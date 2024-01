Šogad pieprasījums pēc kūtīs dētām olām Latvijā var dubultoties, bet olu cenas saglabāsies pērnā gada līmenī

APF Holdings (turpmāk – APF), kurā ietilpst viens no lielākajiem Baltijas olu ražotājiem SIA Alūksnes putnu ferma, paredz, ka šogad Latvijā būtiski augs tieši kūtīs dēto olu pieprasījums, kas var pat dubultoties no aptuveni 36 miljoniem pagājušajā gadā līdz 70 – 75 miljoniem šogad, ņemot vērā, ka lielveikalu tīkli gada gaitā turpinās atteikties no sprostos dēto olu tirdzniecības. Tāpat APF paredz, ka olu cenas Latvijā šogad būs stabilas, saglabājoties 2023. gada līmenī.

“Šobrīd atsevišķos lielveikalu tīklos sprostos dēto olu īpatsvars joprojām pārsniedz 50% un, pakāpeniski nomainot šo apjomu uz kūtīs dētām olām, pieprasījums pēc 2. numura (kūtīs dētas olas) olām Latvijā var pat dubultoties, kas dos pozitīvu impulsu Latvijas olu ražotāju attīstībā. APF Holdings jau tagad vairāk kā 60% ražoto olu ir kūtīs dētas olas un pēc divu jaunu vistu novietņu ieviešanas ekspluatācijā līdz šī gada beigām mūsu kūtīs dēto olu īpatsvars pieaugs līdz pat 75%,” saka Hermanis Dovgijs, AS APF Holdings valdes loceklis.

Kopumā sagaidām, ka tirgus tendence Eiropā Latvijas olu ražotājiem šogad būs labvēlīga, jo 2023.gadā laikā Eiropā olu ražotāji ir iemitinājuši mazāk dējējvistu nekā 2021. un 2022.gados. Līdz ar to 2024.gadā kopējais dējējvistu skaits būs mazāks un arī mazāk būs pašu olu.

Pērn APF bija notikumiem piesātināts gads, kurā uzņēmums veiksmīgi īstenoja savu akciju sākotnējo piedāvājumu (IPO jeb Initial Public Offering), investīcijās piesaistot 5,252 miljonus eiro, tostarp būtiskus ieguldījumus no diviem Latvijas pensiju fondiem. Jaunās investīcijas ļaus palielināt APF ražoto olu daudzumu no šobrīd aptuveni 115 miljoniem gadā līdz pat 180 miljoniem, bet pašu dējējvistu skaitu audzēt līdz 665 tūkstošiem. Papildus tam APF plāno uzsākt arī olu pārstrādi, savu ražošanu papildinot ar jaunām ražošanas iekārtām, lai radītu mūsdienīgus un veselīgus olu produktus. Plānots, ka pavasarī tiks uzsākti divu jaunu dējējvistu novietņu būvdarbi, kā arī jau ir tika parakstīts līgums par olu pārstrādes iekārtas iegādi.

Līdztekus pagājušajā gadā APF tirgū ieviesa jaunu produktu līniju – olu smūtijus ar zīmolu Fiteg2, kā arī radījusī jauno produkta līniju The Chick Game, kas piedāvā unikālu apvienojumu pārtikas ražošanas segmentā – kūtī dētas olas un izglītojošu mobilo spēli The Chick Game, kura ir pieejama lejupielādēšanai bezmaksas Google Play un Apple Store. Tāpat pērn APF atkārtoti saņēma FSCC pārtikas ražošanas drošības sertifikāciju, bet cits nozīmīgs notikums bija jaunas cāļu novietnes pieņemšana ekspluatācijā Preiļos, kas ļaus APF nodrošināt savas dējējvistas. Kopš pagājušā gada APF olas ir pieejamas ne tikai Latvijā, bet tiek tirgotas lielveikalu tīklos Lietuvā un Igaunijā.