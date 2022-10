Nolietoto riepu pārstrāde ir būtiska, turklāt fiziskām personām – bez maksas

Pavisam drīz klāt būs brīdis, kad ikvienam autovadītājam būs pienākums parūpēties par riepu nomaiņu savam auto, paturot prātā arī to, ka no vecajām riepām ir jāatbrīvojas korekti. Nolietotās riepas ir videi kaitīgi atkritumi, kas ir jānodod pārstrādei specializētos pieņemšanas punktos, nodrošinot vērtīgu otrreizējo izejvielu atgūšanu un pārstrādei nederīgo komponenšu reģenerāciju. Patvaļīga riepu atstāšana tam nepiemērotās vietās vai izmešana dabā nav pieļaujama. Padarot auto riepu utilizāciju pieejamu iedzīvotājiem ikdienā, “Zaļā josta” nodrošina bezmaksas auto riepu pieņemšanu pārstrādei no fiziskām personām visa gada garumā. Alūksnes novadā riepas pieņem SIA “Pilsētvides serviss” Rūpniecības ielā 8F.

“Vieglo auto riepu nodošanai pārstrādei ir jābūt pieejamai ikvienam un, mūsuprāt, tai ir jābūt ierastai praksei no riepas atbrīvoties nevis tērējot resursus, vedot un izmetot tās dabā pa kluso nakts aizsegā, bet aizvedot un nododot tās legāli atļautā un pieejamā vietā. Tieši tādēļ atgādinām, ka nolietotās auto riepas no fiziskām personām bez papildu maksas pieņemam visa gada garumā. Aizvest riepas pārstrādei ir lētāk, ērtāk un izdevīgāk un ikvienam tiek sniegta iespēja jebkurā sev ērtā laikā atbrīvoties no nolietotajām auto riepām – gādājot par tīru vidi un sekmējot aprites ekonomiku, lai vecās riepas pārtaptu jaunos gumijas segumos, sporta laukumos, būvmateriālos un citās vērtīgās, atkārtoti izmantojamās lietās” aicina “Zaļā josta” valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa.

Nolietotas auto riepas ir klasificējamas kā videi kaitīgi atkritumi, tādēļ riepu novietošana līdzās sadzīves atkritumu konteineriem, atstāšana dabā vai citās nepiemērotās vietās nav pieļaujama. Auto riepu izgatavošanā pamatā tiek izmantoti naftas produkti, tekstils un metāls. Šīs sastāvdaļas var pārstrādāt otrreizējās izejvielās, iegūstot vērtīgus resursus jaunu izstrādājumu ražošanai – piemēram, gumijas granulas. Laika gaitā un vides apstākļu ietekmē riepas noveco, kļūstot trauslākas, to sastāvā esošie naftas produkti izgaro no riepu materiāla, padarot tās nepiemērotas pārstrādei. Šāds materiāls, kas ir gadiem glabāts šķūnī vai mētājies mežā, kļūst mazvērtīgs, jo ir derīgs vien reģenerācijai, sadedzinot speciālās iekārtās. Tāpēc ir būtiski nodot nolietotās auto riepas pārstrādei uzreiz, kad tās kļuvušas nederīgas, nezaudējot visu potenciālu, ko šis resurss spēj sniegt.

Nolietotu auto riepu nodošana Latvijā var tikt īstenota dažādos veidos. Mainot riepas auto servisā, ir iespēja uzticēt nolietoto auto riepu savākšanu un nodošanu tālākai pārstrādei servisa darbiniekiem. Turklāt bieži vien šis pakalpojums jau ir ietverts riepu maiņas cenā. Auto servisiem, kā jebkurām juridiskām personām, kas savas saimnieciskās darbības rezultātā rada videi kaitīgos atkritumus, ir jābūt noslēgtam līgumam ar sertificētiem videi kaitīgo preču atkritumu savācējiem, kas šī servisa vārdā organizē savākto auto riepu savākšanu un pārstrādi otrreizējās izejvielās. Savukārt, ja auto riepas maina pašrocīgi, nolietotās riepas ir jānogādā videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos. Tuvāko vietu, kur nodot nolietotās auto riepas, iespējams sameklēt vietnē www.atkritumi.lv.

Uzziņai:

Lai vieglo automobiļu riepas būtu piemērotas drošai braukšanai, vasarā to protektoru dziļumam ir jābūt ne mazākam kā 1,6 mm, bet ziemas sezonā ne mazākam par 4 mm. Turklāt jāatceras, ka periodā no 1. decembra līdz 1. martam visiem transportlīdzekļiem obligāti jābūt aprīkotiem ar ziemas riepām.