Pārbūvētas Miera, Melnuma un Ošu ielas Alūksnē

Šomēnes pēc pārbūves ekspluatācijā nodotas Miera, Melnuma un Ošu ielas

Alūksnē. To pārbūvei Alūksnes novada pašvaldība saņēma valsts budžeta finansējumu

investīciju projekta īstenošanai.

Alūksnes novada pašvaldības pārstāve Evita Aploka informē, ka šo ielu pārbūve ir nozīmīgs satiksmes drošības un ielu infrastruktūras uzlabošanas

projekts Alūksnē. Esam uzlabojuši piekļuvi sabiedriski svarīgiem objektiem, tajā skaitā

kapsētai, ar uzņēmējdarbību saistītām teritorijām un, protams, ikvienam iedzīvotājam, kas

izmantos Miera, Melnuma un Ošu ielas. Paldies visiem apkaimes iedzīvotājiem un kapsētas

apmeklētājiem par pacietību un sapratni būvdarbu laikā, – uzsver Alūksnes novada

pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Pārbūvēts Miera ielas brauktuves asfaltbetona segums no Pils ielas līdz pat ielas

noslēgumam Alūksnes Lielo kapu teritorijā. Pārbūvētas divas autobusu pieturvietas un

atjaunota viena pieturvieta, sakārtots autobusu apgriešanās laukums. Melnuma ielā izbūvēta

asfaltēta brauktuve, gājēju zona un nomale automašīnu novietošanai. Sakārtots asfaltētais

laukums pie Miera un Melnuma ielu krustojuma, piemērojot to gan vieglo automašīnu, gan

autobusu stāvēšanai. Pārbūvētajās ielās sakārtots ielu apgaismojums, lietusūdens kanalizācijas

sistēma. Ošu ielā uzklāts asfaltbetona segums un sakārtotas nomales.

Nozīmīgi uzlabojumi Miera ielā pie Lielajiem kapiem – asfaltēts ielas un automašīnu

novietošanas laukumu segums līdz pat ceļam uz Garnizona kapiem, no krustojuma ar

Melnuma ielu līdz kapiem ierīkota gājēju josla, kā arī apgaismojums līdz pat ielas galam.

Papildus izbūvēts apgaismojums Miera ielas funkcionālajam savienojumam ar Tempļakalna

ielu un līdz Rotondai. Gar ielas kreiso pusi, kapsētas žoga malā, paplašināta ielas nomale, lai

to varētu izmantot automašīnu novietošanai, pārbūvēts autobusu galapunkts pie kapsētas

pārziņa namiņa. Uzstādīta lielāka lapene, kurā piederīgajiem un bēru viesiem iespējams

uzkavēties pēc bēru ceremonijas. Tās izmantošana piesakāma kapsētas pārzinim vienlaikus ar

bēru ceremonijas pieteikumu. Ap atkritumu konteineriem ierīkota sētiņa, lai nodrošinātu to

iekļaušanos vidē.

Projekta ietvaros veiktajiem darbiem Alūksnes novada pašvaldība augstas gatavības

investīciju projektam saņēma 2 miljonu EUR finansējumu no valsts budžeta saskaņā ar

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un

izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”. Projekta līdzfinansējums 15% apmērā

– no pašvaldības budžeta.

Būvprojektu izstrādāja SIA “Global Project”, būvdarbus veica SIA “ACBR”,

būvuzraudzību nodrošināja SIA “RoadLat”. Projektu vadīja pašvaldības Centrālās

administrācijas Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja Inese Zīmele-Jauniņa.