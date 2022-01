Vien 41% iedzīvotāju rūpīgi seko līdzi ikdienas tēriņiem

Foto: pixabay.com

Latvijas iedzīvotājiem biežāk raksturīga ēdienreižu plānošana nekā spontāna pārtikas iegāde, liecina Rimi veiktā aptauja: lūgti raksturot savus iepirkšanās paradumus, jau 55% iedzīvotāju norāda, ka regulāri plāno savas ēdienreizes un iepērkas ilgākam laikam.* Vienlaikus, veicot ikdienas pirkumus, saviem tēriņiem regulāri seko vien 41% iedzīvotāju, kuri kā gudrākas iepirkšanās paradumus min dažādu veikalu cenu akciju izmantošanu, rūpīgu labākās produkta daudzuma un cenas attiecības izvēli un iepirkšanos pēc iepriekš izveidota saraksta.

Lai gan vairums iedzīvotāju plāno ikdienas pirkumus, vismaz trešdaļa atzīst, ka ir vāji mirkļa iegribu priekšā – 36% aptaujāto savus pirkumus novērtē kā spontānus un pakļautus mirkļa vēlmēm.

Kā viļņveidīgu var raksturot arī daudzu pircēju attieksmi pret tēriņiem, iepērkoties ikdienā: 37% pircēju tēriņu kontrolei pievēršas vien situācijās, kad pieejamie finanšu resursi strauji tuvojas izsīkumam, piemēram, īsi pirms algas dienas vai pēc lielākiem pirkumiem, un tikai 41% pircēju savus tēriņus pārdomā regulāri. Ieradums rūpīgi sekot līdzi izdevumiem par ikdienas pirkumiem pakāpeniski pieaug, palielinoties pircēju vecumam – no 34% vecuma grupā 18–29 gadi līdz 47% starp senioriem vecumā 60+.

“Gudra un pārdomāta iepirkšanās ir komplekss process. Pircēji arvien biežāk novērtē ne tikai produkta cenu, bet arī kvalitāti un izcelsmi – produkta piegādātāja vai ražotāja ietekmi uz vidi, iepirkšanās ērtību, veikala darbinieku atsaucību un daudzus citus faktorus, kas būtiski ietekmē iepirkšanās pieredzi. Plānveidīgas produktu iegādes aktualitāte pamazām pieaug un jau šobrīd redzam, ka populārāki kļūst arī saldēti produkti, jo tos ir ērtāk uzglabāt, tādējādi atvieglojot ēdienreižu plānošanu. Tas var palīdzēt ne tikai ietaupīt naudu, bet arī citus resursus, sākot no personīgā laika un beidzot ar ietekmi uz vidi. Bet tas arī prasa domāšanas veida maiņu ikdienā, pirkumu plānošanai un tēriņu kontrolei kļūstot pašsaprotamai un pircējam pastāvīgi meklējot labākos veidus, kā iepirkties gudri,” uzsver Rimi Latvia sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers.

Kā liecina aptauja, visbiežāk izmantotā pircēju stratēģija ir dažādu cenu akciju izmantošana (73%), kam seko produkta daudzuma un cenas attiecības jeb cenas par kilogramu rūpīga izvērtēšana (50%). Gudrās iepirkšanās metožu TOP 3 noslēdz iepirkšanās, vadoties pēc pirkumu saraksta (40%). Tāpat iespēju ietaupīt iedzīvotāji atrod lētāko preču piedāvājumos dažādu zīmolu veikalos, iepērkoties ilgākam laikam uz priekšu, izvēloties lētākas līdzīgu produktu alternatīvas vai pērkot “pēdējās dienas” produktus ar papildu atlaidi.

“Vērojot pircēju paradumu tendences, redzam, ka pārtikas iegāde internetā turpina augt arī pēc pandēmijas izraisīto tirdzniecības ierobežojumu mazināšanas – pērn pirkumu apjoms Rimi e-veikalā auga divkārt. Arī šis faktors liecina par to, ka iepērkamies arvien plānveidīgāk. Turklāt, veicot pirkumus internetā, varam vieglāk izvairīties no spontānas dažādu našķu iegādes, fokusējoties uz galvenajiem ikdienā nepieciešamajiem produktiem. Gan laika, gan tēriņu ziņā efektīvākam iepirkšanās procesam labi noder arī pirkumu sarakstu veidošana. Tā ir viena no populārākajām Rimi lietotnē izmantotajām funkcijām un arī šeit redzam pieaugošu tendenci,” skaidro Juris Šleiers.

* Aptauju “Pārtikas iegādes paradumi” veicis Snapshots 2022. gada janvārī, aptaujājot 725 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.