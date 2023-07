Pilsētas svētki “Satiec Smilteni!” ir klāt!

Kā ikkatru gadu jūlijā ar vērienu tiek svinēti Smiltenes pilsētas svētki. Šogad tie norisināsies no 14. līdz 16. jūlijam. Svētku devīze “Satiec Smilteni!” aicina smilteniešus, novadniekus un viesus paraudzīties uz pilsētu no cita rakursa, nekā tas ierasts ikdienā, baudot dažādas atpūtas, izklaides un kultūras iespējas. Norises galvenokārt koncentrēsies pilsētas zaļajā zonā – Vecajā parkā, Tepera ezera promenādē un Viedrades kvartālā,Pils ielā 9.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Svētki tiks atklāti 14. jūlija vakarā plkst. 19.00 Smiltenes ev. lut. baznīcā ar aizlūgumu par Smiltenes pilsētu. Pēc aizlūguma visi būs mīļi aicināti uz Tepera ezera promenādi, kur plkst. 20.00 jūs sagaidīs Karīna Tatarinova, Dita Lūriņa, Egils Melbārdis un citi tautā iemīļoti aktieri ar latviešu teātra mūzikas programmu. Plkst. 21.30 uz skatuves kāps grupa “KautKaili”, plkst. 23.30 viesosies Eiropas blūza fenomens “Latvian Blues Band”, vakara noslēgumā, no plkst. 1.00 – 4.00, mūs izkustinās DJ Demyjan un mūzikas pasaulē plaši pazīstamais DJ RUDD

Svētku galvenā diena, 15. jūlijs, tiks atklāta jau plkst. 8.00, kad cauri pilsētai brauks pūtēju orķestra sastāvs, un notiks Smiltenes iedzīvotāju muzikāla modināšana. No plkst. 8.00 līdz plkst. 14.00 Baznīcas laukumā norisināsies svētku tirdziņš, paralēli no plkst. 8.00 – 13.00 Smiltenes bibliotēkas telpās būs iespēja gan aplūkot izstādes, gan piedalīties ģimeņu radošā nodarbē “Celies spārnos”, gan fotografēties kopā ar Loti pie bibliotēkas ieejas. Uz Teperaezera saliņas tiks uzburta bērnu paradīze – no plkst. 11.00 -17.00 būs iespēja izklaidēties “Activepark” atrakcijās: mini golfs, loku šaušana, ūdens bumbas, “Orbitron”. Plkst. 13.00 ansambļa “Jēkabs ar vēl dažiem” koncerts, taču no plkst. 15.00 – 16.00 zīmējumu teātra izrāde “Trīs labas lietas” ar Vari Klausītāju un draugiem. Turpat varēsiet izbraukt ar kuģīti “Made Maria”.

Smiltenes vecā parka āra lasītavā no plkst. 12.00 – 15.00 iepazīsimies ar “Green Palette” Šķiratlonu un piedalīsimies videi draudzīga dzīvesveida meistarklasēs!

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Smiltenes Kultūras centrs piedāvā Smiltenes pilsētas svētkus svinēt arī Smiltenes Sarkanā Krusta slimnīcas pagalmā – no plkst. 15.00 – 16.00 Kaspara Gulbja koncerts un dārza svētki aprūpes centra klientiem un tuviniekiem.

Sportisku azartu un asumu svētkiem piešķirs basketbola sacensības “Smiltenes pilsētas svētku Trakums”, kas norisināsies Smiltenes vidusskolas sporta laukumā, Dakteru ielā 27, no plkst. 15.00 – 18.00. Šajās sacensībās notiks vairākas basketbola spēles, kurās savstarpēji spēlēs dažādunozaru pārstāvji. Vienā no spēlēm sacentīsies Smiltenes novada domes deputātu komanda pret pašvaldības administrāciju. Būs arī spēle starp Smiltenes deju un Smiltenes koru kolektīvu pārstāvjiem, vietējiem uzņēmējiem.

Turpat blakus bērniem būs iespēja izmēģināt dažāda veida sportiskas aktivitātes, un par to iegūt kādu gardu našķi. Mazajiem censoņiem, kuri vēl tikai mācās apgūt velosipēda vadīšanu, trenera uzraudzībā būs iespēja iemēģināt dažādas iekārtas, kuras simulē pilsētvidē sastopamus šķēršļus, ar ko nākas sastapties. Šeit gan vēlams, lai katram mazajam līdzi tiktu paņemts savs braucamais.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Daudzfunkionālā sporta kompleka “Teperis” stadionā visas dienas garumā tiks aizvadītas veterānu futbola spēles, kurās pulcējas komandas no visas Latvijas.

Teātra mākslas piekritējiem jādodas uz Smiltenes Veco parku pie Brūža no plkst. 16.00 – 17.30, uz “DirtyDealTeatro” izrādi “Ēdenes dārzs”.

Galvenā svētku svinēšana notiks Tepera ezera promenādē -sākot no plkst. 11.00 – 15.00 garšas kārpiņas palutinās Elmārs Tannis, piedāvājot gardas izklaides un meistarklases. Sadarbībā ar AS “Smiltenes Piens” plkst. 14.00 – “Smiltenes piena steķa” vides objekta atklāšana. Plkst. 15.00 tiks paziņoti konkursa “Dārza pērles” laureāti.

Dienas noslēgumā kā īpaša dāvana smilteniešiem un viesiem tiks piedāvātas vairāku populāru mūziķu uzstāšanās. Plkst. 20.00 uz skatuves kāps šova X-faktors uzvarētāja, dziedātāja Grēta Grantiņa, plkst. 21.30 – lielākā Latvijas hip-hop mūzikas apvienība “Kreisais Krasts”, plkst. 23.00, vakara un svētku kulminācijā, uzstāsies Intars Busulis un Abonamenta orķestris. No plkst. 1.00 – 4.00 ar jums zaļumballē kopā būs pieci atraktīvi un meistarīgi mūziķi – grupu “Stradivari”.

Svētku izskaņā, 16. jūlijā, pēc Kapusvētkiem, visi ir laipni aicināti no plkst. 15.00 – 17.00 uz Vecā parka jauno estrādi, kur skicēšanas un mūzikas festivāls “saMAŅA” uzstāsies koncertā “Svētku atvadas vēlajiem svinētājiem”.

Līdztekus pilsētā, Marijas ielā, pie t/c “Centrs”, no plkst. 9.00 līdz 18.00 sāksies LVM kalnu divriteņu maratons.

Visas pilsētas svētku aktivitātes ir bez maksa