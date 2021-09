Mīlestība ir drošība: 42 % tiksies tikai ar kādu, kas ir vakcinēts vai kam ir antivielas

Jaunā „Kaspersky” pasūtītā pārskatā teikts, ka pašizolācijas un ierobežojumu laikmetā patērētāji iepazīšanās gaitā pievērš lielāku uzmanību savai veselībai un personiskajai drošībai. Divas piektdaļas (42 %) vēlas tikties klātienē tikai ar kādu, kam ir antivielas vai vakcinācijas sertifikāts. Kopš pandēmijas sākuma patērētāji vispār ir sākuši vairāk uztraukties par tikšanos klātienē. To ļaužu skaits, kas nevienu no iepazīšanās lietotņu izredzētajiem nesatiek bezsaistē, ir vairāk nekā divkāršojies (no 16 % līdz 35 %).

Globālās pandēmijas notikumi ir ievērojami mainījuši daudzas mūsu ikdienas darbības, un iepazīšanās nav izņēmums. Piespiedu pašizolācijas periodos ļaudis vairāk laika pavadīja iepazīšanās lietotnēs, un to lietotāju skaits aug .

Pieprasījumi noskaidrot potenciālā partnera vakcinācijas stāvokli ir acīmredzama pandēmijas ietekme, tomēr šķiet, ka klātienes tikšanās ar tiešsaistes izredzēto izraisa vairāk bažu nekā tikai bailes saslimt. Kopumā 50 % lietotāju jūtas satraukti vai nedroši (18 %), kad pirmo reizi klātienē tiekas ar izredzēto.

Lai kaut cik mazinātu šīs bažas, lielākā daļa (72 %) tiešsaistes iepazīšanās vietņu un lietotņu lietotāju vēlas vispirms parunāties ar izredzēto pa tālruni vai video, pirms piekrist tikties.

„Ar visām „paliec mājās” politikām un ierobežojumiem visā pasaulē šķiet, ka iepazīšanās tiešsaistē šodien spēlē lielu lomu ļaužu dzīvē. Tomēr pāreja no tiešsaistes uz bezsaisti daudziem ir lēciens nezināmajā: ir jāņem vērā ne tikai veselības aprūpes situācija, bet arī arvien pastāvīgākie tikšanās ar svešinieku riski. Lai turpinātu ar pārliecību priecāties par randiņiem tiešsaistē un bezsaistē, ir svarīgi piesardzīgi izpaust datus potenciālajam partnerim, lai tad, ja pārdomājat tikties ar kādu, jūs vienmēr kontrolētu situāciju, zinātu, cik daudz informācijas izpaudāt par sevi un kā to var izmantot,” komentē „Kaspersky” drošības pētnieks Dāvids Jakobi. “

Fun Factory” uzņēmuma komunikācijas vadītāja Kristija Štālberga saka: „Drošības padoms, līdz vēlaties tikties ar kādu, kas ir pilnīgi vakcinēts vai kam ir apstiprinātas antivielas, ir veltīt kādu laiku seksa rotaļlietai un veikt drošu videozvanu ar partneri. Ideāli, ja raugāties, lai jūs attēlos nevar pazīt, un nekādā ziņā neļaujiet sevi iesaistīt nekamī, kas jūs mulsina. No otras puses, neaizejiet par tālu. Pārāk provokatīvas pozas pāriniekam var likties aizskarošas. Īsi sakot, varat nepamanīt galveno. Labāk paspēlējieties ar netiešām attēla detaļām, kas sola vairāk nekā parāda.”

Lūk, daži vienkārši „Kaspersky” padomi, lai palīdzētu aizsargāt personas datus, kad iepazīstaties tiešsaistē.