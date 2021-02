Mūzika – daļa no dzīves

Gaujieniete Ance Pakalne saņēmusi Māras Dāmes stipendiju, kas piešķirta tikai diviem Smiltenes vidusskolas audzēkņiem. Stipendija ir vienreizējs atbalsts skolas centīgākajiem audzēkņiem. 11. klases skolniece Ance aizraujas ar mūziku, tādēļ par saņemto stipendiju viņa iegādāsies kādu mūzikas instrumentu.

Mūzikai Ances dzīvē ir ļoti liela nozīme, un bez tās viņa nespētu dzīvot. “Tā visu laiku ir man apkārt. Es pati muzicēju, jo spēlēju Smiltenes kultūras centra jauniešu pūtēju orķestrī “Smiltene” un Dikļu pūtēju orķestrī, dziedu Smiltenes vidusskolas jauniešu korī “Lido”, Gaujienas sieviešu vokālajā ansamblī un Zvārtavas sieviešu vokālajā ansamblī. Ja pati neradu mūziku, tad noteikti to klausos. Mūzikā esmu no brīža, kad sāku runāt.

Tad sāku arī dziedāt un jau divu gadu vecumā piedalījos mazo vokālistu konkursā “Cālis”. Līdz sešu gadu vecumam turpināju piedalīties šajā konkursā un pēdējā gadā, kad man bija seši gadi, uzvarēju un ieguvu titulu “Apes novada cālis 2010”. Astoņu gadu vecumā sāku iet mūzikas skolā, kur apguvu flautas spēli. Arī mana mamma ir mūzikas skolotāja, mēs visa ģimene esam mūzikā. Kad tiekamies ar radiem, vienmēr dziedam, spēlējam mūzikas instrumentus. Mūsu vecāki šo muzicēšanu nodod no paaudzes paaudzē,” lepojas jauniete.

