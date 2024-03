Krāpnieki turpina uzdarboties

Foto: freepik.com

Krāpnieki, uzdodoties par bankas darbiniekiem, no Vidzemes iedzīvotājiem šogad paspējuši jau izkrāpt ievērojamas naudas summas. Kāda Valmieras novada iedzīvotāja no saviem bankas kontiem zaudējusi teju 27 tūkstošus EUR.

Valsts policija Vidzemes reģiona pārvalde šogad ir saņēmusi vairākus iesniegumus par gadījumiem, kad personām ir izkrāpti finanšu līdzekļi. Lai gan lielākoties iedzīvotāji ir vērīgi un nepakļaujas krāpnieku darbībām, tomēr, var novērot, ka aizvien no personām ar viltu tiek izvilināta personīgā informācija.

Kā informē Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne, šī gada februārī Cēsīs kāda sieviete saņēma zvanu no personas, kura uzdevās par SEB bankas darbinieku. Apvārdojot un ar viltu, no cietušās sievietes ieguva bankas norēķinu karti un PIN kodu, kā rezultātā no sievietes konta tika noņemta nauda 2200 eiro.

Savukārt Valmieras novadā, iegūstot kādas sievietes uzticību, nenoskaidrota persona no bankas kontiem izņēma naudu 26820 EUR apmērā. Par šiem gadījumiem policijā sākts kriminālprocess un notiek izmeklēšana.

Valsts policija atkārtoti atgādina, ka pats drošākais veids, kā pārbaudīt, vai zvanītājs ir krāpnieks, ir lūgt personu sniegt informāciju latviešu valodā. Krāpnieki nepārzina latviešu valodu un nekavējoties sarunu pārtrauc, kas norāda uz to, ka zvanītāja mērķis ir bijis finanšu līdzekļu izkrāpšana.

Taču noziedznieki izdomā arvien jaunus veidus, kā nelikumīgi iegūt finanšu līdzekļus. VP aicina iedzīvotājus nebūt pārlieku uzticīgiem, sargāt savu personīgo informāciju, nevienam ne telefoniski, ne rakstiski neatklāt banku kontu piekļuves datus, nevērt vaļā aizdomīgos e-pastos saņemtas saites un kritiski izvērtēt jebkuru saņemto informāciju.

Ja zvanītāja numurs nav pazīstams, tad sarunas laikā jābūt piesardzīgiem un nedrīkst izpaust personīgo informāciju. Ja telefonkrāpnieki steidzina un mudina pieņemt ātrus, nepārdomātus lēmumus, tad jāpārtrauc saruna.

Gadījumos, ja ir izkrāpti finanšu līdzekļi, policija iesaka nekavējoties sazināties ar banku, kā arī rakstīt iesniegumu policijai, elektroniski bez e-paraksta portālā “www.latvija.lv” vai elektroniski ar e-parakstu, sūtot uz “pasts@vp.gov.lv”.

Savukārt riska informāciju par dažādām aizdomīgām darbībām interneta vidē iespējams nosūtīt izskatīšanai policijai mobilajā lietotnē “Mana drošība”.