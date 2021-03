Kad skaņa kļūst redzama

Vai kādreiz esat iedomājušies par to, kā skaņu padarīt redzamu? To interaktīvā koncertlekcijā “Redzēt skaņu”, kas iekļauta Kultūras ministrijas kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”, piedāvā vijolnieces Lelde Zaržecka un Inese Fedorovska. Abas mūziķes pazīstamas kā duets “Violin Diivas”, bet “Alūksnes un Malienas Ziņu” lasītājiem būs interesanti uzzināt, ka L. Zaržecka savu bērnību pavadījusi Trapenes pusē.



“Tā ir ne tikai mūzikas mācību stunda, kurā mēs iepazīstinām ar stīgu instrumentiem un atskaņojam mūziku, kas aptver dažādus laikmetus. Mūsu mērķis ir sasaistīt dažādus mācību priekšmetus – fiziku un matemātiku, jo stāstām, kā dabā veidojas skaņa, kā mēs to sadzirdam. Iepazīstinot ar mūzikas instrumentiem, matemātiski rēķinām slodzi, kāda tiek likta uz instrumentu, izpētām to no iekšpuses, caur mikroskopu pētām tā detaļas,” stāsta L. Zaržecka.

Vairāk lasi 19. marta laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.

Publicitātes foto