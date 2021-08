Nedēļas nogalē Vidzemē no ūdenstilpēm izcelti divi bojāgājuši cilvēki, kuri nodoti Valsts policijas darbiniekiem – sestdien Smiltenes novada Gaujienas pagastā no Gaujas tika izcelts bojāgājis cilvēks, savukārt svētdien Cēsu novada Zaubes pagastā bojāgājis cilvēks tika izcelts no dīķa.