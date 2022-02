Smiltenes novads – brīvdienu atpūtas galamērķis!

Gaujienas muižas parks Sanita Sproģe.

Ciemojoties Vidzemē, iegriezties Raunā un apmeklē Raunas pilsdrupas. Februāra mēnesis ir īpaši zīmīgs, jo šī pils bija viena no Rīgas arhibīskapa galvenajām uzturēšanās vietām tieši ziemas sezonā – no septembra līdz februārim.

Šobrīd pils tornis darbojas kā skatu tornis, kurā paceļoties iespējams baudīt Raunas ainavu. Torņa atslēdziņu iespējams saņemt Rīgas ielā 1C, Raunā, pie dežurantes no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Tā kā mīlestības mēnesis, februāris, vēl nav galā, aicinām doties pastaigā uz, kā daudzi raunēnieši uzskata, romantiskāko vietu Raunā- Mīlestības priedēm, kas tautā sauktas vienkārši par “mīlenēm”. Tā ir īpaša vieta Raunas pārupes daļā, kur skaistā un klusā smilšu kalniņā aug vairākas iespaidīgas priedes. Dažas no tām saaugušās kopā, simbolizējot nesaraujamu draudzību un mīlestību. Šī vieta raunēniešiem īpaša bijusi vismaz jau kopš 20.gs. 20. – 30. gadiem, kad vietējie mīlnieki šeit nākuši iegriezt sirdis koka mizā, kā īpaši tuvas draudzības zīmi. (Atrašanās vieta https://ej.uz/mīlestības_priedes)

Tālāk turpini ceļu uz Smiltenes pilsētu, kurā apmeklē iedzīvotāju un pilsētas viesu iemīļoto Veco parku (parka sākums Pils ielas galā). Parks apmeklētājus priecē ik sezonu, dabai un ainavai esot tik mainīgai. Varbūt esi dzirdējis par Smiltenes vanšu tiltu? Šo gājēju tiltiņu, tāpat kā daudz ko citu, atradīsi Vecajā parkā- atliek tikai doties!

Ar katru gadu arvien iecienītākas kļūst aukstās peldes, un ja jau piekop, tā teikt, tautā dēvēto “roņu” dzīvesstilu vai varbūt tieši šajā nedēļas nogalē esi saņēmies uzsākt ko jaunu, tad netālu no Smiltenes pilsētas atradīsi tam vispiemērotāko vietu- Niedrāja ezeru. Šajā LVM rekreācijas zonā izvietotās laipas un regulāri veidotie peldēšanas āliņģi padara aukstās peldes ērtas un baudāmas. Bet, ja vēlies mierīgu atpūtu dabā, apmēram 3km garā pastaiga apkārt šim meža ezeram aizvedīs Tevi skaistā piedzīvojumā gan vienatnē, gan ģimenes vai draugu lokā vai kopā ar četrkājainajiem draugiem.

Tālākais ceļojums lai ved uz Gaujienas muižas parku, kas atrodas Gaujas upes senlejas krastā un ietver daudzus valsts un vietējas nozīmes arhitektūras, vēstures un dabas pieminekļus. Esot parkā, uzmeklē avotu “Lauvas mute”! Parka stāvajās nogāzēs izveidotās brīvdabas terases aicina apstāties un ieklausīties, kā daba runā ar Tevi, bet, ja vēlies tai atbildēt, izmēģini savu roku Mūzikas takā izvietoto brīvdabas mūzikas instrumentu spēlē, kas piemēroti kā bērniem, tā pieaugušajiem.

Lai sajustu pavasari tuvojoties, ir jādodas pie kādas upes un jāvēro sniega kušanas sekas jeb palu sezonas sākums. Aicinām paviesoties Vaidavas dabas takā, kas ved gar Vaidavas upi un sākas Apē, pie Raganu klintīm, kas ir 8–10 m augsti, līdz pat 100 m gari smilšakmens atsegumi. Klinšu lejasdaļā upes straume izskalojusi nelielas nišas, un upes ietekme uz šiem atsegumiem vislabāk vērojama tieši palu sezonā. Un vai zināji, ka daudzas Latvijas upes ir piemērotas ūdenstūrismam tikai ūdeņiem bagātajā sezonā?

Lai ieturētu gardu maltīti, apmeklē:

Restorānu “Brūzis” (Pk., S., Sv. 12.00-21.00) Smiltenes Vecā parka sirdī;

Omulīgo Apes kafejnīcu “Krodziņš” (Pk., S. 12.00-20.00; Sv. 12.00-16.00).

Ja vēlies pagarināt savu ceļojumu Smiltenes novadā, izvēlies nakšņot Raunā Hostelī Nr.2, Smiltenes apkārtnes Blomes pagasta Viesu namā “Donas” vai Apes viesu namā “Kalnarušķi”.

Uz tikšanos Smiltenes novadā!