Foto: “Mežrozīte” – mūzikls mīlestības valodā

14. februārī alūksnieši baudīja un juta līdzi stāstam par mīlestību džūkboksa (jukebox) mūziklā “Mežrozīte. Pilsētas romance divās daļās”. Maestro Raimonda Paula mūziku izpildīja: Dināra Rudāne, Dainis Skutelis, Jolanta Strikaite, Anastasija Dolgoņenko, Kārlis Rūtentāls un citi. Mūzikla libreta autore ir Dace Micāne – Zālīte, režisors – Mārtiņš Kagainis, muzikālais vadītājs – Matīss Žilinskis.

Projekta radošā direktore Agija Ozoliņa – Kozlovska atzīst: “Šis mūzikls ir kā dzīva Rīgas pastkarte, košs, pārsteidzošs un iedvesmojošs!” Pēc izrādes sarunā ar laikrakstu viņa neslēpa savu sajūsmu par Alūksnes publiku. “Zāle bija pilna, cilvēki iedvesmoti un patiesi priecīgi! Tas nozīmē, ka savu darbu esam paveikuši labi. Alūksnē esam ne pirmo reizi, un šī pilsēta vienmēr mums būs īpašā sirds kambarītī,” atklāj A. Ozoliņa – Kozlovska.

Ideja par tieši šādu mūziklu nākusi no viņu mecenāta Robin Hull, kurš dzīvo Šveicē. “Viņa sieva ir latviete, līdz ar to viņš ļoti iemīlējis mūsu kultūru. Robin ir arī liels Maestro Raimonda Paula mūzikas cienītājs, līdz ar to viņš arī piedāvāja ideju – radīt ko skaistu ar R. Paula mūziku,” stāsta radošā direktore un piebilst, ka sākums nemaz neesot bijis viegls, pagājis ilgs laiks līdz gala rezultātam. Daudziem noteikti rodas jautājums – kas tad īsti ir džūkbokss? A. Ozoliņa – Kozlovska skaidro – viena komponista populāri skaņdarbi apvienoti vienā sižetiskajā līnijā.

Alūksniešiem viņa novēl prieku par dzīvi, par katru mīļu dienu. “Vissvarīgākā ir mīlestība un saticība – tas ir visa pamatā. Baudiet mūziku, jo tā piepilda, paceļ un dara stiprāku cilvēka dzīvi,” uzsver sieviete.

Foto: Iveta Baltā – Vanaga