Divu automašīnu sadursme Apes pagastā

Ilustratīvs foto. Foto: freepik.com.

16.janvārī ap pulksten 18.00 Valsts policijā saņemta informācija, ka Smiltenes novadā, Apes pagastā ir noticis ceļu satiksmes negadījums. Sākotnējā informācija liecina, ka vīrietis vadīja automašīnu “Mercedes-Benz” pa autoceļu “Ape-Ādams” virzienā uz Ādamu un uz apledojušas ceļa brauktuves apturēja transportlīdzekli, tas sāka nekontrolējami slīdēt pretējā virziena joslā kā rezultātā aizšķērsoja abas brauktuves. Savukārt vīrietis no Ādams vadīja transportlīdzekli “Volvo” un, izbraucot savā joslā ceļa līkumā un, ieraugot savā joslā ieslīdējušo transportlīdzekli “Mercedes Benz” darīja visu iespējamo, lai apturētu transportlīdzekli, lai izvairītos no sadursmes, tomēr apledojuša ceļa dēļ no sadursmes nespēja izvairīties. Rezultātā ieslīdēja transportlīdzeklī “Mercedes Benz”. Negadījumā cietušu cilvēku nav, taču ir bojāti abi transportlīdzekļi. Valsts policijā par notikušo ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process un tiek skaidroti precīzi negadījuma iemesli.

Valsts policija atgādina, ka vietām valsts teritorijā ietves un ceļi ir apledojuši, tādēļ īpaša piesardzība, piedaloties ceļu satiksmē, ir svarīga. Šādos laikapstākļos jābūt maksimāli uzmanīgiem – jāizvēlas atbilstoša braukšanas maniere, ievērojot ceļa segumam piemērotu braukšanas ātrumu, kā arī izvairoties no strauju manevru veikšanas, kas var izraisīt slīdēšanu, kā arī jāievēro droša distance no priekšā braucošās automašīnas. Ziemā īpaši bīstamas situācijas var veidoties uz tiltiem vai ceļu pārvadiem un ceļa līkumos – šādās vietās ir īpaši svarīgi ievērot drošu braukšanas ātrumu!

Lai rīts satiksmes dalībniekiem noritētu bez steigas un izvairītos no negaidītām situācijām, aicinām doties ceļā laikus, kā arī ierēķināt ilgāku laiku nokļūšanai galamērķī. Tāpat pirms izbraukšanas autovadītājiem ir jāsagatavo savs transportlīdzeklis atbilstoši šādiem laikapstākļiem – jānotīra sniegs vai apledojums gan no automašīnas stikliem, gan lukturiem, kā arī jānotīra automašīnas virsbūve, lai neradītu bīstamas situācijas gan aizmugurē braucošajām mašīnām, gan sev pašam.