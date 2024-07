Drīzumā sāks būvēt katastrofu pārvaldības centru

PAGĀJUŠI VAIRĀKI GADI, kopš uzsāktas sarunas par vienota katastrofu pārvaldības centra būvniecību Alūksnē, un nu šis nodoms ieņēmis konkrētas aprises – izraudzītajā vietā Ziemeru ielā 4 starp Laurenceni un “Aizupītēm” uzsākti sagatavošanās darbi būvniecībai – cirsti koki un rauti celmi (attēlā). Pēc dažiem mēnešiem šeit sāksies ēkas būvniecība, kas ilgs apmēram 15 mēnešus.

Paredzētā katastrofu pārvaldības centra Ziemeru ielā 4, Alūksnē būvniecības projektēšanas darbi pašlaik noslēdzas un paralēli notiek koku ciršana objekta teritorijā. Ēkā vienlaikus ar Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) atradīsies arī Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Būvniecība varētu uzsākties pēc dažiem mēnešiem.

Cērt kokus un rauj celmus

Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūras sabiedrisko attiecību speciāliste Vendija Pikše –

Kučma pastāstīja, ka viss rit kā plānots un šobrīd būvkomersants pat apsteidz līgumā noteikto projektēšanas grafiku. “Pašlaik norisinās projektēšanas darbi būvprojekta izstrādes beigu fāzē. Jūlija otrajā pusē būvprojektu iesniegs ekspertīzei. Papildus šim, pirms būvdarbu uzsākšanas, objekta teritorijā cērt kokus un nākamo nedēļu laikā plānots pabeigt koku celmu izraušanu,” stāsta aģentūras pārstāve.

Plānots, ka objekts būs gatavs līdz 2025. gada nogalei.

Viņa atgādina, ka pērn decembrī ar PS “P un S Būvniecība” noslēgts līgums par katastrofu pārvaldības centra projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību. Līguma summa ir 6 565 734,98 eiro (bez pievienotās vērtības nodokļa). Līguma izpildei ir trīs posmi: 1. posms – būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde (piecu kalendāro mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā); 2. posms – būvprojekta izstrāde un būvprojekta ekspertīze (11 kalendāro mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā); 3. posms – būvdarbu izpilde un autoruzraudzības veikšana (26 kalendāro mēnešu laikā no līguma stāšanās spēkā). Proti, plānots, ka objekts būs gatavs līdz nākamā gada nogalei.

“Tas ir ļoti svarīgi, jo esošā VUGD depo ēka Dzirnavu ielā 5, Alūksnē, nodota ekspluatācijā 1963. gadā. Tā ir sliktā tehniskā stāvoklī, kā arī neatbilst ugunsdzēsības depo minimālajām prasībām. Sliktā stāvoklī ir gan ēkas fasāde, gan iekštelpas. Līdzīga situācija ir esošajā policijas iecirkņa ēkā Pils ielā 17a, kas nodota ekspluatācijā 1970. gadā. Arī šī ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī, bojātas ēkas nesošās konstrukcijas,” laikrakstam savulaik šos plānus skaidroja Iekšlietu ministrijas pārstāve Samanta Nalivaiko. Jau vēstīts, ka šim nolūkam no Alūksnes novada pašvaldības bez atlīdzības valsts īpašumā pārņemts un nodots Iekšlietu ministrijas valdījumā nekustamais īpašums Ziemeru ielā 4.

200 metru attālums šķiet pietiekams

Par centra būvniecības ideju alūksniešos nav vienprātības. Ievērojot, ka Ziemeru ielā uzsākušies sagatavošanās darbi būvniecībai, daļa iedzīvotāju sociālajos tīklos komentē, ka centra atrašanās vietas izvēle nav veiksmīga un operatīvo dienestu transporta sirēnas varētu traucēt tuvējo daudzdzīvokļu namu iedzīvotājus Laurencenes un Rīgas ielās, kā arī privātmāju kvartālu “Aizupītēs”. Otra daļa norāda, ka galvenais ir dienestu operatīva un vienota rīcība un ka līdzās pašreizējām dienestu atrašanās vietām iedzīvotājiem nav bijušas tamlīdzīgas problēmas. “Par to, vai un kā iedzīvotājus ietekmēs jaunais katastrofu pārvaldības centrs, mums grūti atbildēt. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, tuvākā daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir aptuveni 200 metru attālumā, līdz ar to, manuprāt, tā ietekme nevarētu būt pārāk liela. Iespējams, ka iedzīvotāji ir citādās domās,” savu viedokli pauž aģentūras pārstāve V. Pikše –

Kučma.

Katastrofu pārvaldības centra projekts – tā izskatīsies plānotā ēka Ziemeru ielā 4, kurā atradīsies visi operatīvie dienesti.

Jau vēstīts, ka līdz 2027. gadam visā Latvijā iecerēts izbūvēt 34 katastrofu pārvaldības centrus, un tur plānots izvietot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un citu dienestu un iestāžu struktūrvienības. Tiem katastrofu pārvaldības centriem, kurus plānots būvēt Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma ietvaros, tostarp Alūksnes, ir noslēgušies iepirkumi un noslēgti projektēšanas un būvniecības līgumi.

Jāatgādina, ka pirmais izsludinātais iepirkums par centra būvniecību Alūksnē un vēl citās pilsētās bija neveiksmīgs, tādēļ pērn maijā Iekšlietu ministrija to izsludināja atkārtoti.

Uzziņa:

Katastrofu pārvaldības centrs izmaksās

6 565 734,98 eiro

Kopējā ēkas platība – 2 599 kvadrātmetri

Te atradīsies: VUGD, Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardze, Nodrošinājuma valsts aģentūra un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests.