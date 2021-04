Uzņēmumus un iestādes aicina pieteikties “Elektronikas šķiratlonam” un laimēt balvas

Iespēja atbrīvoties no nolietotas tehnikas. Uzņēmumi un iestādes no visas Latvijas kampaņas “Elektronikas šķiratlons 2021” ietvaros līdz 10.maijam aicināti pieteikties nolietotās elektrotehnikas bezmaksas savākšanai no birojiem, “mājas ofisiem”, tirdzniecības vietām, ražotnēm un citām vietām pēc nepieciešamības. Katrs dalībnieks piedalīsies izlozē par patīkamām un noderīgām balvām. Pasākumu organizē vides apsaimniekošanas uzņēmums SIA “Eco Baltia vide” sadarbībā ar Latvijas Zaļo punktu, “Alūksniešiem.lv” informē SIA “Eco Baltia vide”Alise Zvaigzne.

A. Zvaigzne uzsver, ka kampaņas ietvaros dalībnieki aicināti atbrīvoties no visa veida iekārtām – printeriem, datoriem, televizoriem, ledusskapjiem, mikroviļņu krāsnīm, elektriskajām tējkannām u.c. Kopā ar tehniku iespējams nodot arī izlietotās baterijas. Minimālajam nododamajam elektroiekārtu un bateriju apjomam vienā reizē jābūt vismaz 50kg.

Uzņēmumi un iestādes aicināti “Elektronikas šķiratlonam 2021” pieteikties šeit: ej.uz/skiratlons_elektronikas. Pēc pieteikuma saņemšanas organizatori sazināsies ar uzņēmumu, iestāžu kontaktpersonām, lai vienotos par izdevīgāko dienu sašķirotās elektrotehnikas izvešanai.

Foto: ecobaltiavide.lv

“Piedalīties šķiratlonā uzņēmumi un iestādes aicināti visā Latvijas teritorijā gan sezonāli, piesakot izvešanu tikai tad, kad nepieciešams, gan visu gadu, noslēdzot līgumu par regulāru pakalpojuma sniegšanu. Lielākai “sportiskajai motivācijai” izsniedzam arī diplomu jeb apliecinājumu par to, ka uzņēmums ir aktīvs elektronikas šķiratlona dalībnieks un atbildīgi atbrīvojies no nevajadzīgās elektrotehnikas. Par sadarbību un nolietotās elektrotehnikas apsaimniekošanu lūdzam sazināties ar Diānu Baranovsku no SIA “Eco Baltia vide”: [email protected],” aicina A. Zvaigzne.

Dalībnieki, kuri paspēs pieteikties elektrotehnikas savākšanai līdz 10.maijam, piedalīsies izlozē ar

IESPĒJU LAIMĒT:

10 gaumīgus atkritumu šķirošanas konteineru komplektus savam birojam

5 publiskas uzslavas sociālajos tīklos no Šķiratlona treneres Viktorijas

3 tiešsaistes Šķiratlona treniņus uzņēmuma darbiniekiem kopā ar treneri Viktoriju

Uzņēmums atgādina, ka elektrotehnika ir bīstamie atkritumi un no tiem ir jāatbrīvojas ar īpašu atbildību. Jebkuras iekārtas sastāvā var būt videi kaitīgas vielas, piemēram, ledusskapjos freons u.c. Tāpēc būtiski panākt, lai tās nenonāktu dabā. Vienlaikus uzņēmums vērš uzmanību uz to, ka elektroiekārtas nonāk otrreizējā pārstrādē, tādējādi pasargājot pirmreizējos dabas resursus un veicinot aprites ekonomiku.