Svētku un satikšanās prieku bauda Mārkalnē

Ar garšu pretī Jāņiem nedēļas nogalē devās Alūksnes novada seniori, kuri kuplā skaitā nedēļas nogalē pulcējās Mārkalnes pagasta “Lakstīgalās”, lai sajustu svētku un satikšanās prieku vasaras saulgriežu gaisotnē.

Satiekas kuplākā pulkā

“Gads ir pagājis, esam auguši augumā un stiprumā, un satiekamies daudz lielākā pulkā kā pērn. Svētki ir domāti jums, par to parūpējusies pati daba, nosedzot sauli aiz mākoņa, iedodot lielāku vēju un iekrāsojot košākus kokus un skaistākas – puķes,” sveicot novada seniorus skaisti sapostajā Mārkalnē, teica Alūksnes novada Kultūras centra direktores vietniece Sanita Eglīte.

Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers pateicās senioriem, kuri no nākamajām paaudzēm nodod tautas tradīcijas, kurām ir maģisks spēks tāpat kā senioru kopābūšanai viņu svētkos.

Biedrības “Alūksnes novada pensionāru apvienība” vadītāja Astrīda Bētere pauda gandarījumu, ka turpinās aizsāktā tradīcija tikties pagastos, un pateicās senioru līderiem, kas pulcē ap sevi pagastu pensionārus, kā arī Alūksnes novada Kultūras centra darbiniekiem par tradīcijas noturēšanu. Savukārt Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” valdes priekšsēdētāja Gita Tortuze un viņas vietnieks Edvīns Svars Kultūras centra direktorei Sanitai Bērziņai un vietniecei Sanitai Bērziņai pasniedza biedrības rokdarbnieču adītās šalles pateicībā par sadarbību ar domu, ka labais piesaista labo.

Svētku dalībniekiem bija iespēja satikt četras īstās latvju saimnieces – Ilzi Briedi un Ināru Zadauu no Vidzemes, Elīnu Cēsnieci no Zemgales un Viju Kuļšu no Latgales. Katra arī bija sarūpējusi kādu ēdienu, ko nobaudīt, kā arī dalījās latviskajā dzīvesziņā.

Dziesmās tuvojošos Jāņus ieskandināja Mārkalnes pagasta senioru sieviešu vokālais ansamblis, bet uzmundrinošu muzikālo sveicienu bija sarūpējusi Zeltiņu dziedošo aktieru apvienība “Jautrie podi”.

Nākamgad tiksies Jaunannā

Otro reizi svētkos notika Jāņu vainagu parāde, kurā seniori pārsteidza ar radošu izdomu. Konkursā piešķīra divas 1. vietas. Jaunlaicenes pagasta seniori darinājuši komplektu no skalbēm “Līgo nakts burvība”, kurā galvenais elements ir vainadziņš, un tam klātpiederoša aprocīte un jostiņa. Savukārt Zeltiņu seniori, kuru vidū ir Latvijas hokeja izlases fani, darinājuši vainagu par godu Latvijas hokeja izlasei, un tajā lasāmi arī visu izlases dalībnieku vārdi. Konkursa “Grand Prix” ieguva Jaunannas seniori, kuru vainags bija veidots bizes formā un simbolizēja piecas upes, kas tek cauri Jaunannas pagastam. Saskaņā ar Alūksnes novada senioru svētkos iedibināto tradīciju nākamgad svētki notiks Jaunannā.

Novada senioru svētku dalībniekiem bija arī iespēja izkustēties dažādās aktivitātēs, ko piedāvāja Alūksnes Sporta skola. Veiklākie un aktīvākie saņēma svētku rīkotāju – Alūksnes novada pašvaldības sarūpētās balvas. Svētku gaitā tās tika atraktīvākajiem dejotājiem, kā arī gaidāmo svētku gaviļniekiem Līgai un Jānim, kas bija pasākuma dalībnieku vidū.

Zaļumballē spēlēja Zigmārs Krūmiņš ar dēliem Edgaru un Sandi, un dejotāji nebija skubināmi un jau ar pirmajām dziesmu taktīm ļāvās deju ritmiem. Svētki aizritēja dzīvespriecīgā gaisotnē un kā negaidīts pārsteigums visiem šajās karstajās un sausajās jūnija dienās bija sengaidītais lietus, kas uz brīdi veldzēja gan dabu, gan svētku dalībniekus.