Policijas uzmanības lokā nonākušajā teritorijā Ziemera pagastā darbojušies ārzemnieki

Aculiecinieka foto

Dažus kilometrus no Alūksnes pilsētas – Ziemera pagastā kāda uzņēmuma teritorijā līdzās esošā uzņēmuma pārstāvji un vietējie iedzīvotāji pēdējo trīs dienu laikā novērojuši ļoti aktīvu policijas un specdienestu darbību, kas varētu liecināt par kāda nelegāla rūpala atklāšanu, piektdienas vakarā vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”, taču neko vairāk nebija izdevies noskaidrot, jo Valsts policija pagaidām komentārus nesniedz.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vietējie iedzīvotāji stāsta, ka policistu rosīšanās teritorijā novērojama jau kopš trešdienas. Manītas gan vairākas policistu ekipāžas, gan specvienības pārstāvji ar ieročiem, gan eksperti baltos aizsargtērpos, kas darbojas gar ēkām.

Uzņēmumu pērn pārdevis

“Alūksnes un Malienas Ziņas” sazinājās ar šīs teritorijas bijušo īpašnieku Verneru Kalēju, kurš atsaucīgi pastāstīja visu, ko zināja. Viņš šo sava Ziemera pagasta “Kalveros” reģistrētā uzņēmuma “Verners un draugi” teritoriju pārdevis 2023. gada pavasarī vietējam Alūksnes uzņēmumam. “Tā ir apmēra 0, 6 kvadrātmetru liela teritorija ar pāri par 700 kvadrātmetru lielu ķieģeļu ēku, kur padomju laikā atradās dārzniecība. Ēkai ir vērienīgas pagrabtelpas apmēram 500 kvadrātmetru platībā. Mūsu uzņēmums tajā nodarbojās ar biohumusa ražošanu, ko 2023. gadā, kas nebija viegls uzņēmējdarbībai, nācās pārtraukt. Meklēju, kam pārdot, un ar mani sazinājās šis vietējais uzņēmums,” stāsta V. Kalējs. Viņam zināms, ka šis uzņēmums tur plānojis ierīkot akmeņu apstrādes cehu, taču 1, 5 gada garumā tur tā arī neko neuzsācis, pārdodot tālāk.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Milzīgs elektrības un ūdens patēriņš Ekrānšāviņš no “Panorāmas” sižeta

“Nākamie īpašnieki mums stādījās priekšā kā Ukrainas pilsoņi, pircējs savukārt bija poļu tautības cilvēks, kurš dzīvo Vācijā. Saistība mums bija tāda, ka viņi lūdza iespēju lietot mūsu uzņēmuma elektrolīniju un kanalizāciju, līdz paši to ievilks. Noslēdzām līgumu uz gadu, kamēr iekārtojas. Nekādus manevrus kaimiņos pa šo laiku netikām novērojuši, tikai konstatējām milzīgu patēriņu – elektrības patēriņš bija četras reizes lielāks nekā vienojāmies, arī ūdens plūda kubikmetriem. Vien redzējām, ka ķieģeļu ēkai aizsegti logi, vienmēr kluss un tumšs – vismaz pa dienu. Kad tuvojās laiks, kad jāmaksā par ūdeni un elektrību, kaimiņos sākās kaut kāda kustība. Un tad jau trešdien vakarā ap pulksten 21 mūsu kaimiņos esošā uzņēmuma sargu pārsteidza policijas ierašanās – automašīnas, kvadricikli, droni – no visām pusēm. Kopš tā laika tur līdz pat vakardienas vakaram spectērpos strādāja dienesti. Acīmredzot, konstatētas kādas nelikumīgas darbības,” notikumu gaitu ieskicē kaimiņš. No rīta viņš vēl nezināja, kas teritorijā notiek šobrīd.

Uztrauc informācijas trūkums

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

V. Kalējs saprot, ka policija dara savu darbu, taču uztrauc tas, ka trūkst jebkādas informācijas. “Ieradās bez jelkāda brīdinājuma, gandrīz apcietināja mūsu uzņēmuma sargu, neko nepaskaidro, raida prom, līdz ar to arī rodas visādas sazvērestības teorijas. Ja nu tas ir kaut kas bīstams? Varbūt apdraudēti ir arī kaimiņi – ja tie ir bīstami ļaudis, kas tur darbojas,” teic V. Kalējs.

“Uzņēmumam “Verners un draugi” 25 gadu garumā ir izveidojusies ilglaicīga un godprātīga uzņēmuma reputācija, tādēļ šis ir nepatīkami. Daudzi, protams, nezina, ka es šo uzņēmuma daļu esmu pārdevis un domā, ka esam saistīti ar notiekošo, zvana un jautā,” piebilst V. Kalējs. Arī viņš sniedzis policijas liecību par to, kas viņam zināms, un pauž cerību uz drīzu atrisinājumu. Viņš gan šaubās, vai izdosies atgūt naudu par kaimiņos nolietoto ūdeni un elektroenerģiju.

Kaimiņiem – neomulīga sajūta

Uztraukušies ir arī citi kaimiņi – ģimene ar maziem bērniem, kuri dzīvo turpat līdzās, faktiski – aiz sētas. “Automašīnu aktīvāku kustību pamanījām tikai ceturtdien. Redzējām prom braucam vairākas smagās automašīnas, iekrāvējus, acīmredzot, kaut ko veda projām,” stāsta kaimiņiene. Policija pie viņiem pat nav ienākusi. Ģimene tur dzīvo un saimnieko gadu, un minētajā teritorijā īpašu kustību nav manījuši līdz šai vasarai, kad ēkā logos šad un tad parādījusies gaisma. “Tagad nav omulīga sajūta. Cerams, drīz uzzināsim, kas tur noticis,” teica kaimiņiene.

Policija: apdraudējuma nav

Sestdien no rīta Valsts policijas pārstāve Simona Grāvīte “Alūksnes un Malienas Ziņām” uzsvēra, ka informācija būs tikai tad, kas tiesībsargājošā iestāde pati sniegs ziņojumu par notikušo. Tas ko S. Grāvīte apliecināja – iedzīvotājiem nav jāsatraucas par notiekošo, jo nav nekāda veida apdraudējuma.

Sestdien pulksten 13.00 “Alūksnes un Malienas Ziņas saņēma papildus informāciju no Valsts policijas: “Varam apstiprinām, ka policija veikusi apjomīgu operāciju, bet šobrīd izmeklēšanas interesēs plašāk nekomentēsim. Tiklīdz būs publiski paužama informācija, policija noteikti informēs. Saprotam iedzīvotāju satraukumu par policijas klātbūtni, bet šī operācija nerada nekādu apdraudējumu viņu drošībai un viņi var turpināt ikdienas gaitas,” saka Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

Pašlaik gatavojam plašāku materiālu par notikušo, ko varēs lasīt laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.