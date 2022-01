Prot dabā saskatīt īpašo

Šomēnes Pededzes pagasta bibliotēkā skatāma pagasta iedzīvotājas Intas Ņikitinas fotogrāfiju izstāde “Dabai ir tīra sirds”.

Kā stāsta pagasta bibliotēkas vadītāja Mirdza Korne, I. Ņikitina ir no tiem cilvēkiem, kuri paši nāk ar idejām, dara un iedvesmo darboties arī citus. “Decembrī Inta atnāca uz bibliotēku un piedāvāja izveidot izstādi ar viņas fotogrāfijām. Inta fotografē dabasskatus ar viedtālruni, pārsvarā fotogrāfijās atainota Pededze, bet ir arī attēli no brauciena uz Igauniju, kuros redzama Baltijas jūra. Viņa pati šīs fotogrāfijas izdrukāja uz krāsaina printera un arī ierāmēja,” stāsta M. Korne.

Viņa atklāj, ka izstāde ir ar apmeklētāju līdzdarbošanos. Izstādē apskatāmas vairāk nekā 40 fotogrāfijas, un apmeklētāji, izvēloties tās, kuras visvairāk piesaista uzmanību, aicināti izdomāt nosaukumu šīm fotogrāfijām. Interesantākā nosaukuma autoru gaida balva. Tā kā izstāde bibliotēkā skatāma jau no decembra, sakrājies jau diezgan daudz lapiņu ar izdomātajiem nosaukumiem.

“Kaut arī Inta ir pensijā, viņa ir enerģijas pilna, var nodarboties ar to, kas patīk un ko viņa prot. Kad vasarā atjaunojām Pasaku taku, viņa iesaistīja savus mazbērnus un arī pati piedalījās šajā procesā. Intai patīk doties pastaigās, un pastaigu laikā top arī fotogrāfijas, kurās iemūžināti krāšņi dabas skati, dažādi objekti dažādos gadalaikos. Inta prot dabā saskatīt to īpašo. Nofotografēt jau nav problēma, bet izdarīt to tā, lai ir interesanti skatīties uz fotogrāfiju, ir jāprot,” saka M. Korne.

Lielākais gandarījums gan fotogrāfiju autorei, gan bibliotekārei ir jauniešu grupas “Oluksnieši” dalībnieku, ar ko pagastam izveidojusies laba sadarbība, pozitīvās atsauksmes. Apskatot Intas uzņemtās fotogrāfijas, jaunieši tās novērtējuši ļoti atzinīgi