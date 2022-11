Siltumenerģijas tarifs Alūksnē pieaugs

Foto: freepik.com

Siltumenerģijas tarifi Alūksnē un Gulbenē pieaugs, bet Ķekavā, Ikšķilē un Valmierā samazināsies, informē Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

SPRK izvērtējusi un apstiprinājusi jaunus siltumenerģijas tarifus pieciem komersantiem – SIA “Alūksnes enerģija”, SIA “Bioeninvest”, SIA “Ķekavas nami”, SIA “Ikšķiles māja” un SIA “Valmieras ūdens”. Jaunie tarifi stāsies spēkā 1.decembrī, izņemot “Valmieras ūdeni”, kuram jaunie tarifi stāsies spēkā ceturtdien, 17.novembrī.

Vienlaikus regulatorā atzīmē, ka mājsaimniecības līdz apkures sezonas beigām turpinās saņemt valsts noteikto atbalstu.

SPRK vadītāja Alda Ozola skaidro, ka šobrīd vērtēšanā daļa tarifu iesniegti ar samazinājumu, bet daļa ar pieaugumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Joprojām izmaiņas tarifos primāri nosaka kurināmā cenas un, salīdzinot ar iepriekšējo apkures sezonu, kurināmā īpatsvaram tarifā šogad ir lielāka ietekme. Šobrīd vērojama neliela dabasgāzes cenas lejupslīde tirgū, kas atstāj pozitīvu ietekmi uz daļu no komersantu siltumenerģijas tarifiem, kam dabasgāzes cena mainās katru mēnesi vai arī līgums noslēgts par fiksētu cenu uz īsu laika periodu, skaidro regulatorā.

No 1.decembra Ķekavā apstiprinātais siltumenerģijas tarifs samazināsies par 15,2% – līdz 237,36 eiro par megavatstundu (MWh). Tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas lejupslīdei biržā. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido lielāko daļu no kopējām izmaksām – 92,7%. Līdz ar to dabasgāzes cenas krituma dēļ uz tarifu tas atstāj būtisku ietekmi. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 117,74 eiro par MWh.

Siltumenerģijas tarifs Ikšķilē no 1.decembra samazināsies par 3,8% un būs 312,16 eiro par MWh. Tarifs samazinājies, pateicoties dabasgāzes cenas samazinājumam. Lietotāji turpinās saņemt valsts atbalstu, jo tarifa apmērs pārsniedz valstī noteikto 150 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 125,22 eiro par MWh.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

No 17.novembra lietotājiem Valmierā tiks piemērots “Valmieras ūdenim” apstiprinātais siltumenerģijas tarifs – 135,19 eiro par MWh, kas ir par 14,7% mazāk nekā spēkā esošais. Tarifa samazinājums ir saistīts ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu samazinājumu. Komersants siltumenerģiju iepērk no trim siltumenerģijas ražotājiem, tostarp AS “Valmieras piens”, kam SPRK apstiprinājusi par 38,6% zemāku siltumenerģijas ražošanas tarifu – 208,34 eiro par MWh. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, ņemot vērā, ka tarifs pārsniedz 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 101,6 eiro par MWh.

Siltumenerģijas tarifs Alūksnē no 1.decembra būs par 25,4% lielāks, sasniedzot 105,45 eiro par MWh. Tarifs būs spēkā līdz nākamā gada 30.aprīlim. Tarifa kāpumu ietekmējušas pārskatītās šķeldas un granulu cenas. Komersants daļu no siltumenerģijas iepērk no citiem siltumenerģijas komersantiem, bet atlikušo daļu saražo pats, izmantojot biomasu (šķeldu un granulas). Tarifā iekļautās kurināmā izmaksas (biomasa) veido 65,4% no kopējām tarifu veidojošajām izmaksām. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, jo tarifa apmērs pārsniedz noteikto 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 86,73 eiro par MWh.

No 1.decembra lietotājiem Gulbenē apstiprinātais siltumenerģijas tarifs pieaugs par 11,7% un būs 109,39 eiro par MWh. Tarifs būs spēkā līdz nākamā gada 30.aprīlim. Komersanta tarifā iekļautās kurināmā izmaksas veido 73,3% no kopējām izmaksām Tarifa pieaugums ir saistīts ar šķeldas cenas izmaiņām. Komersants visu siltumenerģijas apmēru saražo, izmantojot biomasu. Lietotāji turpinās saņemt daļu no valsts atbalsta, jo tarifa apmērs pārsniedz noteikto 68 eiro par MWh slieksni. Attiecīgi maksa par piegādāto siltumenerģiju ar valsts atbalstu būs 88,7 eiro par MWh.

Gan “Alūksnes enerģija”, gan “Bioeninvest” spēkā esošajā tarifā bija ietverta līgumā noteiktā fiksēta cena, kas pēdējo reizi pārskatīta pirms būtiskajām izmaiņām šķeldas tirgū. Attiecīgi, lai gan šķeldas cena “Baltpool” biržā Latvijas zonā ceturto nedēļu pēc kārtas samazinās, šobrīd vēl cenu līmenis ir augstāks par to, kāds bija vasaras sākumā. Līdz ar to tirgū esošās šķeldas cenas samazinājums uz abu komersantu tarifiem pozitīvu ietekmi pagaidām neatstāj, jo iepriekš siltumenerģijas ražošanas izmaksas, pateicoties līgumā fiksētajai šķeldas cenai, bijušas zemas.

Gan “Alūksnes enerģija”, gan “Bioeninvest” šobrīd piemēro kopš 15.oktobra spēkā esošos tarifus, ko SPRK apstiprināja 12.oktobra padomes sēdē. Tie apstiprināti paātrinātā kārtībā atbilstoši Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma grozījumos noteiktajam deleģējumam. Tarifi, kas apstiprināti šādā kārtībā, ir spēkā valsts atbalsta perioda laikā – līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Līdz ar minēto tarifu apstiprināšanu SPRK lielākajai daļai komersantu piešķīra atļauju pašiem noteikt tarifus, tostarp diviem minētajiem komersantiem – “Alūksnes enerģijai” un “Bioeninvest”. Atļauju komersants izmanto brīdī, ja mainās kurināmā, iepirktās siltumenerģijas vai pārdotās elektroenerģijas cena, pārējām izmaksām saglabājoties nemainīgām. Gan “Alūksnes enerģijai”, gan “Bioeninvest” šāda situācija šajā apkures sezonā ir iestājusies, tādējādi abi komersanti iesniedza SPRK vērtēšanai pašu noteiktos tarifus.

Siltumenerģijas tarifiem līdz 150 eiro par MWh valsts kompensē 50% no tarifa, kas pārsniedz noteikto slieksni – 68 eiro par MWh. Savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 eiro par MWh, valsts kompensē 90%.

SPRK tarifus apstiprina bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), norādītie tarifi ir bez PVN.