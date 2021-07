Pēdu nedraugi – tulznas un varžacis

Foto: Publicitātes

Vasaras karstais laiks mēdz pakļaut mūsu pēdas lielākam diskomfortam. Turklāt pēdu svīšana un pietūkums nereti veicina arī tulznu veidošanos. Vienlaikus vairāk pievēršam uzmanību arī citām pēdu problēmām, piemēram, varžacīm. Ko darīt, lai neiedzīvotos tulznās un varžacīs un ko darīt, ja tās tomēr parādījušās? Konsultē BENU Aptiekas klīniskā farmaceite Ilze Priedniece.

Kāpēc rodas varžacis?

Varžacis parasti veidojas uz kāju pirkstiem vai starp tiem un uz pēdām, stāsta I. Priedniece. Par to rašanās iemesliem reizēm pastāv maldīgi uzskati. Varžacis ir ādas sabiezējumi, kas veidojas nepareiza mehāniska spiediena rezultātā. Par iemeslu var būt nepiemēroti, piemēram, pārāk cieši, apavi. Šis nepareizais mehāniskais spiediens uz noteiktām pēdas daļām ir saistīts ar pēdas un pirkstu deformāciju, arī ar nepareizu stāju.

Kā tās likvidēt un novērst?

Vislabāk par varžacu likvidēšanu ir konsultēties ar dermatologu vai podologu, uzsver klīniskā farmaceite. Podologs ir pēdu aprūpes speciālists, kas veic varžacu apstrādi.

Noderīgi ir vērsties arī pie tehniskā ortopēda, kas noteiks pēdas noslogojumu, to patoloģiju, un ieteiks, kā koriģēt deformāciju un atslogot pārslogotās vietas. Atslogošanai parasti tiek izmantoti ortopēdiskie apavi, zolītes vai citi palīglīdzekļi.

Aptiekā ir nopērkami arī speciāli plāksteri gan varžacu ārstēšanai, gan aizsardzībai. Plāksteri varžacu ārstēšanai satur salicilskābi, tādēļ ir jālieto piesardzīgi – tikai uz sabiezējuma, lai nebojātu veselo ādu. Tos lieto vakarā pēc siltas kāju vannas.

Ir plāksteri, kuros salicilskābe iestrādāta aizsargriņķī, un tie apvieno divas funkcijas – skābe iedarbojas uz sabiezējumu un aizsargriņķis mazina spiedienu un berzi problēmzonā. Ir pieejami arī hidrokoloīdā gela plāksteri apvienojumā ar salicilskābi, hidrokoloīdais gels mitrina, bet salicilskābe mīkstina sabiezējumu, šāds plāksteris palīdz mazināt berzi un spiedienu.

Nopērkami arī palīglīdzekļi spiediena mazināšanai un noteiktām pēdas vietām, pirkstiem – plāksteri, polimēra gela aizsargriņķīši, aizsargspilventiņi, cepurīte pirkstam, pirkstu starplikas un citi.

Ieteicamā profilakse

Lai neveidotos varžacis, profilaksei nepieciešama atbilstoša pēdu kopšana ik dienas, uzsver I. Priedniece. Tā ir pēdu mazgāšana, vanniņas, kopjošu kāju krēmu lietošana. Regulāri jāveic pedikīrs. Noteikti jāizvēlas piemēroti un ērti apavi, kā arī nepieciešamības gadījumā jāizvēlas speciāli palīglīdzekļi, lai mazinātu spiedienu uz problēmzonu.

Vasaras nedraugs – tulznas

Ādas bojājums tulznu veidā veidojas berzes ietekmē, ko veicina mitrums un karstums. Gandrīz ikviens no mums ir saskāries ar šo nepatīkamo problēmu, piemēram, sākot valkāt jaunus apavus vai paaugstinātas slodzes apstākļos, piemēram, ejot garākos pārgājienos.

Ko darīt, ja sāk parādīties tulzna? Visefektīvāk plāksteris tulznām palīdzēs, ja pielīmēsiet to uzreiz pie pirmajām beršanas pazīmēm, skaidro BENU Aptiekas farmaceite. Tie kalpo kā aizsargbarjera pret berzi, kas rada tulznas. Vispirms, ja noberzumā nokļuvuši netīrumi, tas jāskalo ar tīru ūdeni vai ūdeni un ziepēm. Nelielu noberzumu apstrādei izmanto dezinficējošos šķīdumus, kas pieejami ērti lietojamu spreju veidā. Lai aprūpētu brūces, var izmantot dzīšanu uzlabojošus gelus, krēmus un ziedes (kas satur, piemēram, dekspantenolu, hialuronskābi).

Tulznas nevajadzētu pārdurt! To var darīt vienīgi tad, ja tulzna ir izveidojusies liela un pati nav vēl pārsprāgusi. Virsējo ādiņu nedrīkst plēst nost! Tā palīdz pasargāt audus! Savukārt pārsprāgušas tulznas ir jādezinficē. Jā tulzna izveidojusies ļoti liela un sāpīga, ieteicams vērsties pie ārsta.

Kādus plāksterus izvēlēties?

Tulznas gadījumā aktuāli būs plāksteri, lai to pasargātu no netīrumiem. To izvēle ir plaša – ūdens necaurlaidīgi, caurspīdīgi, elpojoši, hipoalerģiski, antibakteriāli, un tie ir pieejami dažādos izmēros. Tulznu gadījumā – vislabāk līdzēs speciālie prettulznu plāksteri ar hidrokoloīda slāni, kas mazina sāpes, pasargā no berzes, novērš tālākus bojājumus un veicina dzīšanu. Plāksteri pieejami dažādos izmēros, priekš tulznām uz papēžiem un pirkstiem.

Lai iespējami mazāk būtu jāsaskaras ar tulznām, ir jāizvēlas piemēroti un ērti apavi. Jaunus apavus ir jāsāk ienēsāt pakāpeniski. Vasarā jāvalkā gaisu caurlaidīgi apavi un jāizvēlas zeķes no dabiskiem materiāliem, piemēram, kokvilnas. Pēc valkāšanas apaviem jāļauj izžūt.

Sportojot svarīga ir pareiza apavu un zeķu izvēle, lai novērstu berzi un mitrumu. Ir speciāli līdzekļi rullīša veidā, ko var lietot profilaktiski, lai novērstu berzi un tulznu veidošanos. Neaizmirstiet arī par pareizu pēdu kopšanu – vannošanu un mitrinošo krēmu lietošanu. Turklāt īpaša kopšana ir nepieciešama, ja pēdas pastiprināti svīst.