājas par veiksmīgu sadarbību

Rīdzinieki pilsētas apskati sāka ar tikšanos Alūksnes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, kur tikās arī ar Alūksnes novada senioru apvienības valdes priekšsēdētāju Astrīdu Bēteri.

Foto: Ilona Riekstiņa

Lai tiktos ar novada senioriem un apskatītu pilsētu, Alūksni šonedēļ apmeklēja Latvijas senioru kopienu apvienības pārstāvji no Rīgas. Alūksniešiem sadarbība ar rīdziniekiem ilgst jau vairāku gadu garumā. Tā izveidojusies veiksmīga, arī realizējot kopīgus projektus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Iepazina pilsētu

Rīdzinieki, iebraucot pilsētā, piestāja pie Alūksnes evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur tikās ar novada senioru kopienas vadītāju Astrīdu Bēteri, apskatīja baznīcu un iegriezās arī Bībeles muzejā. Tālāk viņi ar autobusu gides Ilonas Riekstiņas pavadībā devās apskatīt pilsētu, bet pēc tam izstaigāja Pilssalu un ar kuģīti “Marienburg” izbrauca ezerā. Pēc pusdienām seniori apmeklēja Alūksnes novada muzeju un Dabas muzeju, Alūksnes senioru pavadībā iepazina Muižas parku un vēlāk devās uz Bānīša stacijas ekspozīciju. Ekskursantu diena noslēdzās ar Biznesa stacijas ēkas apmeklējumu, kur bija iespēja iegādāties arī Alūksnes ezera zušus. Iespaidiem bagāti un patīkami noguruši ekskursanti tikai pievakarē devās mājās.

Veiksmīga sadarbība

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksnes novada senioriem sadarbība ar rīdziniekiem sākās likumsakarīgi. “Mūsu novadā pastāv vairākas senioru biedrības, kas tagad apvienojušās novada senioru apvienībā. Tās pārstāvji piedalās dažādās senioru aktivitātēs, kas notiek valstī. Pirms vairākiem gadiem viena no šādām tikšanās reizēm mūsu pārstāvjus saveda kopā ar Latvijas senioru kopienu apvienības vadītāju Astrīdu Babāni un valdes locekli Lilitu Kalnāju. Viņas uzaicināja arī alūksniešus pievienoties Latvijas senioru kopienai, par ko esam ļoti gandarīti,” stāsta Alūksnes novada senioru apvienības valdes priekšsēdētāja Astrīda Bētere.

Viņa atklāj, ka Latvijas senioru kopienu apvienība ir ļoti aktīva. Tā sadarbībā ar Rīgas pašvaldības domi realizējusi vairākus projektus, iesaistot tajos arī lauku novados esošās senioru kopienas. “Sadarbības pirmajā gadā vienā no šādiem projektiem apzinājām Alūksnes novada simtgadniekus, devāmies ciemos, lai katram no viņiem dāvinātu siltu seģeni,” stāsta A. Bētere. Nākamajā gadā sadarbība projektos turpinājās. “Veicām mūsu novadā dzīvojošo senioru sadzīves apstākļu izpēti. Tobrīd kāda seniora, kurš dzīvo Veclaicenē, mājoklī bija nepieciešams nomainīt logus. To arī paveicām ar sadarbības projektā no uzņēmuma “Banknote” iegūtajiem finanšu līdzekļiem,” stāsta vadītāja. Savukārt pēc gada, realizējot vēl vienu projektu, seniori snieguši atbalstu Sociālo lietu pārvaldei, lai iegādātos tehniskos palīglīdzekļus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Veiksmīgi iesāktos darbus uz laiku pārtrauca koronavīrusa pandēmija. Taču tagad aktivitātes ir atsākušās un ik pavasari ceriņziedā Alūksnes novada pensionāru apvienība ir gaidīti viesi Dobelē, kur notiek Latvijas pensionāru kopienu apvienības ikgadējā kopā sanākšana, lai noslēgtu sezonu un pārrunātu paveikto.