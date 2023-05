Vietā, kur pagātne saplūst ar nākotni

Lai turpinātu lasīt rakstu, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu: "Alūksniešiem.lv Plus" abonentiem būs pieeja unikālam izdevniecības "Malienas Ziņas" saturam, kur atspoguļosim notikumus un procesus Alūksnes un Apes novados. Raksti, intervijas, bilžu galerijas, video saturs. Abonē Aluksniesiem.lv digitālo saturu par 0.99€ uz pirmajām 4 nedēļām* *Pēc izmēģinājuma perioda beigām ik pēc četrām nedēļām tiks veikts automātiskais maksājums - 1.99€ par abonēšanas periodu. Abonēšanu vari pārtraukt jebkurā brīdī savā Aluksniesiem.lv kontā.

Lai redzētu pārējos attēlus, nepieciešams iegādāties Aluksniesiem.lv abonementu.

“Šajā vietā Alūksnes pagātne saplūst ar nākotni vienā nedalāmā veselumā. Mēs ļoti ticam, ka šeit vienmēr būs kustība, kas ir dzīvības noslēpums vietai,” tā šonedēļ, pārceļoties uz jauno Tūrisma un informācijas centra (TIC) ēku Ojāra Vācieša ielā 1, teica tā vadītāja Iveta Veļkere (attēlā vidū). Jaunais centrs darbu sāks jau maijā, tādēļ tagad viņai un darbiniecēm - tūrisma informācijas speciālistei Vitai Rencei (no labās) un tūrisma reklāmas un mārketinga speciālistei Līvai Buliņai - darba pilnas rokas.Ēkas arhitektoniskais veidols radīts, iedvesmojoties no 17. gadsimta beigām un 18. gadsimta sākumam raksturīgās koka arhitektūras. Tās detaļās iekļautas vecās Alūksnes ozolkoka pils arhitektoniskas detaļu replikas un krāsojums, par ko alūksniešu domas dalās. Izbūvēta plaša klientu apkalpošanas zāle ar atpūtas zonu, kuru no citām telpām iestādes darba nodrošināšanai atdala stikla siena. Laikā, kad nepieciešams rīkot pasākumu lielākam apmeklētāju pulkam, mobilo sienu iespējams atbīdīt, iegūstot plašu zāli. Uz klientu apkalpošanas telpas griestiem izveidots stilizēts Alūksnes ezers ar salām. Tāpat daudzfunkcionālas ir arī mēbeles, kas ir pārvietojamas, atkarībā no konkrētā brīža nepieciešamības.