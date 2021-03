Noskaidroti pagājušā gada labākie pastnieki; Alūksnes novadā – Ruta Bogdanova

Foto: Latvijas Pasts

VAS “Latvijas pasts” organizētajā konkursā “Mans pastnieks” katrā Latvijas reģionā noskaidroti 2020.gada precīzākie, zinošākie un izpalīdzīgākie pastnieki un pasta nodaļu operatori, “Alūksniešiem.lv” noskaidroja aģentūrā Leta.

Kādai no nominācijām izvirzīti 946 “Latvijas pasta” pastnieki un pasta operatori, par kuriem kopumā saņemtas 11 375 iedzīvotāju anketas.

Pastnieku konkurencē par labāko Latgales reģionā atzīta Dzidra Vorkale no Rēzeknes ceturtā pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Elīna Freimane no Tukuma pirmās pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Māra Krišjāne no Smiltenes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Vita Elksne no Viesītes piegādes punkta, bet Rīgas reģionā – Anita Millere no Rīgas 69.pasta nodaļas.

Savukārt labākā pasta nodaļas operatore klientu vērtējumā Latgales reģionā ir Baiba Šustere no Balvu novada Bērzpils pasta nodaļas, Kurzemes reģionā – Diāna Irbe no Tukuma pirmās pasta nodaļas, Vidzemes reģionā – Ruta Bogdanova no Alūksnes novada Pededzes pasta nodaļas, Zemgales reģionā – Dace Melne no pasta centra Bauska, bet Rīgas reģionā – Ludmila Šarapova no Rīgas 57.pasta nodaļas.

Jau vēstīts, ka “Latvijas pasta” apgrozījums 2020.gada deviņos mēnešos bija 64,913 miljoni eiro, kas ir par 6,8% mazāk nekā attiecīgajā periodā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga 6,2 reizes, sasniedzot 4,773 miljonus eiro.