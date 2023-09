Bānītis svin 120. dzimšanas dienu

Foto: Dace Plaude

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Alūksne ir atpazīstama ar daudzām vēstures vērtībām, tomēr ļoti daudziem pilsēta asociējas ar mazo

simtdivdesmitgadnieku bānīti, un Bānīša svētki ir viens no rudens puses košākajiem notikumiem, kas

jāsvin plaši – vai saule spīd vai lietus līst. Ar šiem vārdiem alūksniešus un pilsētas viesus Bānīša svētku

otrajā dienā uzrunāja pasākuma vadītājas – Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa un

direktores vietniece Sanita Eglīte.

Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers savā uzrunā atgādināja, ka esam liecinieki

vēsturiskam notikumam, kad bānītis svin 120 gadu jubileju. “Šis vilcieniņš ir viena no mūsu reģiona

asinsrites stīgām. Pirms 120 gadiem tas šajā apkārtnē radīja jaunas iespējas pasažieru un kravu

pārvadājumiem. Laika gaitā strauji attīstījās autotransports, bet bānītis kopā ar stacijas ekspozīciju kļuvis

par populāru un tūristu iecienītu industriālā mantojuma objektu un “dzīvo” muzeju. Tas saglabājis arī

sabiedriskā transporta funkciju. Pēdējo gadu laikā pašvaldība pievērsusi lielāku uzmanību bānīša stacijas

apkārtnes sakārtošanai. Lai ” sacīja Dz. Adlers, iepazīstinot ar paveikto.

Mūsdienās bānītis savieno vairs tikai divas pilsētas – Alūksni un Gulbeni, un savulaik tā maršruts bija

garāks. Tādēļ tā jubileja tika svinēta kopā ar viesiem no Valkas, Smiltenes, Madonas, Aizkraukles

novadiem, jo tos kādreiz vienojis bānītis.