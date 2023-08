Atzīmē Baltijas ceļa 34. gadskārtu

Foto: Dace Plaude

Ar ziedu paklāja veidošanu, atceres pasākumu un koncertu Alūksnē

atzīmēta Baltijas ceļa 34. gadskārta.

“Daudzi no jums bija liecinieki tam mirklim un dienai, jūs bijāt klāt un

stāvējāt dzīvajā ķēdē un veidojāt sasaukšanos no Tallinas līdz Viļņai. Ļoti

labi, ka šodien šeit jaunā paaudze, jo tai jāzina, kas notika tolaik, un ko

varētu darīt brīdī, kad Latvijai būs vajadzīga palīdzība. Katru gadu mēs,

alūksnieši, 23. augustā piedalāmies īpašā akcijā, veidojot ziedu paklāju

un domājot kādu jaunu tēmu. Šogad tā ir “Saknes”. Mēs esam Latvijas

saknes, mums ir jāzaļo, jābūt stipriem, jānotur Latvija pret jebkādiem

vējiem, kas tai varētu darīt pāri. Šodien trīs saknes no trim kokiem, kas

simbolizē Latviju, Lietuvu un Igauniju ved uz kopēju lielu sirdi, jo kopā

mēs esam stipri un trīs Baltijas valstis kopā spējam mīlēt kā neviens cits

uz šīs pasaules,” atceres pasākuma ieskaņā sacīja Alūksnes Kultūras

centra direktores vietniece Sanita Eglīte, kura arī pateicās mazpulcēniem

un ikvienam, kas piedalījās ziedu paklāja veidošanā.

Klātesošos uzrunāja Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Aivars Fomins, Igaunijas politiski represēto biedrības vadītājs Enno Uibo.

Ar muzikālām noskaņām skvēru piepildīja dziedātāja Kristena Cīrule –

Gulbe un akordeonists Kaspars Gulbis, atskaņojot dziesmas, kas saistītas

ar patriotiskām tēmām un atsauc atmiņā laiku, kad notika Baltijas ceļš.