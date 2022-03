Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties jauniešus brīvprātīgajam darbam Portugālē

Latvijas Dabas fonds aicina pieteikties 18 – 25 gadus vecus jauniešus dalībai dabas atjaunošanas aktivitātēs Portugālē no šī gada 4. jūlija līdz 14. augustam. No Latvijas konkursa kārtībā tiks izvēlēti astoņi jaunieši, kas darbosies grupā ar brīvprātīgajiem no Portugāles projekta sadarbības partnera – vides nevalstiskās organizācijas MONTIS uzraudzībā. Visi dalībnieku ceļa un uzturēšanās izdevumi tiks segti ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes fonda atbalstu.

“Dabas talkās Portugāles mazpilsētu Vouzelas un Pampilosas da Seras apkārtnē paredzēts piedalīties vietējo sugu saglabāšanā un atjaunošanā, invazīvo sugu apkarošanā, kā arī dabas taku un citos dabas objektu atjaunošanas darbos. Jauniešiem būs unikāla iespēja pierādīt un uzlabot savas spējas kā praktiskajā dabas aizsardzībā, tā arī tās organizēšanā, iepazīt vietējo kultūru, cilvēkus, uzlabot valodu zināšanas un iegūt pieredzi, strādājot starptautiskā komandā mūsu sadarbības partnera ar lielu pieredzi arī brīvprātīgo darba organizēšanā Portugālē – vides nevalstiskās organizācijas MONTIS paspārnē. Aicinām jauniešus pieteikties, jo esam pārliecināti, kā tā būs lieliska vasara!”, saka Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš.

Lai pieteiktos brīvprātīgo darbam Portugālē, ir jābūt interesei par vides un dabas aizsardzības jautājumiem, gatavībai strādāt mainīgos laika apstākļos, pietiekamām angļu valodas zināšanām un spējai iesaistīties komandas darbā, kā arī vēlama, taču ne obligāta pieredze, darbojoties talkās vai kādā no vides un dabas aizsardzības organizācijām. Dalībnieku atlase notiks vairākās kārtās, vērtējot jauniešu interesi un motivāciju strādāt brīvprātīgo darbu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – š.g. 22. aprīlis.