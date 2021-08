Konflikta situācija par iezāģētajiem elektrības stabiem Kalncempju pagastā vēl tiek izmeklēta

Jūlija izskaņā plāšu rezonansi sabiedriskajā telpā izraisīja Kalncempju pagasta iedzīvotājs Antons Rakstiņš, kurš uzdrošinājās rīkoties visai radikāli – iezāģējot trijos elektrības stabos ar motorzāģi. Personai konflikta situācijas ar AS “Sadales tīkls” bijušas jau iepriekš. Tomēr šajā situācijā viņa mērs bijis pilns, jo īpašumā, viņaprāt, uzņēmums, patvaļīgi rīkojoties, izveidoja jaunu elektrolīniju.

Policija izmeklē lietu

Ir pagājis teju mēnesis gan A. Rakstiņš, gan laikraksts vēlas zināt, kā risinās notikumu gaita. Vaicājam AS “Sadales tīkls”, kādas ir turpmākās darbības pēc izveidojušās situācijas Kalncempju pagasta īpašumā “Ābelītēs”.

“Sadales tīkls” pārstāve Gunta Līne norāda, ka policija turpina minētā notikuma apstākļu noskaidrošanu, līdz ar to “Sadales tīkla” tālākā rīcība būs atkarīga no šī izvērtējuma rezultātiem, īpaši tāpēc, ka situācijas skaidrojums no iesaistītajām pusēm ir pretrunīgs.

Komunikācijas veids nebija korekts



“Jau iepriekš esam norādījuši, ka apakšuzņēmēja komunikācijas veids nebija korekts, par šo esam sazinājušies un personīgi atvainojušies arī iedzīvotājam. Tāpat esam pārrunājuši un atgādinājuši mūsu sadarbības partneriem gan cieņpilnas saziņas principus, gan to, ka neskaidrību vai strīdus situāciju gadījumā nekavējoties jāsazinās ar mums,” uzsver G. Līne.

Apdraudēts darbinieks



Tomēr viņa vēlreiz īpaši uzsver ka personas rīcība, zāģējot elektroapgādes balstus, bija bīstama. “Turklāt, saskaņā ar darbu veicēja “Amatas energo celtnieks” sniegto informāciju, zemnieks sāka zāģēt elektrības balstus brīdī, kad uzņēmuma darbinieks vēl atradās balstā un bija pakļauts tiešam apdraudējumam. Situācija šajā brīdī bija neprognozējama un varēja beigties ar cietušajiem,” pauž pārstāve.



Uz valsts ceļu teritorijas

“Sadales tīkls” atgādina, ka konkrētajai elektrolīnijai bija nepieciešama rekonstrukcija līnijas novecošanās dēļ, visas puses bija projektu saskaņojušas. Turklāt līnija šajā posmā pilnībā atrodas uz “Latvijas Valsts ceļu” (LVC) zemes, izņemot pēdējo, tā saucamo A veida balstu, kas atrodas uz robežas starp LVC zemi un zemnieka īpašumu. Balsti tika zāģēti arī LVC īpašumā esošā teritorijā, kur risinājums veidots atbilstoši LVC tehnisko noteikumu prasībām.

Konflikta situācijās jāsazinās ar uzņēmumu



“Aicinām ikvienu, ja rodas kādas neskaidrības par darbiem elektrotīklā, vērsties tieši pie “Sadales tīkla” vai citā atbildīgajā institūcijā pēc saviem ieskatiem, taču patvaļīgi nebojāt elektroapgādes infrastruktūru. Tas rada ne tikai materiālos zaudējumus, bet var arī apdraudēt paša un citu cilvēku veselību un dzīvību. Tehniskajā projektā, ko saskaņo un savu projekta eksemplāru saņem katrs zemes īpašnieks, ir norādīts gan projektētāja, gan AS “Sadales tīkls” pārstāvja kontakttālrunis tieši tāpēc, lai jebkādu jautājumu gadījumā ir iespējams viegli un ātri sazināties un tos atrisināt,” norāda G. Līne.

Antons Rakstiņš jau ilgāk nekā 40 gadus dzīvo savās iekoptajās mājās Kalncempju pagastā. Iekopta ne vien māja, bet arī pagasta lauki, kas tagad sniedz iespēju nodarboties gan ar lopkopību, gan graudkopību. 2004. gada sākumā viņš iegādājās zemes īpašumu “Ābelītes”, kur sēj auzas un apstrādā zemi. Saistībā ar vecās elektrolīnijas rekonstrukcijas darbiem “Sadales tīkls” uzsāka jaunas elektrolīnijas izveidi. A. Rakstiņš piekrita līnijas izveidei tikai tādā gadījumā, ja tā atradīsies iepriekšējās elektrolīnijas vietā. Tomēr līnija izveidota citviet. Šobrīd šajā laukā atrodas, sagatavoti vecie elektrības stabi ar vadiem, kas mētājas zālē. Savukārt piecus metrus uz priekšu saimnieka īpašumā – jaunie elektrības stabi ar motorzāģa iegrieztiem nospiedumiem.

Vairāk par to vari izlasīt “Alūksniešiem.lv Plus” – https://aluksniesiem.lv/aluksniesiem_plus/uzmanibu-pievers-tikai-ja-rokas-motorzagis/