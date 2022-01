Par gada sūnu izvēlēta tīklota ričija

Dabas dati.lv

Latvijas Botāniķu biedrības Sūnu grupa par 2022.gada sūnu izvēlējusies tīkloto ričiju – neparastu aknu sūnu, kas sastopama uz augsnes virskārtas mitrās, periodiski applūstošās vietās.

Tīklotā ričija “Riccia cavernosa” izskatās kā zaļgani veidojumi, kas pieguļ augsnes virskārtai. Tomēr skatoties ar lupu, pamanāms sugai raksturīgais lapoņa virsmas tīklojums, kas to viegli atšķir no citām sūnām. Tā atrodama mitrās vietās uz atsegtas augsnes visu gadu, ja nav sals un sniegs, bet vairāk to sastapsiet vasaras otrā pusē.

Tīklotā ričija ir lapoņveida aknu sūna, dzeltenīgi zaļā krāsā. Sūna veido līdz trīs centimetriem lielas rozetes, kas sastāv no daudzām iegarenām vai noapaļotām daivām. Daivas ir līdz 2,5 milimetriem platas, tās bieži ir dalītas divās pusrozetēs. Īpaša tīklotās ričijas pazīme ir perforējumi – lapoņos skaidri saskatāmi caurumojumi.

Caurumojumi ir līdz pat daivu galiem, palielinās uz centru, tādēļ vecākās daļas auga centrā izskatās pēc sūkļa. Uz vecākiem lapoņiem var atrast tumšas sporas, kas kļūst redzamas, kad augs jau sāk sadalīties.

Sūna atrodama mitrās, pārmaiņus applūstošās vietās, mitrās iedobēs lauksaimniecības zemēs, upju, ezeru krastos, grants bedrēs, dubļainu ceļu risēs un pat smilšainās kāpās. Tā var augt kopā ar citām sūnām un arī citām ričiju sugām.

Tai pat laikā novērojumu par tīkloto ričiju ir maz. Latvijā tā ir īpaši aizsargājama suga, tādēļ katrs jauns atradums ir īpaši svarīgs sūnas izplatības novērtēšanā Latvijā.

Par sugas novērojumiem biedrība lūdz ziņot portālā “dabasdati.lv”.