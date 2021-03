Ventilācija un vēdināšana tirdzniecības telpās. Piesardzības pasākums vai ilgtspējīga realitāte – kā to īstenot vispareizāk?

Foto: drosspaliekdross

Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanā, bez šaubām, liela nozīme ir gaisa kvalitātei, ņemot vērā, ka vīrusa daļiņas var ilgstoši atrasties gaisā. Liela daļa akadēmiķi vienojušies uzskatā, ka tieši vēdināšana un atbilstoša ventilācija kļūs par atslēgu, lai klātienē pilnībā atsāktu, piemēram, izglītības iestāžu darbību. Līdzīgi ir ar tirdzniecību, kur ar katru dienu pieaug ne vien prasības, bet arī dažādu ar pārdošanas procesu tieši nesaistītu kvalitātes rādītāju nozīme. Pandēmijas ietekmē īpaši aktualizēta gaisa kvalitātes loma, kas līdz šim nebija izcelta kā kritiski nozīmīga.

Lai arī jaunākie pētījumi rāda, ka tirdzniecības vietās Latvijā gaisa kvalitāte ir labāka, nekā sākotnēji varētu domāt, eksperti uzskata, ka tirgotājiem šis jautājums ir jāiekļauj savā dienaskārtībā jau šodien. Arī Ekonomikas ministrija aicina ikvienu tirdzniecības veicēju ieviest praksē dažas vienkāršas lietas, kas ne vien pandēmijas laikā, bet arī ilgtermiņā nodrošinās gaisa kvalitātes uzlabošanos, un kas neprasa ieguldīt lielus finanšu līdzekļus.

Labāka gaisa kvalitāte tirdzniecības vietās

Par to, kādi ieteikumi jāņem vērā un kādi pasākumi jāīsteno, lai nodrošinātu maksimāli labāko gaisa kvalitāti tirdzniecības vietās, vairāk stāsta Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta direktors, asociētais profesors Ivars Vanadziņš.

Pandēmija aktualizējusi nepieciešamību pastiprināti pievērst uzmanību lietām, ko ikdienā tirgotāji un arī pircēji, iespējams, nepamana vai atliek otrajā plānā. Viena no tām ir gaisa apmaiņas jautājums jeb kvalitatīva gaisa nodrošināšana tiem, kas uzturas telpās. Jo sevišķi svarīgi tas ir laikā, kad, lai arī tirdzniecības vietas iespējams apmeklēt tikai ar sejas maskām, tās atkarībā no izvēlētās maskas materiāla un kvalitātes daļā gadījumu var nenodrošināt t.s. “avota kontroli” – to, vai tirdzniecības telpā nenokļūst izelpotās vīrusa daļiņas. Tādēļ jāparūpējas, lai gaiss, ko pircēji, pārdevēji, zāles darbinieki un tehniskais personāls elpo, būtu iespējami kvalitatīvs (tai skaitā – tajā būtu iespējami maz vīrusa daļiņu) un pēc iespējas atbilstošs starptautiski ieteiktajiem standartiem. Šajā rakstā apkopoti daži ieteikumi, kas palīdzēs nodrošināt pēc iespējas efektīvāku gaisa apmaiņu telpās, tāpēc tirdzniecības veicēji tiek aicināti apdomāt to ieviešanu savā praksē.

“Lai arī par to runāts ir daudz, uzsvēršu vēlreiz – tikai ventilācija un vēdināšana, vai tikai maskas, vai arī tikai dezinfekcija atsevišķi neveido drošu tirdzniecības modeli. Vien visu šo aizsardzības pasākumu vienlaicīga izmantošana nodrošina apstākļus, kuros ir iespējams organizēt klātienes tirdzniecību droši. Ventilācija un vēdināšana, kā ar speciālistiem novērojām praksē, ir jautājums, ar kuru esošajos epidemioloģiskajos apstākļos būtu jāstrādā īpaši – tirgotājiem ir plašas iespējas pašiem uzlabot vai veicināt gaisa apmaiņu un mazināt inficēšanās riskus,” gaisa kvalitātes nozīmi pandēmijas laikā akcentē asoc. prof. Ivars Vanadziņš.

Kas jāņem vērā, lai nodrošinātu kvalitatīvu gaisa apriti tirdzniecības telpās?

1. Izmantot maksimālo jaudu ventilēšanas iekārtām!

Šobrīd būtiski atgādināt tirgotājiem – necensties ietaupīt uz resursiem, ja runa ir par viņu darbinieku un visu līdzcilvēku veselību un SARS-CoV-2 vīrusa izplatības mazināšanu. Putekļu daļiņas un pilieni gaisā pārnēsā vīrusu, tādēļ jānodrošina, lai gaisa apmaiņa būtu nepārtraukta, proti, mehāniskās ventilācijas iekārtām ir jāstrādā ar maksimālo jaudu, nodrošinot arī to, ka gaiss netiek pilnībā recirkulēts, bet tiek paņemts arī nepieciešamais daudzums svaigā gaisa.

2.Ieguldīt resursus, lai monitorētu gaisa kvalitāti! Tas būs noderīgi ilgtermiņā!



Viens no efektīvākajiem gaisa kvalitātes mērījumu rādītājiem ir oglekļa dioksīda (CO2) jeb ogļskābās gāzes koncentrācija – arī pasaulē virknē valstu to sāk plaši izmantot, lai novērtētu epidemioloģisko risku telpās. Iespējams, ir vērts iegādāties oglekļa dioksīda koncentrācijas mērītājus, kas neradīs lielas izmaksas, bet nodrošinās vienkāršu, ātru un kvalitatīvu datu ievākšanu un monitoringu. Lai arī šobrīd šo iekārtu uzstādīšana tirdzniecības vietās Latvijā nav obligāta prasība, tā palīdzētu tirgotājiem ikdienā kontrolēt un sekot līdzi, lai oglekļa dioksīda koncentrācija nepārsniegtu kritiskos 1000 ppm. Jāņem vērā, ka mērījumi šādā gadījumā ir, pirmkārt, jāveic regulāri, otrkārt, dažādos augstumos un tirdzniecības vietas zonās – pie ieejas, telpas vidū, stūros, lai iegūtu pilnvērtīgu priekšstatu par situāciju. Atkarībā no mērījumu rezultātiem var spriest par riska līmeni, tālāko rīcību un nepieciešamajiem uzlabojumiem.

3.Kontrolēt drošības pasākumu ievērošanu un darbinieku plūsmu tirdzniecības vietu “aizkulisēs”!

Arī tirdzniecības vietu sadzīves jeb “ēnas” puse pašlaik ir nozīmīgs jautājums, jo tas, kas notiek veikalu darbinieku pusdienu, atpūtas telpās vai ģērbtuvēs, tiešā veidā ietekmē arī vīrusa izplatību tirdzniecības telpā jeb zālē. Kamēr liela daļa tirdzniecības veicēju rūpējas par drošības pasākumu ievērošanu, tikpat liela paliek neapsekota, turklāt nav zināms, vai šajās telpās tiek nodrošināta pilnvērtīga gaisa apmaiņa, ventilēšana. Tādējādi ieteikums tirdzniecības vietu vadītājiem būtu kontrolēt, lai pilnībā tiktu ievēroti visi vīrusa izplatības mazināšanas pasākumi – plānot un sastādīt grafikus ēšanas/atpūtas telpu izmantošanai, kontrolēt, lai darbinieki darbā ierodas dažādos laikos, mazinot pulcēšanās risku ģērbtuvēs, uzraudzīt, lai darbinieki pareizi lietotu sejas maskas arī noliktavās un jau minētajās ģērbtuvēs.

4.Mazajos veikaliņos maksimāli jāvēdina telpas!

Ja tirdzniecības darbība tiek veikta pēc platības mazākās telpās, ir īpaši jārūpējas par to, lai būtu pieejams atbilstošs daudzums svaiga gaisa un regulāra gaisa apmaiņa. Saskaņā ar būvniecības normatīviem tie ir 15 kubikmetri svaiga gaisa stundā uz 1 cilvēku. Nereti mazākiem veikaliem ar šo jautājumu var rasties problēmas. Vietās, kur tirdzniecības ēkas plānošana un būvniecība veikta pirms jaunāko būvniecības normatīvu stāšanās spēkā, nav paredzēta pienācīga gaisa aprites nodrošināšana. Gadās, ka šajos veikaliņos ir tikai viena ventilācijas iekārta, kas turklāt atrodas noliktavā, vai sliktākajā gadījumā – ventilācijas sistēmas nav vispār. Bieži iemesls tam, ka telpas netiek vēdinātas pietiekamā daudzumā, ir tas, ka ieplūst aukstais gaiss. Respektīvi, ziemā, kad siltums telpās ir svarīgs, tās vēdinot, sanāk izvadīt ārā lielu daļu siltuma, līdz ar ko būtiski pieaug apkures izmaksas. Zinātnieki Japānā, monitorējot dažādus gaisa apmaiņas modeļus, nonākuši pie secinājuma, ka ar divu pretējās pusēs novietotu svaiga gaisa ieguves punktu palīdzību (piemēram, pilnībā atvērtas durvis vienā pusē un logs pretējā pusē) iespējams nodrošināt pietiekamu gaisa apmaiņu aptuveni 7 minūšu laikā. Tādējādi pierādīta šādu regulāru vēdināšanu lietderība un efektivitāte, turklāt mazinot mītu par strādāšanu aukstumā, nekomfortablos apstākļos. Bet tomēr jāņem vērā, ka arī ar relatīvi mazām izmaksām iespējams iekārtot efektīvus mehāniskās ventilācijas risinājumus, piemēram, ierīkojot lokālu ventilācijas sistēmu ar rekuperatoru.

5.Pēc vajadzības ierīkot lokālos ventilācijas risinājumus!

Turpinot tirdzniecības ēku specifikas un ekspluatācijas laika tēmu, atkārtoti jāuzsver, ka lokālo risinājumu ierīkošana lielākajā daļā gadījumu šobrīd ir viena no retajām iespējām kvalitatīva gaisa nodrošināšanai. Visbiežāk tā var būt vienkārša iekārta gaisa apmaiņai – sienā montējamie rekuperatori, kas turklāt saglabā daļu siltuma. Jāņem gan vērā, ka, gadījumā, kad tiek uzstādīta ventilācijas sistēma (gan lokāla, gan vispārējā), tajā iebūvētie parastie filtri neaiztur vīrusus, tam ir nepieciešami speciāli (piemēram, t. s. HEPA filtri), kuru izmaksas ir samērā augstas. Katram jāmeklē labākais risinājums, lai rūpētos par to, kā efektīvāk apmainīt telpās esošo gaisu (vēlams izmantojot siltuma rekuperāciju), paņemot iespējami daudz svaiga gaisa, vai, ja nav citu iespēju, regulāri un pamatīgi vēdinot telpas.

Šonedēļ Ekonomikas ministrija uzsāk informatīvo kampaņu “Drošs paliek drošs”, kuras mērķis ir informēt gan pircējus, gan tirgotājus par drošas iepirkšanās un tirdzniecības nosacījumiem un to nozīmi Covid-19 vīrusa izplatības mazināšanā, kā arī skaidrot par pakāpeniskas drošas tirdzniecības modeļa ieviešanas epidemioloģiskajiem apsvērumiem. Aktuālākā informācija par tirdzniecības ierobežojumiem iedzīvotājiem, kā arī papildu informatīvie materiāli tirgotājiem būs pieejami mājaslapā www.drosspaliekdross.lv, kas būs brīvi izmantojami izvietošanai tirdzniecības vietās apmeklētāju informēšanai.